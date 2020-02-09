社評：應對大流行風險 國際抗疫要齊心

分享資訊富國落後

世衛有若無兵司令

新型肺炎個案持續增加，中國確診病例超過3萬宗，全球其他地區亦有接近300宗個案，根據部分專家的數學模型推算，實際病例可能在10萬宗以上。疫情發展充滿變數，對全球經濟的衝擊亦愈來愈受關注。有大行分析師將中國首季增長預測，下調1個百分點，有悲觀者甚至預測中國首季經濟可能零增長。世銀原先估計，隨着中美貿易摩擦緩和，今年全球經濟增長2.5％，略勝去年，未料疫情驟來，世銀已預告稍後將調低全球增長預測。世銀總裁指出，多國航空公司暫停中國航線，不僅影響人員流動，其實也妨礙部分貨運，對全球供應鏈造成影響。

新病毒蔓延速度雖然未如流感般快，惟已大大超出SARS和MERS（中東呼吸綜合症）出現時病毒學家的預期，有可能成為環球疫症（global epidemic），但對全球影響有多大，暫時仍難估計，皆因科學家不清楚新病毒有多致命。病毒傳染力高，不一定很致命。以2009年豬流感大流行為例，美國傳染病專家福奇（Anthony Fauci）指出，H1N1病毒傳染性極強，疫情初期，有些人甚至形容疫症源頭的「墨西哥面臨末日了」，惟疫情發展下來，遠未如想像嚴重，死亡率不足1%。SARS奪去一成感染者生命，MERS則令超過三成病人喪命；相比之下，新型冠狀病毒已知病例死亡率一直在2%左右，由於病例數目可能遠多於已知，實際死亡率可能再降。科學家要準確評估病毒的致命性，必須先完成一系列大型研究，不是一時三刻有結論，當下國際社會防疫抗疫，不應過度恐慌，亦不能掉以輕心。

世衛表示，中國一系列嚴厲圍堵疫情措施，暫時防止了疫症在境外大規模擴散，為國際社會提供了時間和空間，遏阻環球大流行，呼籲各國團結，不要錯過這一機會。病毒無國界，國際社會應當通力合作抗疫，惟現實並不見得各國很齊心。美國未有理會世衛建議，在「全球公共衛生緊急事件」宣布後，率先對中國公民採取全面入境限制，惹來中方不滿。外交部表示，理解和尊重部分國家對中國公民入境加強檢疫防疫措施，惟美方「反應過激」、「散播恐慌」，「帶了一個很壞的頭」；世衛總幹事譚德塞則不點名批評，一些高收入富裕國家，在分享新病毒重要資訊方面「顯著落後」，截至上周初，關於中國以外地方出現的病例，世衛僅收到不足四成的相關病例完整報告。

世衛一貫立場是不建議嚴限人流物流防疫，認為出入境限制弊多於利，然而世衛是無兵司令，無權阻止各國決定。目前美國、新加坡、澳、紐等國家，都禁止中國公民及過去14天內到過中國大陸的外國人入境，德、法、加拿大等國則沒有這樣做，只是加強檢疫。加拿大政府更表明，沒有證據支持入境禁令能有效防止爆疫。

各地防疫各自為政

窮國恐成脆弱一環

美國公共衛生安全專家Eric Toner指出，每逢出現新病毒，人們往往直觀認為禁止入境可以防堵，然而科學研究和現實經驗一再說明，這招其實行不通，「政治上可取，不代表是正確做法」。由愛滋病到豬流感，研究顯示封關等嚴限入境措施，或許可以略為減慢疫症傳播速度，為科學家開發藥物和疫苗爭取時間，但永遠不會完全成功防疫，因為所有邊境都會有些漏洞。封關禁入境本質是以鄰為壑，世衛常說這會影響經濟、妨礙資訊共享和醫療物資供應鏈，原因不是向錢看，又或「買怕」爆疫國家，而是考慮到國際防疫層面，窮國是最脆弱一環，向爆疫國封關等措施，效果有若經濟制裁，其他窮國看在眼裏，可能不願披露本地疫情，結果加劇疫症全球擴散風險。這亦是為何一些國際防疫專家認為，封關防疫等做法，正是助長當下和未來其他國家隱瞞疫情的重要原因。

美國等富裕發達國家，有資源亦有能力及早發現並隔離感染者，但是很多窮國卻無法做到這一點。目前新病毒已蔓延到柬埔寨、泰國等發展中國家，很多非洲國家公共衛生系統脆弱，一旦爆發疫情，危機可大可小。世衛將疫情列為「全球公共衛生緊急事件」，最大原因也是中國境外確診病例增加，擔心疫情在醫療條件不佳的國家擴散。若要防止疫症全球大流行，發達國家必須出錢出力，全力支援貧窮國家守住防線。美國政府宣布投入最多1億美元協助國際防疫，惟比起世衛呼籲全球捐款6.75億美元抗疫，其實不足一成半，日本政府捐助10億日圓，折合未夠1000萬美元，富裕國家絕對可以更加慷慨。

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