社評：口罩採購說易行難 官僚離地難紓民憂

解決市民切身苦惱

政府官員須有擔當

上周港人受社交媒體流言影響，湧到超市搶購廁紙米糧，社會歇斯底里狀况，成為了國際話題。雖然過去數天，市面大抵再沒有出現搶購混亂場面，可是不少市民仍相當擔心「無貨到」。很多屋苑商場的大小超市，原本擺放廁紙米糧的貨架，一到中午過後，往往是空空如也，又或所餘無幾。每天大早清，不少街坊都看準大型超市剛剛「補貨」完畢，購買廁紙等日用品，即使有大型超市註明每人限購數量，結果還是很快賣完。倘若當局因為過去數天市面「相對平靜」，便以為人心虛怯緊張狀態已經解除，肯定大錯特錯。

若說社會陷入歇斯底里狀態，折射了一種「集體情緒病」，政府就有責任去「醫治」，阻止病情惡化，然而當局的處理，予人觀感卻是抽離和冷淡。

以口罩問題為例，近日不少市民最關心的消息，恐怕不是政府官員說什麼，而是哪間商戶或政客政團有口罩派。過去數天政府說來說去，就是「積極全球採購中」；對於市面「一罩難求」、「千金難求」，當局態度一言蔽之是交由市場供求決定，即使有囤積炒賣抬價等情况，政府亦「愛莫能助」。這邊廂市民為口罩不夠用苦惱，四出「撲貨」，那邊廂政府則以「避免擾亂市場供應」之名放棄作為，拒絕插手規管打擊囤積抬價，難怪人們覺得政府「離地」、對市民最切身的問題「無感」。

口罩問題的本質是供求管理。供應方面，政府表示，物流署接洽了近20國逾400個口罩供應商，駐外經貿辦亦有積極協助採購，目前已訂購超過5300萬個口罩，至今已送達的口罩約400萬個，可供政府各部門使用。5300萬這個數字似乎很多，惟以現時情况，即使「訂購」了也不擔保短期內有貨，只有收到現貨，才算真的到手；若以目前本港耗用口罩的速度，400萬個口罩亦談不上很多。

政府再三強調，目前已在靈活處理口罩採購，包括不經招標程序直接採購，毋須價低者得，然而當前全球口罩嚴重短缺，外地一些供應商甚至奉行價高者得原則，本港一些貿易批發商為覓貨源，親力親為遠赴中東等地張羅，一見有貨即時支付巨額現金，才能「撲」得百多萬個口罩。政府所謂的四出「積極採購」，如果只是減少一些繁文縟節，坐在冷氣辦公室內打電話發電郵聯絡，難免令人懷疑採購工作能有多大成果。

口罩本是醫療專用物資，全球產能有限，現在突然被當成民生日用品大量使用，供應自然不足。近日世衛總幹事譚德塞便指出，全球口罩等防護物資「嚴重短缺」，妨礙國際社會抗疫。世衛表示，最近口罩的需求，比平常急升百倍，其中一個原因，是在前線照顧病患以外，出現了「廣泛不必要使用口罩」的情况。世衛呼籲「合理使用口罩」，優先滿足醫護和病人需要，確診個案不多的地區不要囤積口罩，同時又稱許那些決定只向醫療專業人士供貨的口罩商。

既然口罩供應有限，當然必須加強需求管理，全民戴口罩現實上是不可持續。在台灣和新加坡，政府推出限購或派發口罩措施之餘，亦不斷提醒公眾，身體健康、戶外運動都不用戴口罩，一定要戴口罩的人，是病人、出入醫院人士和免疫力較差者，若是在密閉空間、近距離、長時間接觸人群，則可「考慮」戴口罩。

政府缺乏政治能量

抗疫仍須迎難而上

當然，有人或許會說，星台不像香港那麼人口稠密，惟走在台北和新加坡街頭或乘搭地鐵，一樣是熙來攘往，真正問題在於當下星港台民情大異。星台兩地一樣有人擔心疫症、不滿防疫措施，不過官民之間至少仍有一定信任。反觀香港民不信官，社會上很多人已視口罩為「必不可缺」的「自救」工具，政府缺乏政治能量，難像星台政府般作出有違民情的呼籲。可是回歸現實，本港耗用口罩速度確是難以持續，政府和本地專家一定要合力處理。目前全球口罩短缺程度之嚴重，光靠所謂自由市場調節，實難解決問題。現在香港正在打抗疫戰，「戰時狀態」之下，當局必須擺脫官僚僵化思維、拋開自由市場意識形態包袱，敢於合理規管口罩等重要「抗疫戰略物資」。

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