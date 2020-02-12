社評：香港抗疫不能泄氣 官民需要上下一心

走出失敗主義氛圍

港須信心齊心決心

新型肺炎全球確診病例迄今超過4.2萬宗，當中99%在內地。放眼全球其他地方，日本因為「鑽石公主」號郵輪爆疫，錄得逾160宗病例，成為中國大陸以外最多確診個案的地區，至於第二多的原本是新加坡，然而隨着本港接連出現多宗感染個案，包括打邊爐、打麻將集體染疫事件，昨天確診病例總數已超過新加坡。近日青衣長康邨康美樓同一坐向不同樓層有人確診，更勾起港人對2003年淘大花園爆疫的可怕回憶，然而康美樓的情况，跟當年淘大截然不同。首先，大廈的U形隔氣管全無問題，同座不同樓出現確診個案，可能是有人不正當改裝單位的廁所排氣管，造成漏氣感染。衛生署表示，同座暫時未見其他疑似感染個案，公眾應該保持冷靜，避免恐慌。

本港確診個案持續上升，當然不是好消息，惟平情而論，目前本港的病例數目，僅為全球確診宗數的0.1%。外國專家和國際研究早已指出，就算再嚴密的封關鎖港措施，也無法完全防止病毒傳入，始終要人人提高警惕，注重日常衛生，避免參與一些容易播毒的聚會。袁國勇亦指出，本地傳染鏈尚未完全切斷前，個案一定會上升，然而只要人人做好衛生防護工夫，病例便會愈來愈少。

打好抗疫戰，離不開信心、齊心和決心，可惜的是，當前香港卻為失敗主義氛圍所籠罩，不少人對抗疫戰頗為悲觀。這一現象背後折射的，是政府缺乏領導力，以及民不信官、不滿政府等政治問題，可是正如袁國勇所言，當年SARS病毒肆虐香港，酒店、醫院和淘大花園都出現大規模爆發，相比之下，目前本港並未出現上述任何一種情况，談不上「疫情已經失控」，現在肯定不是悲觀泄氣的時候。港府須有更多作為，盡力穩定人心，社會亦要上下一心，避免自亂陣腳。

本港一再出現市民搶購口罩以至廁紙等日用品，有外國評論將香港的亂象，與委內瑞拉等國家瀕臨崩潰局面相提並論。有關說法也許太過誇張，惟無可否認香港社會恐懼疫症，出現歇斯底里情况，港府必須安撫民情，然而市民卻感受不到當局有何果斷行動。鑑於全球口罩供應緊張，台灣、新加坡、泰國等鄰近地區都先後推出措施，處理口罩問題，包括規管價格和供應，盼讓民眾安心；反觀香港，政府除了一再強調加緊全球採購，並未見有多少實際行動，跟進口罩等防疫物資囤積抬價情况。

合理規管防疫物資

抗疫不能以鄰為壑

政府再三表示，立法規管口罩等防疫物資售價，限制商人盈利，有可能令商人放棄入貨，又或將貨品運往更賺錢的地方出售，到頭來可能影響本港口罩供應；亦有業界人士指出，全球口罩短缺，來貨價升了數倍，零售價自然上漲。誠然，當局若要引用《儲備商品條例》或《預防及控制疾病條例》，處理口罩限價限購問題，必須先處理一些具體執行操作問題，可是目前市面一盒口罩的價格，竟可炒高至近千元，足足是疫前價格的十多廿倍，早已超越所謂「合理利潤」，當中顯然存在囤積抬價情况。政府不聞不問，拒絕介入嚴懲小撮無良商人，只會加深民怨，對基層市民亦不公道。

上周政府規定所有從內地來港人士，不分國籍一律要接受14天強制檢疫。新措施落實後，當局表示兩地人流已銳減，抵港人士大多都有聽話接受強制檢疫安排，然而始終有人不守規矩，當局應當加強抽查監測，現行3次違規才安排入住檢疫中心的做法，仍嫌寬鬆，至於拒絕合作遭通緝者，一經發現更應盡快嚴懲，以收阻嚇作用。公眾希望政府做好檢疫把關工夫，與此同時，各方亦要諒解，社會需要有更多檢疫隔離設施，處理有可能受到感染的人。

政府尋覓地方設立檢疫中心和發燒病人診所，在各區均遇到阻力，有政黨和地方人士表示，他們反對在區內設立檢疫隔離設施，主因是政府出爾反爾、事前未有諮詢，云云。政府當然有責任做好溝通工作，然而防疫抗疫是集體之事，不應以鄰為壑。本地專家許樹昌指出，新病毒經飛沫傳播，無裝備下與患者近距離緊密接觸者才屬高危，市民不會因為附近有隔離設施而提高染病風險。疫症威脅當前，現在正是港人發揮團結精神的時候。

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