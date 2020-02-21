社評：吹哨造謠要分清 流言害苦科學家

反駁生物武器陰謀論

權威學者撐中國專家

近一個半月，全球疾控專家都在忙於應付新型冠狀病毒挑戰，為了尋找防治之道，不少科學家廢寢忘餐日以繼夜研究，為的是普羅大眾福祉，可是網上很多流言蜚語，卻在不斷拖防疫抗疫後腿，當中有些屬於斷章取義以訛傳訛，有些則是別有用心惡意中傷。例如最近網上流傳新加坡第12號確診病例是所謂「武漢妓女」，便明顯帶有煽動種族歧視和性別歧視成分，然而只要翻查一下新加坡衛生部門的資料，當可知道這是造謠，該名女病人實際是與家人同來，第18號確診病例是其同行者，除此之外再無其他確診病例與她有關。可是在這個後真相時代，止息謠言並不容易。

科學家最關注的一個謠言，是新病毒並非源自野外，而是在實驗室人工製造出來。網上有人言之鑿鑿，揚言新病毒其實是「生物武器」，並將矛頭指向武漢病毒研究所實驗室，然而並無任何真憑實據，一味靠堆砌「疑點」。研究所距離武漢華南海鮮市場不遠，隱然成為惹來嫌疑的「原罪」；中國未有找美國幫忙抗疫，則成為「佐證」。

自從疫情爆發以來，有關流言不斷在全球各大社交媒體流傳，大肆渲染者，既有一些政治立場鮮明的華文媒體，亦有一些西方右翼傳媒，有美國政客也在推波助瀾。不久前，美國參議員科頓（Tom Cotton）便在霍士新聞節目高談「生物武器」之說，暗示病毒可能來自武漢病毒研究所實驗室。問到有何證據，科頓承認沒有，總之歸根究柢就是中國官方不可信，「由頭到尾講大話」。

新病毒有太多未知，人人感到不安，流言契合了人們心中一些疑惑，得以迅速散播，然而不信中國官方是一回事，單單以此作為陰謀論的憑據，卻肯定說不通。陰謀論隨口說說毋須數十秒，專家論證反駁隨時卻要數十天以至更長時間。社交媒體年代，流言散播速度比疫症更快，不負責任的媒體甚至將來源不清不楚的消息，包裝成「網友獨家爆料」。大話說了一百遍，有時聽起來也很像真話，可憐是受害者有理說不清，講什麼也被形容為「愈描愈黑」。

干擾東西方學者合作

無理指控礙全球抗疫

過去一段日子，武漢病毒研究所P4實驗室主任石正麗，在網上不斷受到攻擊，為「解放軍研究生物武器」、「唯利是圖將實驗猴子賣給海鮮市場」等無憑無據指控一浪接一浪。石正麗雖然多番澄清，然而攻擊者根本不當一回事，別人否認就是「此地無銀」；有人幫腔或提出反證，則被形容為「政治壓力」下的輿論操作。這次27名國際權威專家罕有站出來聯署，聲援中國科學家，既是路見不平拔刀相助，同時亦是對網上流言逼害科學家的一次強烈控訴。

聯署聲明強調，多國科學家已刊登和分析致病原的基因結構，壓倒性地判定這款冠狀病毒源自野外，有關新病毒並非源於自然界的虛假資訊，只會製造恐懼和偏見，影響全球合作抗疫。聲明稱讚中國科學家和衛生專家出色努力，文末提到「我們要讓你們（中國專家）知道，我們支持你們對抗新病毒」，更是叫人動容。參與今次聯署的學者，來自美英德澳等8個國家及地區，諸如英國的法拉爾爵士（Jeremy Farrar）等，全都赫赫有名，他們押上個人名譽給中國學者雪中送炭，跟那些渲染陰謀論的人，可謂判若雲泥。

美國非牟利組織環保生態健康聯盟主席、病毒專家Peter Daszak，有份參與SARS病毒源頭研究，與石正麗合作十多年，亦是27名聯署專家之一。他提到，多年來他們與中國科學家一直緊密合作，大家共研病毒，得出的研究和發現，有益於全球公共醫療衛生，然而這一切現時都面臨威脅，流言蜚語令中國科學家備受壓力，尤其是事情扯上生物武器等陰謀論，多年來中國與西方科學家開放透明合作關係，有可能毀於一旦，不利全球合作防疫。科學家們如此努力救助世人，造謠者往科學家背後插刀，實是恩將仇報。後真相年代，是非真假莫辨，人人都應提高警惕，認清哪些人像李文亮醫生般是真正的「吹哨者」（whistle blower），哪些人不過是假扮「吹哨」的造謠者。

■歡迎回應editorial@mingpao.com