社評：超市搶購觸目驚心 政府急須穩定民心

港府再收緊入境限制

「唧牙膏」手法難建信心

內地疫情爆發以來，港府防疫工作受到不少質疑，一些人更認為，澳門防疫表現將港府完全比下去。平情而論，港情澳情迥異，未必事事可以直接比較。澳門人口數十萬，不及香港一成，應付口罩需求驟增等問題，始終要比香港容易一些，至於當前兩地民情以及對政府的信任度，更是差天共地。澳門珠海民眾往來緊密，澳門未有全面封關，並沒惹來怒罵，反觀香港卻是另一光景。不過話說回來，澳門政府多項舉措，諸如下令賭場及娛樂場所停業15日等，都相當果斷；相比之下，港府應對疫情，確實予人「慢半拍」、「唧牙膏」之感，由最初的來港健康申報處理，到短短兩周再三收緊入境限制，港府處理均拖泥帶水。

本周初政府宣布收緊出入境限制，封閉羅湖等4個關口，減少大陸香港兩地人流，當時政府仍說，要照顧數以萬計因為生活需要經常跨境的港人，然而昨天當局卻宣布引用《預防及控制疾病條例》，修訂附屬法例，所有從內地入境的人，周六起都要強制接受檢疫14天。外界難免會問，既然當局決心大幅壓縮人流，何不更加果斷，早兩天一併宣布措施，一定要看過封關後整體入境數字後才下決定。

在外國，很多專家和研究都不鼓勵健康人士日常生活長時間戴口罩防疫，亦不認為「全面封關」是防疫萬靈丹，美國專家沃斯諾普（Catherine Worsnop）便稱，限制出入境防疫，雖是一般人認為行得通的政策，惟從公共衛生的角度，這類限制「效果有限」，亦不利國際合作防疫。然而無可否認，這類觀點跟香港社會民情相左，數以千計前線醫護罷工為求全面封關，本地多位傳染病專家也主張嚴限入境。對於港府最新的強制檢疫新措施，有本地傳染病專家認為存在3日空窗期，情况不理想，惟亦認為這已大致相當於「全面封關」。香港面臨社區爆發威脅，現在是時候齊心抗疫，前線醫護應該停止罷工。

疫症威脅逼近，香港人心浮動，近日每逢有商戶宣布有口罩發售，必然引來大批民眾排長龍，有人甚至通宵輪候。「末世氣氛」在全城不斷蔓延擴散，任何流言蜚語，都可能引發恐慌。近日網上流傳「內地廁紙廠停產，香港隨時無廁紙賣」的謠言，結果引發大批市民到超級市場搶購廁紙，貨架一空的照片四處流傳，到頭來又進一步加劇社會恐慌情緒，連糧食和日用品也有人搶購。

流言製造恐慌

政府不能坐視

就像銀行擠提一樣，搶購超市物資也是一種自我實現行為，謠言一旦傳開，人人爭相搶購，必然導致缺貨，導致市面真的出現供應緊張。散播流言者其心可誅，與此同時，市民亦要保持清醒，勿受迷惑。香港民心虛怯，政府必須採取更多行動穩定人心。當局應與一些大型零售商戶保持緊密聯絡，密切留意市面糧食和民生日用品的供應和銷售情况，若出現不尋常事態，必須盡快介入、大力闢謠，不應坐等超市等零售商自行處理。

社交媒體時代，愈聳人聽聞的消息，愈易引人注目。誠如世衛所言，目前有關疫情的資訊氾濫，真偽難辨，這種「massive infodemic」的情况，反而令公眾更易陷入迷惑和恐慌。際此時刻，更需要專家發揮作用，讓公眾掌握真實情况。專家看待疫情走勢，有人傾向悲觀，有人傾向樂觀，惟現實是目前誰都無法斷言，疫情最終會有多嚴重。美國傳染病專家福奇（Anthony Fauci）便說，新病毒傳染性很強，有可能成為一種流行病，「但這會是災難性的嗎？我不知道」。專家評估疫情，必定包括最壞打算，然而亦要讓市民明白疫情發展有很多變數。當公眾聽到專家說可能有兩三成市民感染、死亡人數不敢想像，卻忽略了有關說法前提是「若任由病毒像流感般傳播」，人們真的會感到恐慌。

不少外國專家認為，今次疫情不會很快告終，甚至有可能全球大流行，香港有必要作持久戰準備。疫情令本港社會和經濟活動陷入半癱瘓狀態，很多行業均受影響，不少公司都面對經營壓力，要員工放無薪假；受口罩搶購潮和全球供應緊張影響，本港一些私家診所也開始面對口罩短缺問題，可能無法如常開門診治病人，後果可大可小。政府必須向私家診所以至受疫情影響的行業及員工，提供適切支援渡過難關。

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