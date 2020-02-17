社評：不實資訊氾濫礙抗疫 專家兩條戰線陷苦鬥

infodemic不下疫情

以科學抗民粹排外

梁卓偉接受外媒訪問，又在《紐約時報》撰文，指出科學家需要了解新病毒有多致命，究竟似SARS多一些，還是更像季節性流感。專家也想搞清楚哪些人最易感染，為何少年兒童感染者不多，因為這會影響防疫政策，例如是否有必要持續停課。專家希望檢視現行一些防疫分隔措施，諸如封城、停課、普羅大眾戴口罩等的實際效用，畢竟封城停課很難無了期，「如果內地封城做法也不能阻止播毒，就要面對新病毒可能無法堵截這一事實，改採減輕病毒影響的策略」。

國際專家除了要對付疫情，亦要應付infodemic這戰線。Infodemic資訊大氾濫，夾雜大量半真半假消息與偽科學， 導致抗疫工作更為艱巨。世衛總幹事譚德塞形容，虛假信息傳播速度比疫症更快，製造恐慌、混亂和分化。這些不實資訊，有些屬於惡意造謠，有些是斷章取義。舉例說，最近世衛顧問隆基尼（Ira Longini）和梁卓偉均談到「全球三分之二人口感染新病毒」的可能，然而網上很多相關信息均忽略了前提假設。梁卓偉說的前提是「若傳播未加抑制（ unchecked）」，三分之二人口感染是「最壞可能」，現實是全球各地都在竭力抑制傳播，網上一些信息將「最壞可能」顯著放大，當然易惹恐慌。

當人們在海量資訊下感到無法弄清真相，資訊權威不復存在所產生的權力真空，正是陰謀論乘虛而入之時。專研虛假資訊問題的美國學者伯格斯特（Carl Bergstrom）指出，惡意散播疫情流言，有時是要製造恐慌，干擾正常貿易和人員流動，打擊敵人；有時可能是想醜化某一國家或民族，今次疫情中，便出現了很多煽動種族主義的惡意信息，質問「為何美國不去禁絕中國人、不將他們全都關起來」，這些說法不是為了對付病毒，而是「要令人懼怕鄰居或其他國家」。

不實信息散布容易消除難，亦有人性使然因素。美國學者沃特斯（Duncan Watts）指出，比起實話實說「事情複雜我們不知道答案」，若有人說「我知道怎麼做」，哪怕真假難辨，總是較易贏人注目。常人面對危機，心態多傾向寧可信其有，這亦是為何訴諸情緒和直覺的民粹主張，比起負責任的傳媒和專家說「不清楚答案」，更易得到青睞。

梁卓偉撰文提到，旅遊禁令、嚴厲入境限制以至排外歧視情况，「正在帶來顯著傷害」，專家開會尋找科學真相，「有助擊退由民粹主義和本土排外主義催生的（防疫）措施」。世衛與Google、facebook和騰訊等合作，讓世衛的防疫信息在網上和社交媒體更易搜尋，問題是虛假資訊太多太快。理論上，世衛和各國疾控中心的說法，一定較網上道聽塗說或斷章取義的消息可靠，國際權威專家的觀點，亦一定比追逐點擊率的網上意見領袖（KOL）可信，問題是不少人連世衛都不信，甚或根據政治立場，圍爐取暖接收信息。

權威專家撐世衛

陰謀論不利抗疫

來自埃塞俄比亞的譚德塞公開讚揚北京抗疫努力，惹來一些人抨擊，有網民請願要求譚德塞下台，有論者則高談中國與埃塞俄比亞關係密切，暗示世衛向中國「跪低」，云云，然而根據《金融時報》說法，多位國際權威衛生專家都站出來支持譚德塞。聯合國秘書長前特別顧問納巴羅（David Nabarro），當年跟譚德塞爭逐世衛總幹事一職，他稱讚「譚德塞處理得非常好」；以往曾批評譚德塞的美國公共衛生專家高斯廷（ Lawrence Gostin）亦稱，譚德塞同時應付伊波拉及新病毒兩條戰線，幹得蠻不錯。

世衛存在官僚臃腫應變力弱等問題，疫情具體判斷是否次次到位亦可斟酌，惟如果選擇性看待事實，講政治立場多過信專家，抗疫一定出問題。埃塞俄比亞與中國合作緊密，惟該國近20年亦是美國在非洲最重要的盟友；世衛四大金主是美國、蓋茨夫婦基金、英國和世銀，美國一年捐4億美元給世衛，中國僅捐1000萬美元，認為中國可以指點世衛做事，政治和財政上都站不住腳。搬出陰謀論質疑世衛公信力，只會導致人們漠視世衛專家意見、寧信網上流言，不利防疫抗疫。反疫苗運動禍害前車可鑑，豈能重蹈覆轍。

對抗虛假信息與防疫一樣，人人有責。人們高度關注某事，總是不斷想找最新資訊，認為愈挖得多就愈好，但美國學者伯格斯特指出，這樣做其實未必有用，當然這不是說應該閉起眼不看資訊，然而避免時時刻刻追逐寸進新發展，確是提防落入虛假資訊陷阱的方法。伯格斯特這一意見，值得深思參考。

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