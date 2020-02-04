社評：病毒是共同敵人 醫護應堅守崗位

全城封關有爭議

防疫分歧須溝通

根據政府新措施，羅湖、落馬洲、皇崗和港澳碼頭午夜起封關，只保留機場、深圳灣和港珠澳大橋3個恆常口岸。行政長官林鄭月娥說，政府認同要壓縮跨境人流，與醫護「目標一致」，新措施是因應「需要」加大壓縮力度。談到為何不全面封關，她表示，香港與內地有緊密聯繫，每日有10萬人次本港居民跨境，很多都是因為生活需要，一刀切封關影響很大，所以兩地需要維持一定的跨境口岸。

全面封關與否，在香港已變成二元對立的「零和」政治角力。「醫管局員工陣線」要求政府全面封關，昨天發起首階段罷工，工會表示有超過 2500人參與。政府則強調，新措施與醫管局部分員工發起罷工「完全無關」。當局今次決定背後有否政治考慮，少不免有各種猜疑，惟以目前本港氛圍，相信政府亦很清楚，除了全面封關，任何收緊出入境措施，都會被罷工支持者視為「不合格」。

前線醫護站在防疫最前線，有壓力有憂慮，當局有責任優先確保醫護有足夠防護裝備，同時多與前線醫護坦誠溝通，只要防疫目標一致，萬事總有商量，最理想當然是可以縮窄分歧，就算做不到，雙方也應尋求相互諒解，設法求同存異，沒必要視對方為寇仇，一些互相刺激的情緒化說話可免則免。《基本法》保障港人有罷工權利，然而現在醫護罷工，不僅影響服務病人，也將加強公營醫療系統壓力，打亂防疫部署，做法並不可取。

回首2003年SARS疫潮，港府抗疫防疫表現，一樣惹來很多批評，然而在關鍵時刻，所有人都知道必須團結一致抗疫，避免鬥爭內耗。當年有份抗疫的新界東醫院聯網前總監熊志添指出，當年全港只有一個敵人，就是SARS病毒，現在的敵人除了新型冠狀病毒，「還有對政府的極度不信任」，「令到政府的一切舉措受到質疑，就算真的有理據都變成沒有」。安內才能攘外，面對新病毒威脅，香港更應重拾當年團結抗疫精神。熊志添表示，「照顧好病人是醫護責任，不應滲入政治因素」，呼籲一切對錯留待戰勝疫情後才定斷，現在不是互相指摘討論對錯的時候，可說是肺腑之言，值得各方思考。

上周世衛宣布新型冠狀病毒為全球衛生緊急事件後，多國均針對中國大陸收緊入境措施，惟世衛表明不贊成封關一類措施，原因是旅客依然會千方百計找門路入境，甚或千方百計隱瞞曾經到過疫區，反而令官方難以監察，導致疫症更易擴散。事後網上有不少政治陰謀論，質疑中國政府向世衛施壓，有人更發起網上請願要求世衛總幹事辭職，云云。世衛抗疫有時被指反應過度，有時則被指應變太慢，然而對於限制旅遊防疫，世衛立場是很一貫的。2014年世衛宣布西非伊波拉疫情為全球衛生緊急狀態，一樣反對封關防疫，西非國家沒有什麼「後台」，難以想像世衛這一決定與政治有關。

當然，世衛的主張僅是建議，不能號令天下，各地有權選擇怎麼做。雖然外國有科學研究針對愛滋病和豬流感蔓延，質疑全面封關的防疫成效，然而一旦遇上疫潮，很多地方民眾最直觀的反應，都是要否封關。向內地全面封關是一劑重藥，無可避免會影響很多因為生活需要定期往來的港人，他們的切身需要，當然亦需考慮，至於是否一定要全面封關，始終要由防疫專家作決定。

提高防疫透明度

政府須全盤計劃

防疫把關沒有最盡只有更盡，界線劃在哪裏，視乎疫情發展、現實掣肘，亦要看資源。中大醫學院院長陳家亮在專欄談到沒戴口罩光顧超市的經歷，帶出了一個很重要信息，就是能有充足保護固然最理想，然而現實情况未必盡如人意，最重要是在有限條件下盡力做好，做好個人衛生。無論全民戴口罩還是全面封關，都是「去盡」的措施，然而基於現實制約和平衡社會不同需要等考慮，未必做得到，惟不代表防疫戰線就此崩潰。當前政府需要的，是讓公眾知道有一套全盤防疫計劃，當疫情發展到什麼地步，就會考慮採取什麼措施。熊志添提到，當局可以考慮制定一些客觀準則，例如廣東個案到達某水平就暫停當地人來港。以這類處理手法，有助提高政府的決策透明度，避免外界懷疑當局是出於政治因素，考慮封關問題。

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