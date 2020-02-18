社評：抗疫如行軍打仗 人人須大局為重

「疫輪」港人隔離檢疫

以鄰為壑礙覓設施

「鑽石公主」號因為曾經接載一名確診新型肺炎的乘客，在橫濱接受14天隔離檢疫，所有船員和乘客不准下船，若有人確診則送往日本醫療機構，惟事態發展卻顯示日方檢疫隔離處理有誤，船上數千名乘客船員，10多天內錄得454宗確診個案，連負責檢疫的日方人員亦中招。船上有350名港人，目前已知21人確診。「鑽石公主」號疫情失控，感染率甚至是武漢的數十倍。隨着日本隔離檢疫安排本周中結束，多地政府均決定盡快接走船上本國旅客。在香港，特區政府亦打算派出兩架包機，讓滯留船上的港人盡快歸家。

數百名港人困處「鑽石公主」號多天，身心俱疲，有人認為既然他們已在船上隔離了14天，回港後毋須再接受港府隔離檢疫。船上港人希望盡快「重獲自由」的心情當然可以理解，但是從公共衛生考慮，回港再隔離確有必要。郵輪空間狹小，疫症密集爆發程度甚於武漢，即使昨天做的病毒測試結果呈陰性，不代表今天不會在船上中招；目前未有病徵，也難保不會帶有病毒。正如本地專家許樹昌所言，船上港人的健康風險，較一般從內地過關來港人士為高，不宜僅作家居隔離，他們抵港後應送至檢疫中心再作隔離。抗疫戰當前，只有齊心才能打勝仗，人人均應以大局為重，暫時忍受一下不便和麻煩。

目前仍有近3000港人身處主要疫區，包括武漢、湖北和「鑽石公主」號，特區政府有責任協助他們回港，接受隔離檢疫。本港4間檢疫中心合計提供約150個單位，目前佔用率超過九成，臨時加建的檢疫單位預料4月前建成，也只能多提供200個單位。本港需要增設檢疫中心，讓疫區回來的港人隔離檢疫，然而以鄰為壑的情况，卻令尋覓設施作為檢疫中心困難重重，就連各區設立發燒診所分流病人，亦面對不少政治阻力。有政客和地方人士堅稱，問題在於政府事前沒有諮詢、出爾反爾，並非出於「鄰避效應」，云云。

政府溝通工作當然要做好一些，亦要多想如何疏導民情，可是設置檢疫中心隔離高風險人士，乃必然需要，社會始終要共同面對；各區設立發燒診所，則是為了分流公院病人，同時提供快速測試，加快處理懷疑個案。早在農曆新年前，香港尚未有確診個案，本地專家何栢良已呼籲設立，事情跟有否封關沒有任何因果關係。

許樹昌指出，新病毒主要透過飛沫傳播，飛沫最遠傳播距離約為2米，若檢疫中心距離民居數百米，附近居民感染風險不大。政黨政客沒理由這邊廂呼籲接港人回來，那邊廂卻阻撓設立檢疫中心。

趁疫情恐慌公然排外

鼓吹族群歧視要不得

按本港現有資源，可於短時間用於檢疫隔離者，較理想是新落成而未入伙的公共屋邨。一些人藉疫情攙雜政治，以鄰為壑，甚至以暴力阻礙政府落實防疫措施等，倘若情况持續下去，抗疫部署必受影響。一旦從主要疫區回來的高風險人士，未能得到恰當的檢疫隔離安置，導致疫情惡化，輸的是整個社會。

疫症威脅既可喚起人性光輝一面，亦可暴露人性陰暗面。歷史經驗顯示，疫症的威脅，往往成為小撮人趁機公然排外鼓吹歧視的藉口，1980年代，美國一些機會主義政客便曾利用愛滋病疫情，煽動美國人對拉美裔和黑人移民的恐懼。香港面對新型肺炎疫症威脅，最近有本地食肆張貼告示，表示只招待港人，拒絕招待操普通話人士，台灣人除外，平等機會委員會接獲投訴跟進，認為有關告示有歧視某些顧客之嫌，勸喻涉事食肆移除告示。

以族群、語言為基礎，拒絕某一類族群背景顧客，是赤裸裸的族群歧視。根據反歧視法例，倘若商戶規定顧客必須操某一些語言才能獲得貨品或服務，有可能觸犯法例，平機會絕對有權調查相關投訴，甚至可以不作警告直接檢控，現在平機會先以勸喻方式「溫馨提示」，處理手法已是非常客氣。平機會強調，明白很多人憂慮疫情、對控疫措施亦持不同意見，然而際此關鍵時刻，各界更應本着理性和同理心，齊心抗疫。歧視言行絕對無助控制疫情，只會分化社會、製造矛盾，給抗疫工作拖後腿。香港作為自由開放社會，絕對不應背棄多元包容等基本核心價值、走上右翼排外民粹之路。

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