社評：英國接納華為建5G 與龍共舞示範歐盟

約翰遜用華為手機玩自拍

精於計算國際關係耍美國

美國要求全球所有國家都跟隨它抵制華為，此舉能測試所有國家對美國霸主地位的「忠誠度」，英國是美國的「沙煲兄弟」，在全國對脫歐問題莫衷一是的討論中，美國總統特朗普承諾英國，脫歐後給予貿易的特殊待遇，特朗普在造訪英國時，還高調挺約翰遜。然而，約翰遜在是否追隨美國抵制華為的問題上支支吾吾，英國情報機關還發表報告，表示即使華為技術會帶來國家安全風險，也是在可控範圍。約翰遜在競選期間，舉起華為手機跟選民玩自拍，以他的政治智慧，他不會不知道這是一個敏感的舉動，之所以仍然這樣做，肯定有他的考慮。

英國在正式脫歐前3天，宣布接納華為參與5G網絡建設，但附加多項限制條件，包括華為在參與比例上不能超過35%，而且不能參與核心技術，只能參與興建基站等非核心業務，同時不能在敏感地區，諸如核電站和軍事禁區附近。雖然如此，已經是一項很大的突破，因為美國的要求是全面禁止華為參與。

5G技術是新一代工業革命的源頭，人工智能、自動駕駛汽車等等高端科技和產業，都依賴高速和穩定的電訊傳輸，華為掌握最先進的科技，其他國家難以望其項背，抵制華為是要付出代價的。英國的舉動，是不能在發展先進技術上甘居下游，電訊行業分析員估計，若然英國拒絕華為參與5G建設，英國的5G網絡建設速度將會拖後18個月，從而帶來經濟損失45億英鎊。約翰遜曾表示，如果人們反對某個品牌，他們要表明什麼是替代方案。意思十分明確，英國沒有別的選擇。

英國當然知道此舉將會對英美特殊關係帶來考驗，美國朝野不約而同的警告英國不要引狼入室，甚至威脅共享情報的機制也會受到影響。參議員科頓甚至說，今天英國批准華為參與建設5G網絡，猶如在冷戰時期允許KGB（蘇聯時期的特務組織）參與建設電話網絡。

英國脫歐後立即與美國就貿易安排展開談判，此時拉上一個「中國因素」，與龍共舞是為了在跟美國討價還價時增加一把籌碼，約翰遜是精於盤算的，從美國不敢大發雷霆的情况看，英國的談判技巧已經部分得逞。

美國國務卿蓬佩奧在英國慶祝脫歐之際訪問英國，傳達了兩個重要的信息，一是美國對英國接納華為參與5G建設仍然不高興，但調子已經比以前溫和得多，說要看看英國限制華為參與的範疇具體情况再說；二是美國跟英國的特殊關係將會維持不變，蓬佩奧重申，「五眼聯盟」的機制不會受到影響。

外交關係最高層次的合作是情報共享，五眼聯盟是美國、英國、加拿大、澳洲和新西蘭的情報同盟國組織，目前美國與澳洲已經明確表示抵制華為，加拿大和新西蘭還沒有宣布明確決定。英國接納華為的決定，會否影響加拿大和新西蘭，尚待觀察，而歐盟則立即對成員國發出指引，允許成員國單獨決定是否接納華為，並就限制的範圍與比例，6月向歐盟總部報告。

歐盟此舉是避開了即時做統一決定，而27個成員國實際上也十分分歧，華為技術先進，任何國家要發展5G網絡也不能放棄是此中關鍵因素，各國分別制定限制的範圍，也有利於跟中國談判的靈活性，待各成員國有了不同的決定，再統一跟中國提出要價，相信也是談判策略的一種。

歐洲國家在對美和對華的態度上，也存在複雜的「親疏」關係，有些在近年對中國產生懷疑態度而疏遠關係，有些無力頂撞而屈從美國的壓力，而在美國對全球發動貿易壁壘之際，只有中國敢於跟美國據理力爭，使得歐盟在跟美國談判貿易協議時，得到無形的撐腰，至今仍未就協議有任何進展。

一間企業挑動美英美歐關係

美國一國獨大並非牢不可破

華為是全球最大的通訊設備企業，大力投放資源做研發，在5G技術上領先全球。一間中國企業挑動了英美關係，和歐盟與美國關係，令國際關係專家也始料不及，今後是否有更多的「大國重器」能夠在國家對外關係中擔當重要角色，不妨拭目以待。重要的啟示在於，美國的一國獨大而形成的單極世界，並非牢不可破，多元世界總比單極世界多姿多彩。美國一直認為是中國在挑戰它的霸權地位，而今是英國與歐盟利用中國的通訊技術，為爭取自身利益，挑戰美國一直以來予取予攜的任意行為，未嘗不是一個諷刺。

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