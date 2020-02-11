社評：防疫物資合理管控 籌謀無口罩的日子

口罩和酒精搓手液等防疫用品，成為當下全港最搶手的產品，幾乎每天都有市民排長龍候購的場面，有良心企業以正常價發售，甚或限量向市民派發口罩，然而亦有無良商戶抬價炒賣，一盒平時售價僅為數十元的口罩，居然可以近千元的高價出售，亦有商戶逐個口罩散賣，數十元一個。

市面口罩供不應求，政府和醫療機構的口罩庫儲亦急劇下降。根據醫管局內部文件，過去一個月公立醫院耗用近3000萬個口罩，是平時用量數倍，現時醫管局口罩庫存只有千多萬，即使稍後有新貨運到，合計總量估計只夠一個月使用。醫護站在抗疫最前線，必須有足夠口罩和其他保護裝備，否則醫管局可能要進一步削減非緊急服務，減省口罩等物資耗用。政府必須加強介入，採取有效措施管理口罩供求，優先照顧醫護需要。

口罩短缺衍生亂象

不能放任市場決定

針對口罩囤積抬價等情况，有人提出運用《儲備商品條例》，將口罩納入儲備商品之列；有行政會議成員則主張，政府應緊急立法，管制口罩等防疫必需品的入口、分銷和零售，不准囤積抬價，然而亦有意見認為，控制口罩價格有違自由市場原則。昨天政府表示，當局正多管齊下，透過不同途徑全球採購口罩，同時致力增加本地生產，惟現時並沒有計劃透過立法，硬性規管口罩供應和價格，因為此舉「只會適得其反，不能正本歸源，解決供應緊絀問題」。

誠然，當前口罩短缺在於全球貨源不夠，並非惡意囤積的結果，嚴打重罰抬價炒賣，可以震懾部分不法商家，卻無法解決供求失衡問題，然而際此非常時期，政府亦應拋開意識形態包袱，敢於跳出傳統思維框框，不能什麼都聽任自由市場決定。無可否認， 運用《儲備商品條例》又或緊急立法規管口罩價格，具體操作存在很多問題，例如有人便關注，指定口罩售價可能令一些商戶索性不賣等，這些問題全都要事先想通想透，可是政府總得多去思考不同方法，處理口罩短缺所衍生的社會亂象，任由情况惡化，只會加劇人心虛怯和不滿情緒。

口罩本是醫療防護物資，專供醫護病人等有需要人士使用，並非民間日用消費品，全球產能有限。中國是口罩生產大國，佔全球整體產量一半，根據官方數字，中國口罩產能每天2000萬個，春節假期過後，產能已恢復到六成水平，然而現在內地也需要大量口罩防疫抗疫，可謂自顧不暇。面對全球口罩供應緊張，各地政府紛紛奉行「口罩保護主義」，優先滿足本地需要，在亞洲，台灣、菲律賓、印度、泰國等地都宣布口罩暫停出口。目前香港近乎全民戴口罩，有零售商估算每天需要約300萬個，若以這種速度消耗，要在國際市場採購到足夠口罩，根本不可行，即使現在增加廠房提高本地產量，所起到的作用也很有限。

當供應不可能追上需求，唯一方法就是從管理需求入手。放眼其他地區，不少政府都採取了各種手段，加強口罩管理。在台灣，當局引入實名制限購措施，每人一次限購兩片，售價10元新台幣，7天內只能購買一次；在泰國，當局亦採取嚴格管制措施，開始由政府統一分配銷售口罩；新加坡政府則決定向全國130萬戶家庭，每戶發放4片口罩。值得留意的是，台星兩地政府的做法，都是一方面確保民眾若有生病等需要，一定有口罩可用，另一方面則強調口罩要合理使用，市民沒有病不必戴口罩，最重要是平日管好個人衛生勤洗手少摸眼。

合理管控口罩使用

優先照顧醫護需要

防疫物資不是陽光空氣、可以取之不竭。倘若疫情持續到初夏，以現時本港的口罩耗用速度，不少市民早晚將要面對「沒有口罩的日子」。從常人心理角度，有口罩防疫總比沒口罩強，不過很多外國專家和研究亦指出，一般人在社區戴口罩防疫，效用遠比想像的有限。口罩供應愈益緊張，愈要用得其所。政府和專家需要及早讓公眾明白，沒有口罩不等於世界末日、一出街便會受感染，眼前首要任務是確保醫護有足夠口罩等防疫物資。政府和本地專家可攜手發出防疫指引，指導公眾如何善用有限口罩，讓市民心裏有底，知道在口罩供應日趨短缺下可以怎麼辦。

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