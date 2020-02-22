社評：政府資助口罩生產 長線短需仍須定位

促進本地口罩生產

拋開自由市場包袱

政府成立300億元防疫抗疫基金，主要支援兩大範疇，一是援助企業和巿民，二是提升全城防疫抗疫能力。針對口罩供不應求，基金除了撥款全球採購，亦將資助本地生產，包括資助私人企業建立生產線，以及資助研發及生產可重用的口罩。根據資助計劃，廠商設立生產線，第一條可獲300萬元資助，每多一條額外再獲200萬元，資助上限為20條生產線。每條生產線每月至少要生產50萬個口罩，政府承諾向每條生產線每月採購最多200萬個，倘若生產線有剩餘口罩，必須在本地銷售。整項資助計劃為期1年，涉款15億元。

過去兩周，本港市面口罩供應有所改善，來自東南亞等地的貨源增加，售價亦見回落。然而放眼全球，口罩供應仍然極為緊張，部分地方甚至禁止口罩出口，倘若疫情在其他國家持續擴散蔓延，難保各地「搶購口罩」情况將變本加厲。發展中國家醫療系統較為脆弱，發達世界高價收購他們生產的防疫物資，雖說「你肯賣我肯買」，可是一旦這些發展中國家大規模爆疫，若然沒有足夠防疫物資，人命代價確有可能比發達國家和地區嚴重很多倍。

口罩本是醫療專用物資，全球生產規模有限，拿來當作日用品供一般人大量使用，當然不可能滿足需求。根據本月初的數字，港府及醫管局各有千多萬個口罩，庫存只夠大約兩個月使用量。最近新加坡貿易和工業部長陳振聲一段私人談話錄音外泄，提到香港耗用口罩情况，表示如星洲民眾也像香港般使用口罩，當地醫院恐怕很快沒有口罩可用，醫療系統將會崩潰。關於社區健康民眾應否戴口罩防疫，外國一些公共衛生專家確有保留，認為這會令醫護人員缺乏口罩可用，惟無可否認是，當前香港民情就是「信口罩多過信政府」，各地民眾防疫各師各法，現况亦難以扭轉。

香港口罩耗用量龐大，除非使用模式大變，否則需求壓縮不了多少，一味依賴對外採購也不是辦法；設法增加本地生產，即使做不到自給自足，政府至少可以承包部分口罩，確保前線醫護等人員的需要得到滿足。自由市場絕非萬靈，倘若市場機制無法有效處理問題，政府便應積極介入，台灣、澳門以配給方式限價限購口罩，正是一例。以往港府官員囿於自由經濟意識形態，不願介入市場，遑論插手商品生產，今次當局變相「打本」資助廠商在本地生產口罩，確是相當少見。

本港最近相繼有熱心人士表示，希望設立口罩生產線，政府提供資助，可以起到鼓勵促進作用。目前政府部門、醫管局、合約清潔工與社工等一個月約需2000萬個口罩，倘若資助計劃順利推展，料可應付當局需要。當然，政府要促進本地口罩生產，不是單靠出錢資助便能水到渠成。有商界人士便提到，當下口罩生產器材及原材料全球難覓，亦有人關注物色廠房等技術問題，凡此種種政府均需積極支援協助，以免口罩增產計劃淪為「煲無米粥」。

誠然，私人企業設立生產線需時，遠水難救近火，可是未來疫情發展誰也說不準，全球大流行的可能性固然存在，也不能排除未來疫症會類似季節性流感般，一波又一波地反覆出現，現在擴大本地口罩產能是未雨綢繆，就算疫情朝樂觀方向發展，於初夏遏止，香港亦應汲取經驗教訓，思考口罩長遠生產和供應問題。

防疫戰略物資保供應

口罩長遠生產要思考

商人設立生產線，希望有助紓緩本港口罩荒，惟在商言商，亦要考慮疫情過後的事情。隨着疫情退卻，口罩需求和價格必然大幅回落，以本港的生產成本，在市場難有競爭力，屆時如何找訂單維持生產，還是索性停產變賣生產器材，全是必須面對的現實問題。港府和社會需要思考，是否長遠將口罩視作重要防疫戰略物資看待，若認為有此必要，就要考慮是否以近乎長期承包補貼的方式，支持本地口罩生產；若認為這樣做是浪費公帑、容易衍生利益輸送等政治紛爭，就要思考有何方法，確保緊急時有充裕口罩供應。最近澳門政府提到，可以考慮在內地設置口罩生產線，放眼整個大灣區市場。然而以當前本港政治氛圍，這類構思在民間有多大市場，無疑是一個疑問。

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