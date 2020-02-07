社評：社會慌亂歇斯底里 政府須拿出領導力

確保必需品供應有序

官員須站出來穩民心

過去兩天，港人到超市搶購廁紙，成為了國際新聞，法新社以「病毒性的歇斯底里」（Viral hysteria），形容香港市面出現的恐慌搶購情况。網上廣泛流傳超市貨架空空如也的照片，一些人則上載「戰利品」照片，展示從超市搶購回來、在家中堆得高高的廁紙等日用品。雖然周三晚有大型超市出來闢謠，否認部分產品缺貨，然而昨天早上，搶購潮仍在各區出現，直至本港多間供應商公開表示，各類食品和日用品供應正常，情况才有所緩和。

內地疫情持續，本港確診個案持續增加，市民忐忑憂慮，乃是人之常情，不過撇開內地不計，放眼全球其他地方，目前香港確診病例總數既非各地之最，患者與人口比例亦非最高，惟論恐慌程度，香港卻可能是各地之最。這一現象背後，誠然涉及民不信官等政治因素，然而不滿政府防疫措施是一回事，不等於應該危言聳聽或輕信流言。正如業界代表所言，大部分市民搶購廁紙日用品後只作囤積，其實並無需要。

香港社區爆發風險上升，有本地專家稱，「如果政府任由病毒如流感般擴散」，香港將有兩、三成市民感染，「死亡人數不敢想像」，亦有專家表示，本港雖然一些家庭群組確診病例，但都是透過緊密接觸感染，未見病毒好容易在社區人傳人，呼籲公眾毋須太擔心。美國范德堡大學醫學中心的防疫專家沙夫納（William Schaffner）亦認為，在公共衛生系統嚴格警惕的地方，這種病毒不一定會廣泛傳播。防疫抗疫必須冷靜沉着避免恐慌，有人危言聳聽，在網上散播「內地工廠暫停生產廁紙、香港斷貨在即」的流言，有人則謠傳政府的最新防疫措施等於「封關又封貨」，不管背後有何居心，市民都應該保持清醒，不應輕信或轉發未經證實的網上流言，至於政府更必須以實際行動，顯示領導力以安民心，不能對社會恐慌氛圍放之任之。

昨天本港多個食品供應商的代表相繼表示本港食米、各類肉食、蔬菜等貨源充足，價格亦沒有上升，只要不再瘋搶，就會重現在超市貨架之上，然而卻未見主要高官站出來派定心丸。政府只是透過一般資訊發放渠道，強調已與主要食品供應商溝通，食物和其他日用品供應如常，市民毋須恐慌，同時譴責居心叵測者散播謠言。

過去政府官員常標榜香港是自由經濟城市，政府避免介入市場，從不沾手絕大多數糧食和日用品的供應。然而現在是非常時期，沒理由還囿於官僚僵化思維，拘泥於自由經濟意識形態。社會陷入歇斯底里恐慌狀態，正是考驗政府領導力之時。政府官員應站到台前，積極介入帶頭做事，展示當局正致力控制局面穩定人心；僅僅退居幕後做一些溝通聯絡工夫，又或口頭譴責一下造謠者，只會令市民覺得政府冷眼旁觀，缺乏領導力。

政府眼界要前瞻

官僚僵化難成事

針對搶購糧食物資情况一再出現，政府可以牽頭，與批發和零售業界代表召開聯席會議，要求各方在疫情期間，定時匯報民生必需品供應及價格，讓市民看到當局有傾力確保食物和商品有序供應；防疫方面，簡單如發起全城清潔大行動，搞好公共衛生，也可令人覺得當局有所作為。

今次疫情未知何時緩和，近日開始有私家診所因為口罩供應不足，無法開門應診。不少市民擔心疫情，避免外出，市面冷冷清清，旅行社「零客人零生意」，有酒樓和航空公司因為經營困難，要求員工放無薪假，有大型化妝品連鎖店更宣布，全體執行董事率先減薪75%三個月，作為減省成本第一步。不少食肆商戶過去大半年受反修例風暴影響，早已叫苦連天，業界本已擔心今年春天會出現結業潮，未料現在還要承受疫症威脅打擊。

疫情對社會正常運作的影響愈來愈大，目前政府很多應對部署，諸如中學文憑考試延期等，均屬回應式措施，「逼到埋身」不得不做。一個有領導力的政府，行事要有前瞻性。百業經營困難、倒閉裁員等問題隨時接踵爆發，政府除了動用銀彈紓困，亦應及早部署，適時主動介入。有零售、飲食和旅遊業界希望銀行放寬還款限期、暫時容許「供息免供本」，亦有人要求業主和地產商減租或准延期交租，政府應積極居中斡旋，與相關業界代表商討如何共渡時艱，而不是僅僅作出口頭呼籲。現在不是無為而治的時候，當局必須展示、並讓市民感受到政府的領導力。

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