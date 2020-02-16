社評：湖北換帥力促快速抗疫 問責官員還需追究刑責

武漢封城之日

仍在二級響應

被貶謫的湖北省和武漢市一把手蔣超良、馬國強，究竟應該就這次疫情負多大的責任，罄竹難書。有一個關鍵的日子，令到疫情急速擴散，1月23日早上10點，武漢市宣布封城，但據說在這之前已經有500萬名武漢市民離開該市。而同日中午，當時確診病例少於60人的浙江省，按照《國家突發公共衛生事件應急預案》規定，宣布進入一級響應狀態，同日採取同樣措施的還有廣東、湖南兩省，而當時湖北省的確診病例已經達到549例，卻還在實施二級響應措施，到了1月24日，疫情最嚴重的湖北才升級至一級響應。

進入最高級別的一級響應，就意味着就發布信息、制定強制措施和劃定強制區域、實施衛生檢疫等等規範動作要一一到位，湖北省沒有及時進入一級響應，顯然是因為防疫措施嚴重滯後，導致疫情一發不可收拾。而疫情擴散後，疑似病例每天以千計增加，確診病例卻緩慢上升，當中有前期快速測試儀器不足等實際原因，但還有一個重要的情况，就是醫院牀位和醫護人員不足，沒法收治更多的病人，醫院病牀因而進一步不敷應用，很多病人得不到診治的機會，甚至出現未經確診已經喪命，同時帶有病毒的病人在醫院以外繼續傳染給更多的人。

這種情况一直持續到2月10日，中央免去湖北省衛健委兩名主官，由新任湖北省委常委的國家衛健委副主任王賀勝接掌湖北省衛健委，重新制定主攻方向，增加臨牀判斷的因素，篩查大量疑似病例，安排沒有症狀的疑似病人出院，騰出更多病牀，收治確診病人。雖然此舉導致一天之內確診病例猛增一萬多個，但改變應對方法，為煞住疫情擴散和醫治更多的病人，殺出一條血路。

湖北省和武漢市的官員，因循固有程序，任由惡化疫情的因素惡性循環，無法走出困局，原因複雜，但預案不足有迹可循。《傳染病防治法》要求各級政府要履行職責，包括經常檢查防疫設施，武漢市官員是否做到，不得而知，但去年10月武漢市承辦國際軍人運動會，主辦方要求武漢市對傳染病防治與應對進行演習，武漢市按照發生中東呼吸綜合症疫情的規模演習，按理對疫情應該有所準備，現在看來，當時的演習也是沒有認真去做。

疫情波及全國，人民憂心忡忡，湖北省的領導還沒有足夠的重視，1月20日國家主席習近平對抗疫部署發出指示，翌日湖北省書記蔣超良在會議後還參加春節團拜會，觀看文藝演出。直到1月30日，蔣超良才首次現身記者會，雖然對死難者鞠躬致哀，但已經民心盡失。這些官員之所以進退失據，歸根結柢就是不把百姓的生命安全放在第一位。

制度漏洞

亟待檢討

截至2月13日，湖北累計死亡人數已達1318名，摘掉這些昏官的烏紗帽，只是防止他們進一步殘害人民、禍及國家。但湖北的地方官並非唯一要追究的，國家衛健委和疾控中心的官員，也難辭其咎。武漢市醫生在去年12月27日已經將不尋常的疫情第一時間向北京報告，國家衛健委12月31日派出專家組到武漢調查，得出的結論是未見人傳人和醫護人員受感染。當時可能確實沒有足夠的證據證明病毒是人傳人，但當時如果真的有傳說中的醫護人員受感染，那就是專家組沒有認真調查。

需要深究的問題還有，湖北發生重大的疫情而只採取二級響應機制，國家衛健委輕易放過了監督的責任，沒有主動介入要求湖北將防治措施升級，欠人民一個解釋。湖北省缺醫少藥，應對疫情不知所措，國家衛健委是否盡了責任給予專業意見以及指導抗疫，同樣欠缺交代。

《國家突發公共衛生事件應急預案》在2006年已經制定，當中對地方政府的職責和職權有細緻要求，但對中央和地方之間的關係，沒有明晰的界定，國家衛健委可以因此而逃過責難，但這個制度上的漏洞，待疫情好轉後，亡羊補牢的修訂應該提上議事日程，防微杜漸，為將來更加完善的應對預案做好準備。

湖北至14日仍然有46,768名確診病人接受治療，端賴新上任的湖北書記應勇，調動更多資源去挽救病人於水火，並且盡快截斷新增病例的源頭。中央政府應該在疫情稍緩後，就如何深刻檢討事件作出部署，人民需要一個公道的說法，建議中央成立成員包括專業和民間人士的調查委員會，深入調查各方需要負的責任，不冤枉一個好人，也不放過一個壞人，該追究法律責任的官員，不能將他們放逐閒職就此了事。

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