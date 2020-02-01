社評：新病毒成國際緊急事件 內地疫情關乎中國經濟

全國確診將逾萬宗

湖北疫情成為關鍵

截至昨晚9時30分，內地新病毒確診個案已經超過9800宗，疑似個案逾15,200宗，按疫情走勢，確診個案很快就超過1萬宗，湖北省仍然是重災區，確診個案超過5800宗，其中武漢超過2630宗，於疫情變化，有指標意義。新病毒潛伏期最長14天，按1月23日武漢「封城」起計算，未來一周是關鍵期，可以窺見疫情是否基本上得到控制。內地應對新病毒疫情，採取的措施可謂空前嚴厲，武漢是一座人口逾千萬的大城市，說封城就封城，斷絕了內外人流進出，與「戒嚴」無異；其他省市航班、高鐵載客流量也大跌，說明全國在春節期間處於「半戒嚴」狀態。這般力度，若能遏止疫情擴散，可以扭轉局面；若效果不彰，則事態就更嚴峻了。

武漢是內地疫情焦點，不過，從湖北省其他城市確診個案觀之，疫情不容忽視。例如湖北省黃岡市與孝感市確診個案，到昨晚9時30分，前者逾570宗，後者逾540宗；黃岡市人口約630萬，孝感市約530萬人，確診個案與人口比例，不算低；而且這些地級市抗疫資源與武漢等大城市相去甚遠，因此疫情走向應該列為重點觀察目標。

到昨晚9時半，全球有21個國家確診新病毒肺炎個案，大多數與武漢直接或間接有關，世衛把新病毒疫情列為國際公共衛生緊急事件，主要基於中國感染人數增加，以及多國出現疫情，另外是憂慮病毒可能蔓延到衛生系統較弱的國家。世衛新決定不單關乎國際社會公共衛生安全，對中國而言，將因為國際專家加入應對，例如參與疫苗研究，有助於阻遏新病毒。

世衛作出最新決定時，對中國應對新病毒採取的措施，高度肯定。事實上，疫症猝發之後，中國專家很快就確定為新冠狀病毒，有關資料並與其他國家專家分享等，都得到稱道。不過，即使世衛不建議其他國家對中國實施旅遊和貿易限制，其他國家仍然傾向負面體待。例如美國即時提高對華旅遊警示至最高級別，告誡國民勿到中國旅遊；日本則勸喻國民如非必要，勿到中國等；說明若中國控制住疫情，可免受到外國更嚴厲措施對待，設若疫情惡化，最壞情况是限制中國貨品進口，則中國對外貿易遭殃，整體經濟受到衝擊，損失將極其慘重。可以說內地疫情走向、特別是未來一星期的情况，十分關鍵。

港府宜擬好預案

應對可顯領導力

特區政府就世衛新決定之後，宣布採取進一步措施，包括更嚴格把控羅湖和深圳灣口岸，學校延至最早3月2日復課，延長政府部門家居辦公至本月9日等，這些措施，可以減少內地與本港、本港內部人員流動；其次是加強監測，包括港人從內地返港後在家中自我隔離，過去14日曾經去過湖北港人，返港安排入住檢疫中心等。政府仍然按控關口、減人流、嚴監測、供物資、保醫護等方針，應對疫情。

不過，一些人仍然要求政府「封關」。事實上，世衛一再說明，在PHEIC事件限制人員及貨物流通，對控制疫情通常沒有幫助，或會出現循其他途徑轉移等情况。香港對內地全面封關，除了影響在內地港人，亦難保沒有在內地感染了新病毒的外國人，繞道第三地來港；理論上，香港為了防疫，可以將隔離措施推向極致，全面斷絕對外聯繫，然而如此肯定不是合理合度。世衛重申，根據國際衛生條例規定，各國各地措施應有科學依據、理性並保證人類健康，不應過度恐慌，也不可放鬆警惕，以此審視，香港全面封關並不符合規定的要求。

不過，香港現階段防疫有一個明顯短板，就是口罩嚴重短缺，許多市民搶購口罩的場面，間接助長了恐慌情緒。由於全球口罩供不應求，市民需有心理準備，本港將長期處於口罩吃緊狀態，政府全力蒐羅增加供應之餘，應該與專家合作，灌輸市民正確使用口罩的知識，藉着合理使用口罩以減少使用量。至於未來一段日子，須假設疫情仍會出現新狀况，政府有必要做好一些預案，密切監察，待出現新狀况時能夠及早推出措施，以顯示政府的領導力，避免招人後知後覺之譏。

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