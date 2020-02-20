社評：鴕鳥心態誤抗疫 「疫輪」教訓須記取

郵輪隔離一團糟

日本疫情伏隱憂

隔離檢疫理應是防止疫症蔓延的有效措施，然而「鑽石公主」號的情况卻相反。日本官方再三強調「應對恰當」，惟以郵輪爆疫之嚴重，防疫工作無疑是失敗。日方郵輪檢疫處理遲緩，初期只安排300人接受測試，後來才逐步擴大檢查範圍。日本政府辯稱受限於檢測配套不足，惟當局遲遲未尋外援，多天後才找私人機構協助。

神戶大學疫症專家岩田健太郎本周登上郵輪視察，發現船上情况惡劣超乎想像，檢疫人員、船員、醫療小組成員沒有全員穿上防護衣或戴口罩，船上隔離安排錯漏百出，有發燒乘客自行前往醫務室，他本人亦曾和病人擦肩而過，檢疫人員卻似乎不以為意。他指出，隔離安排一般都會設置只限病人和醫護出入的「紅區」，以及未受病毒污染的「綠區」，但「鑽石公主」號卻是亂作一團，「根本不知道哪兒安全、哪兒危險」，凡此種種，明顯都是嚴重人為錯誤，叫人難以理解。

雖然郵輪檢疫隔離結束，乘客分批離開，然而不代表危機結束。不少專家質疑，船上疫情爆不停，不排除有「隱形感染者」，在這種情况下「放人」，容許部分人選擇繼續在日本「自由活動」，存在播毒風險，做法不合理。由北海道到沖繩，目前日本境內已錄得逾80宗病例，既有醫院爆疫，亦有多宗源頭不明病例，當事人未有去過中國。世衛高級顧問進藤奈邦子形容，武漢確診人數已呈減少趨勢，漸見曙光，「現在全球擔心的是日本」。

有別於很多國家，日本並沒有中央疾控中心。岩田健太郎指出，防疫專家無法下決定，事事必須先問准厚生省，可是官僚處理疫情卻掉以輕心，本周他以災害派遣醫療小組成員身分上船，一邊協助防疫一邊視察，然而同日卻被厚生省官員趕下船。厚生省再三重申，根據世衛指引，「鑽石公主」號的感染個案，不能算入日本本地病例，惟有人質疑，日本官員這種反應，只反映他們最關心對外形象，擔心被視為疫情熱點，影響今夏東京奧運。

本月初，日本當局仍強調國內疫情受控，國民普遍未有太多防範，馬拉松等大型活動如期舉行，直至近日當局才改變口風，表示疫情進入新階段，呼籲國民避免人多場合。福島縣立醫科大學教授丹羽真一認為，病毒擴散比日本政府所說的嚴重，並重提2011年福島核災難，最初日本政府亦隱瞞真相、堅稱反應堆沒有熔毁，他擔心歷史正在重演。

以鄰為壑礙抗疫

國際社會要齊心

一場危機由積累到大爆發，往往有一段醞釀期，事態會否急轉直下，往往取決於當局有否及早面對事實，這跟政治體制又或文化差異，並無必然關係。當下日本疫情，與武漢的規模當然不能相提並論，惟若說武漢爆疫，問題在於當地官員初期掉以輕心、淡化疫情，日本方面似乎也有相類問題。有人認為中日應對疫情，突顯東亞治理體系缺失，折射東西方文化差異，惟平情而論，10多年前美國次按風暴金融海嘯，還有歐債危機，何嘗不是當局採取鴕鳥政策、長期迴避問題的結果。不論是疫情還是經濟危機等，遲遲不願直面問題，最終只會令危機一發不可收拾。

日本疫情有惡化之勢，有人歸咎於日本未有對華全面封關。封關對防堵今次疫情是否有助，若比較各地情况，目前並無證據支持任何結論。星洲本月初對華封關，惟迄今當地確診病例，比未有封關的香港和日本均要多；美國對華封關，加拿大則沒有，惟前者的確診個案卻顯著多於後者。現階段急下判語，反映的是定見多於事實科學。

「鑽石公主」號成為疫輪，有專家認為，日方一開始便不應選擇在郵輪隔離檢疫，而是應該安排乘客上岸隔離。不過話說回來，現在有多少國家肯這樣做，確是一大疑問。過去數周，至少3艘郵輪因為船上有人染疫，被多國拒絕泊岸，遑論讓船上人員登岸隔離檢疫。現時並無國際協議，明文規定如何處理「疫輪」，諸如應由哪方負責跟進、何時可讓人員離船。郵輪乘客船員被當成「人球」，世衛亦無計可施，只能呼籲各國本着人道原則，准許船舶入港，這亦是為何早前柬埔寨同意接納「流浪郵輪」威士特丹號，得到世衛稱許。今次疫情充分暴露很多地方以鄰為壑心態。若要有效遏制疫情，國際社會必須更加團結。

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