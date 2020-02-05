社評：隱形傳播風險增加 警惕病毒避免恐慌

港首現死亡個案

恐慌情緒要疏導

有別於SARS，今次疫情存在隱形病人，一些國際專家根據數學模型，認為有可能發展成為環球疫症（global epidemic）。觀乎昨天最新發展，這一可能性顯然不能低估。在累計有25宗病例的泰國，疾控部門昨天表示，一名韓國女子遊泰後回國確診，相信是在泰國中招，顯示病毒可能已在泰國傳播。至於合計有24宗病例的新加坡，當局也宣布，有兩名近期沒有前往中國的本地人確診，他們是同事，在一間專做遊客生意的商店工作。

香港方面，昨天也傳出首宗死亡病例，死者是本地人，39歲，患有糖尿病，是長期病人，發病前到過武漢，因心臟衰竭而亡。另外，當局亦確診3宗新病例，3人均無外遊紀錄，暫未找到明顯病原，衛生防護中心關注本地可能有隱形傳播。

根據專家分析，長者、長期病患者倘若感染新病毒，病情相對較重，今次死亡個案印證了這一觀察，本地專家許樹昌亦強調，香港出現死亡個案，不反映疫症死亡風險增加，新型肺炎死亡率目前維持在2%至3%，比SARS的一成低很多。對於隱形傳播的威脅，市民當然要提高警覺，留意個人衛生勤洗手，同時亦要避免恐慌。新病毒主要透過飛沫和接觸傳染，並非空氣傳播，許樹昌指出，本港多宗病例都是家人緊密接觸感染，未見病毒很容易在社區人傳人。市民應該保持鎮定，以免自亂陣腳。

疫情牽動社會恐慌情緒，既有客觀部分，亦有心理部分。新病毒存在太多未知元素，感染源頭、宿主、傳播途徑仍待深入了解，加上感染後未必有明顯病徵，現階段亦未有特效藥，這些疫情客觀因素，難免令人忐忑不安；至於心理部分則更為複雜。

10多年前，美國杜克大學文化研究學者沃爾德（Priscilla Wald）撰寫《傳染病》一書，被視為探討疫情論述與人心恐慌關係的權威著作。她指出，今次疫情發生在社交媒體當道、手機資訊24小時不斷轟炸的年代，疫情資訊四方八面包圍每一個人，產生了「末日彷彿快要降臨」的恐慌效應，情况比當年SARS更嚴重；世衛最新疫情報告亦形容，伴隨今次疫情的，是一場「 massive infodemic」，網上網下「過量資訊」大擴散，當中有事實有流言，令人難以判別哪些才是可靠防疫指引。

人們長時間處於這種狀態，本來就容易惶惑失措，放在當前香港社會氛圍，問題就更形嚴重。政府失去管治權威，市民不信政府，加上有些人刻意散播流言，導致人心更加不穩。為了穩定人心，政府應肩負起領導角色，專家和輿論亦應多讓事實和科學「浮面」，協助營造一個理性冷靜的社會氛圍，讓市民心裏有底。

歷史證明，恐懼往往與偏見歧視並肩而行，由15世紀歐洲首度爆發梅毒，來到數百年後的今天，莫不如此。在西方，一些較為批判的報道和評論，最近都有談論疫情衍生的種族歧視和成見等現象，除了中國人，其他亞洲黃種人一樣受歧視。沃爾德的著作指出，每當疫情爆發引起社會恐慌，總有一些套路模式，很多有關疫情的報道、論述和討論，往往受到流行文化、科幻小說甚或喪屍電影故事所影響，流於渲染恐懼，而不是解決危機；人們對疫情的一些想像，更有可能為本已存在於社會的成見和族群歧視添柴加薪。

上下一心抗疫

避免歇斯底里

這類隱含排外和歧視的論述危險之處，在於疫症威脅本身是真的，然而一個合理和真實的公共衛生關注，卻夾雜了其他元素，成為公開排斥他者的口實，《洛杉磯時報》一篇專欄評論便指出，這種以「協助防止疫情擴散」之名，讓偏見和歧視行為公開化的情况，在美國歷史並不鮮見，1980年代一些機會主義政客便曾利用愛滋病，煽動美國人對外來移民的恐懼。美國賓夕法尼大學傳染病學專家魯賓（Harvey Rubin）談到新病毒引發的恐慌反應，更直言「人們會用任何藉口，去支持他們既有的成見和偏執」。對於這一不健康現象，香港社會亦應有所警惕。

新病毒來勢洶洶，社區爆發風險不能低估，現在香港需要的不是恐慌又或互相指摘，而是團結一致齊心防疫抗疫。政府需要因時制宜調整策略，加強支持醫護，醫護亦應停止罷工，堅守崗位，勿忘服務市民初心。與此同時，社會亦要冷靜沉着，避免陷入集體歇斯底里的心理狀態。

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