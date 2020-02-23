社評：接回滯留湖北港人 挑戰巨大不能不做

湖北省政府等待

港府應主動提出

自從湖北1月23日封省至今，已經整整一個月。要把滯留在湖北的港人接回來，遇到第一個問題是，湖北還在嚴格執行封閉隔離政策。雖然目前全國疫情稍有放緩，湖北以外的地方，正在逐步取消封村封城的政策，但湖北的疫情最嚴重，新任湖北省書記應勇在21日仍表示，要繼續執行住宅區封閉式管理，防止疫情對外擴散。滯留港人跟所有湖北人一樣，還是要「足不出戶」。

湖北仍然實行封閉式管理，任何人也不能離開湖北，但香港實行「一國兩制」，當作別論。湖北省雖然知道滯留港人面臨諸多困難，但一定不會提出送走港人，必須由特區政府主動提出要求，相信通過國務院港澳辦的居中協調，湖北省是會配合的。

滯留湖北的港人，分散在30個城鎮，而湖北的面積是168個香港般大，如何把他們接回來，交通安排是一大難題，但特區政府今次從日本接回郵輪港人，從碼頭到機場停機坪，再從香港機場直接送到檢疫中心駿洋邨，做到無縫銜接，這套經驗可以作為借鑑，更何况要跟日本政府打交道是外交問題，跟湖北省政府商議，則在「一國」範圍之內，再大的難題也應該可以克服。

從新型肺炎爆發地湖北接回港人，存在風險之大，毋庸置疑，目前已知的是10名港人在當地已受感染，其餘的情况不詳，然而，在「鑽石公主」號有60多名港人受感染，我們也不是將其餘存在風險的港人接回來了嗎？要求接回的港人強制集中隔離14天，而不是允許他們居家隔離，並且在放行前對他們做更嚴格的篩查，相信他們是會接受的，風險評估應聽取專家的意見。

特區政府面臨最大的內部困難還是檢疫中心設施奇缺，以駿洋邨4000多個單位計算，已安置了200多名「鑽石公主」號的回港旅客，要接納滯留湖北的2500名港人來說，需全部使用起來才能足夠，但這又會影響已經得到分配公屋的使用者。

對內和對外的困難都很大，但總不能因為難度高就不做，更不能因為缺乏檢疫措施的困難一時難以解決，就不去啟動跟湖北省政府商議。特首林鄭月娥日前表示，目前政府正在盡最大努力制定方案，希望早日落實。問題是不能等一切困難都有萬全之策，才開始落實方案。

對滯留外地港人

港府應一視同仁

滯留在湖北已經一個月的港人，對於返港「無了期」已出現焦慮與彷徨的不安情緒。特區政府駐武漢辦事處的負責人馮浩賢及5名其他職員，在封城後選擇留守武漢，盡力協助港人，已經盡職，他們也收到1300個求助個案，說明相當一部分滯留港人都已經聯繫上，而且也已經給長期病患者送去急需藥品。他們畢竟人手不夠，要他們跟所有港人保持經常聯繫，確實有點為難。現在通訊設備發達，只要在香港增設人手，協助滯留港人解決一些他們因為無法即時返回香港需要解決的問題，諸如通知房東以及公用設施延遲繳費這些小事情，相信都能安撫他們的情緒，是應該着手做的。

解決問題的主體是特區政府，而現在已經有立法會議員和團體，主動在做聯繫滯留湖北港人的工作，政府抽不出人手，也可以在抗疫基金中，撥款資助這些團體，甚至發動義工支持，總而言之不能坐視不理，也不能等全盤方案制定完成才做。滯留湖北的港人，亟待雪中送炭。

特區政府出動保安局副局長區志光、入境處長曾國衞，率領一個30人的團隊，遠赴日本，以3趟包機接回滯留港人，而對滯留湖北的港人遲遲未有行動，難免讓人覺得有厚此薄彼的印象。特區政府對待滯留外地的港人，應該一視同仁。

解決300多人與2500人返港的問題，程度上不可同日而語，但總得有一個開始，先易後難，有多少檢疫中心單位、能在多長時間解決多少人回港，特區政府應該根據條件與資源制定一個時間表，按照緩急輕重的先後次序，分批接回滯留湖北的港人，給他們一個回港有期的希望。

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