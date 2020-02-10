社評：美國助華抗疫 邊幫忙邊添亂

美國協助中國抗疫的17.8噸捐贈物資，包括口罩、防護服和呼吸機等，已經於4日送抵武漢，同時宣布將會撥款1億美元，資助中國和其他受新型肺炎影響的國家，還會派醫學專家參加世界衛生組織的考察團，到中國協助抗疫。

外交部發言人本月4日曾抱怨，美國答應捐贈物資給中國，遲遲沒有到位。中國公開提出如此批評，可能是因為此時已經有11個國家的捐贈物資送達，又或許是對美國的效率有過高的期望。而外交部發言人又不滿美國是第一個國家從武漢撤出領事人員，第一個宣布禁止中國人入境，這種批評也是見仁見智，任何對防止疫情向本國蔓延的措施，嚴謹一點總比保守的做法更加安全，畢竟是人命關天的病毒傳播。

特朗普跟習近平通電話，究竟談了多長時間，花在各個議題的時間比例，外界無從得知，新華社的引述，美國全力支持中國應對疫情，願派遣專家前往中國，並以各種方式提供援助，相信中國能戰勝疫情。特朗普本人在社交媒體，更一如既往稱讚習近平主席的應對能力。然而，美國白宮經濟顧問庫德洛對記者稱，中國承諾在未來兩年增加購買美國產品與服務2000億美元的承諾，「可能初時會有一些延遲，習近平主席向特朗普總統保證，會達到採購的總額，到年底一定能夠補足」，無意間透露了美國十分在意中國的保證。

給中國添亂舉動

美國一樁接一樁

沒有人會期望美國會無條件的幫助中國，美國也沒有做出幸災樂禍的事情，但起碼可以說是來者不善，在中國仍然為對付疫情而應接不暇，美方還來討論增購產品這些事情，按照中國人的理解，就是「不合時宜」。這些不合時宜的動作，還是一連串的逐一出場。

大年初一，美軍艦蒙哥馬利號在南海游弋。美軍艦在南海實施「航行自由」已變成常態，並且次數逐年增加，過去3年，分別是4次、5次和7次。去年春節，美軍艦開進南海的日子是年初七，今年沒有因為疫情休兵而是提前到年初一，南部戰區要派海空力量，全程監控、查證識別和警告驅離，相信此舉是故意要令中國軍隊難堪。

2月6日，美國智庫「戰略與國際問題研究中心」舉行座談會，美國司法部長巴爾、聯邦調查局長克里斯托弗．雷和國家反間諜與安全中心主任尹凡尼納等高層官員「如常」赴會，紛紛指控中國盜竊美國技術和科技機密，盜竊對象不止是大企業和國防機構，還包括矽谷的初創企業、學術界等等。

2月8日，國務卿蓬佩奧在州長協會冬季會議上發表演講，警惕各州州長，中國在美國的外交人員、學術界、傳媒機構和友好協會組織等，都有滲透美國各級政府的任務，要求各州州長不要單獨跟中國簽訂協議。

中國能挺過蘇聯逼債

也能守諾增購美國貨

這些舉措，在美國看來是常態化的舉動，而且都是提前安排的，並非衝着中國發生疫情而來，嚴格上來說，不能說美國是趁火打劫，但美國沒有因為中國發生疫情而暫停給中國添亂，按照中國人的說法，就是不地道。

誠然，中國不可能要求美國掩飾其一貫囂張跋扈的做法，只能預期美國會繼續催促中國按期履行協議增加採購美國產品與服務。不過，也不能小看中國挺過難關的決心與能力，因為中國不是第一次遇到這樣的事情。在上世紀60年代初，中國跟蘇聯鬧翻，蘇聯也曾向中國逼債，中國在面臨3年自然災害的同時，還是舉全國之力，勒緊褲頭腰帶，將債務還清，而且還在幾年之內，研製出原子彈和氫彈。

​今天的中國，已不是國弱民貧的中國。美國藥廠吉利德（Gilead）研發的抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir），供應給武漢醫院，在761名患者身上做臨牀試驗。如果真的有療效，中國是會不惜以重金購買的，這對美國來說，也是一盤生意。美國的企業也不會放過中國這個購買力強的龐大市場。美國停止飛往中國的航班，但中國民航沒有停飛，即使沒有中國人可以入境美國，但也會將滯留美國的中國人接回。

外交部發言人呼籲美國從維護雙邊交往合作的大局出發，不要過度反應。所謂大局，就是中國有信心能夠最終戰勝病毒，令經濟與生產回復正軌。即使出現一些暫時的困難，但中國有克服困難的能力與信心，在這個時候給中國「火上澆油」，對中美兩國的互信和今後的合作，沒有好處。

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