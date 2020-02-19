社評：扶弱紓困保生存 精準派錢救經濟

非常時期非常手段

星洲派錢可作參考

福無重至，禍不單行。過去一年香港經濟受到中美貿易戰和反修例風暴打擊，進出口貿易、零售批發、飲食、旅遊等行業慘淡經營，踏入新一年，又有新型冠狀病毒疫症爆發。旅發局表示，目前單日旅客降至3000人，比2003年SARS時的1萬人更差。根據昨天政府公布的最新數字，去年11月至今年1月失業率升至3.4%，是3年多以來的高位，有關數字尚未反映疫情影響。

若說中美貿易戰和反修例風暴的影響，帶有明顯的行業性或區域性，未必人人有切膚之痛，當下疫症對香港經濟民生的影響，可說人人都有深刻感受，各區商場人流疏落，食肆冷冷清清，結業潮山雨欲來。本月政府宣布成立「防疫抗疫基金」，投入280億元，向受疫情重創的行業及低收入家庭等發放津貼援助，有關措施對業界和基層市民當然有一定幫助，惟紓困力度仍嫌不足，要靠預算案補足。

新一份財政預算案下周三公布，泛民建制政黨罕有立場一致，呼籲全民派錢或派消費券8000至1萬元，有親商界政黨過去反對全民派錢，現在亦改為支持。立法會選舉今年9月舉行，政客要求派錢，背後當然有政治考慮。不過撇開政黨盤算不談，當前香港處於疫情陰霾之下，百業凋零民生困頓，非常時期確需非常手段應對。

養兵千日，用在一朝。政府萬億元財政儲備，就是香港救命的「兵」。上月初，財政司長陳茂波指出，若向每名市民派1萬元，總額至少600億元，全年財赤可能急增至逾千億元，公眾未必接受，甚至可能影響香港的信貸評級，惟當時疫情衝擊尚未浮現，此一時彼一時，面對如此特殊狀况，也得特事特辦。新加坡政府以往對全民派錢頗有保留，然而為了應付疫情衝擊，昨天發表的預算案也包括全民派錢。

香港社會就封關問題爭論不休，相比之下，新加坡2月初便變相禁止內地人赴星。論疫情挑戰，目前星洲確診病例比香港還要多。總理李顯龍指出，面對疫症挑戰，預算案對經濟民生的支持格外重要。星洲預算案有兩大重點，一是「穩定支援方案」，二是「關顧支援方案」，兩方案合計涉款56億坡幣（逾310億港元），「穩定方案」主要幫助中小企應付工資成本壓力，盡力保住打工仔飯碗，佔去40億坡幣；餘下則是關顧一般家庭，特別是低下階層，應付生活開支，措施之一是全民不等額派錢，年滿21歲的國民，視乎個人收入水平，一次過獲發100至300坡幣不等，至於家中有20歲或以下兒童和青少年的父母，則可額外獲發100坡幣。

派錢紓困看力度

振興市道講時機

星洲當局的做法，一邊體現了因時制宜特事特辦的精神，另一邊亦強調了「有差別派錢」原則，優先照顧低下階層。值得留意的是，全民派錢只是星洲當局保民生振經濟的一環，而且也不是耗費最大的項目，政府派錢表達了關顧民眾的心意，然而要穩定經濟民生，還需更多對症下藥的措施。刻下星港民情迥異，將星洲的一套直接搬到香港，未必起到相同作用，可是新加坡政府的思路，仍然值得香港參考。

派錢離不開兩目標，一是紓困濟民，二是刺激經濟，怎麼派、何時派，都是重要問題，關鍵是搞清楚所為何事。港府若動用儲備派錢，可以考慮分兩階段，首階段集中紓困，等待疫情大抵退卻，再採取次階段行動，派錢刺激消費市道，催谷經濟反彈。首階段派錢紓困，可以參考星洲做法，多向基層和夾心階層傾斜。目前很多打工仔面臨開工不足甚至失業，當局可考慮針對補助，提供短期救急津貼。當局亦可考慮以不同形式的現金津貼或低息貸款，支援中小企；酒樓食肆方面，豁免牌費和排污費、津貼水電費等均可考慮，務必以保其命為大前提。

至於次階級動用銀彈振興經濟，則要看準時機，務求發揮最大效用。目前港人活在疫症陰霾下，無心外出消費，現在派錢對振興市道作用有限，不少人收到錢，也只會用來高價搶購防疫物資，助長小撮商戶抬價漁利。為免浪費「子彈」，派錢振興消費，應在疫情過去之後才推出。香港經濟陷入近20年最困難狀態，細眉細眼措施難有作為，需要大開大闔。只要想清楚派錢所為何事、定下周全精準策略，分兩次向市民合計派錢超過1萬元，其實亦無不可。

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