社評：滯外港人返家非坦途 避鄰心態或惡化疫情

港人離鄂須破封堵

日處理郵輪考慮多

湖北省、武漢市確診個案持續增加，顯示疫情仍然嚴峻，在當地港人有10人確診染疫，已經有約2200名港人求助，在「鑽石公主」號上約330名港人，亦有10人確診；他們都想盡快返回香港，完全可以理解，政府有責任安排他們脫離險境。初步所見，他們回港之路並非坦途，需要克服不少困難。

在湖北港人，據知分處30個城市，湖北省面積約是香港180倍，要把他們接回來，首先要安排他們從當地各個城市乃至縣鎮鄉村等，匯集到武漢。現在，湖北省為控制疫情擴散，各地封路、封村，封堵處處，車輛不能隨意通行；有港人身處偏遠地區，距離武漢約10小時車程，即使他們獲得所在地方放行，朝着武漢進發，惟是車程遙遠，途中採取什麼措施確保他們不會出現交叉感染，種種問題顯而易見。過程涉及各個地方，需要打通關節，可見單是各地港人匯集到武漢，或許並非純粹民間行動那麼簡單。

至於「鑽石公主」號，確診個案逐日增加，顯示情况惡化，旅客留在郵輪，染疫風險甚高，旅客固然想盡快離船，旅客所屬國家都在想辦法令國民脫離險境，只是「疫輪」涉及國家眾多，情况複雜，日本政府仍然盤算更好安排。事實上，東京奧運今年7月舉行，日本處理疫情，當然須顧及對奧運不會有任何負面影響。特區政府對郵輪上約330名港人，在日本有最後處理方案之前，只能盡量協助他們解決藥物供應等問題，同時做好準備，待檢疫時間過去，盡快將他們接回港。

從湖北和「鑽石公主」號疫情看，滯留港人並非說回來就回來，政府要與內地和日本當局磋商，需要時間。不過，新型肺炎已經成為國際公共衛生緊急事件，各地解決意願毋庸置疑，事態即使再複雜、困難再多，相信都會有辦法對應和解決，反而香港內部是否做好準備和有足夠配套設施，存在隱憂。

屋邨暫作檢疫中心

爭取社會居民支持

目前，港人從湖北回港須隔離14日，現有檢疫中心設施不足應對，事實上，在「鑽石公主」號上的港人，染疫風險不會低過從湖北回港者，設若他們都要隔離，就需要更多設施檢疫。這段時日，各區對檢疫設施都抱持「避鄰心態」（Not in my back yard），每有政府屬意設置檢疫中心地點，都有政黨或地方人士鼓動區內居民反對，甚或訴諸暴力，例如早前政府計劃用粉嶺暉明邨作檢疫中心，被極端激進者縱火和大肆破壞，政府被迫放棄徵用。設置檢疫中心隔離高風險人士，乃必然需要，社會須共同面對。

有人建議以郵輪為檢疫中心，「鑽石公主」號上確診個案急速增加，說明被隔離人士侷處郵輪，疫情容易擴散，反證郵輪檢疫不可行。有人建議以酒店檢疫隔離，不過酒店的中央空調系統，是呼吸傳染病大忌；至於借用軍營作檢疫中心，據知軍營並非都有獨立廁所，未能符合檢疫衛生要求。回頭再看，按本港現有資源，可於短時間用於檢疫隔離者，較理想是新落成而未入伙的公共屋邨。粉嶺暉明邨之後，近日政府提出徵用新建成屋邨駿洋邨，闢作檢疫中心，這是正確取向。駿洋邨共4900個單位，靠近工廠大廈，居民不算密集，有餘裕空間應對日後可能需要，今次政府勿再退卻，應盡力爭取地方人士支持，突破檢疫隔離困局。

檢疫隔離設施若得不到社會、市民支持，政府抗疫就會舉步維艱。反修例風暴之後，社會撕裂，官民疏離，社會瀰漫着不信任政府的氛圍。17年前，社會團結一致應對SARS，但是今次對抗新型肺炎，不僅看不到上下一心，除了「避鄰心態」，還看到有人藉此撈取政治本錢，少數極端人物則以暴力手段，破壞抗疫設施，例如被指定為接收發燒者的政府診所，竟然被人投擲燃燒彈。這些行徑在疫症肆虐之際，削弱抗疫能量，不對也不應該。社會人士須認識清楚：現在香港的共同敵人是病毒，必須同心協力，放下分歧，打敗病毒再說；若因為其他盤算而使病毒不受遏制，對社會造成更大傷害，則大家都是受害者。這種情况，絕對不應該出現。

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