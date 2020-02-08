社評：哀嘆李文亮醫生離世 譴責眾官員失職失責

李文亮醫生12月30日於社交媒體向朋友透露，有7名肺炎病患者確診是SARS（後來證實是新型冠狀病毒肺炎），用意是提醒他的醫生朋友診治病人時要小心。為此，他與其他7名也發過同樣信息的人被警察以造謠為由，訓誡一番。

其實，李文亮是眼科醫生，並未親自接觸到肺炎病人，首先診治4名肺炎病人的湖北省中西醫結合醫院張繼先醫生，有應對SARS的經驗，對肺炎病毒傳播十分警覺，她12月26日已經將有關發現上報武漢市江漢區疾控中心，其後兩天又再發現另外3宗相同疑似病例，決定直接向武漢市和湖北省衛健委報告。

8名「吹哨人」被指造謠，而臨牀醫生以真憑實據向官方機構報告，結果又怎麼樣呢？12月31日，武漢市衛健委公告，到目前為止，調查未發現明顯人傳人現象，未發現醫務人員感染。對疫情採取慎重態度，避免引起公眾恐慌，至此，官員的做法或許還可以被批評為過於保守。但到了1月11日，已經明確這是新型冠狀病毒，確診病例41宗，死亡1人，就不應該掉以輕心。最大問題是，武漢市官員仍然對外表示，「未發現醫務人員感染，未發現明確的人傳人證據」，湖北省官員還稱，「1月5日武漢市通報不明原因的病毒性肺炎診斷患者59例，到1月11日通報初步診斷有新型冠狀病毒的肺炎病例41例，是從病原學角度排除了一些其他病例」。

人傳人何時證實

值得深究

數字不加反減，首先，有理由懷疑這是武漢市和湖北省官員，為安穩民心而故意隱瞞疫情。武漢市長周先旺和湖北省長王曉東分別在1月7日和12日召開的市和省人大會議上宣讀政府工作報告，都隻字未提疫情。目前還沒有確鑿的證據，證實他們隱瞞疫情，粉飾太平，但在「疑似」和「確診」之間，疑竇重重。1月18日已經證實有15名醫務人員確診感染，專家指出，潛伏期為2至12天，平均7天，他們當中極有可能有多人是在11日已經感染，而這些病例，是會立即上報疾控中心的，官員不可能不知道。

武漢市和湖北省的官員是否隱瞞疫情，必須深入調查，因為人命關天，法理不容，不能讓觸犯《傳染病防治法》以及玩忽職守的官員逃出法網，雖然目前未有確鑿證據，但將嚴重的疫情輕描淡寫處理，實質上間接令大量市民對此未有重視，導致大面積的感染，而在流言蜚語滿天飛的情况下，不相信官方表態的市民，早已紛紛逃離湖北，500萬在此期間分散至全國各地避居的湖北人當中，不計其數是潛在的感染源，目前全國其他地方的病例，絕大部分都是這些逃離的湖北人或者曾經與他們有密切接觸而感染的。而湖北省內更大面積的傳播，則是由於武漢市民到周邊城市而傳播了病毒。

李文亮醫生明知病毒的危害，還曾經被警察錯誤訓誡，他沒有因此產生怨憤，而是克盡一名醫生應盡的責任，在危難面前跟其他同事緊守崗位，最後被感染而不治，年紀輕輕遺下孤寡，令人扼腕痛惜。他理所當然的舉動，反而襯托出官員失職失責的嚴重性。

湖北官員指揮不力

難辭其咎

應對一場突如其來的新型肺炎，猶如打仗，首先要知道手下有多少兵和多少武器。武漢市和湖北省官員只公布病例數字，而不公布醫護人員和物資儀器數量。有武漢市醫生在網上表示，口罩和防護服不是告急，而是沒有。但被揭發，大量從全國各地捐贈到武漢的物資，躺在貨倉而未能及時供醫護使用。在中央從全國各地和解放軍抽調9000多名醫護人員到湖北增援後，湖北官員才說還差2200名醫護人員。

至2月6日，湖北省累計確診病例已達22,112宗，死亡618人，但有多少病人在缺醫少藥的情况下，未能獲得確診就已經死亡，不少病人在網上呼籲，求關係入醫院就診。中央指導組組長孫春蘭副總理前天還在發出指示，要求湖北官員「解決措施不精確、落實不到位的問題」。

國家監察委員會昨天宣布派調查組到武漢，就群眾反映涉及李文亮醫生的問題全面調查，是為李文亮醫生求一個公道，也是為湖北省冤死的民眾，以及15,800多名尚躺在病榻上的病人討一個公道。

武漢市長周先旺對媒體表示，他願意「革職以謝天下」。犯了錯誤的官員，在對付疫情刻不容緩的情况下，究竟是求革職罷官，還是應該以雙倍的積極工作戴罪立功，相信在疫情完結後，會決定究竟是該追究失職問題，還是司法追究。無論如何，他們先應該向人民說一聲，對不起。

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