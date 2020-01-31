社評：口罩供應有局限 防疫須因時制宜

全民口罩耗用量大

缺貨加劇民情恐慌

迄今未有證據顯示，新病毒在香港落地生根，惟觀乎這兩天的口罩搶購潮，市面似乎已出現了「防疫信心擠提」現象，各區都有市民排長龍輪候買口罩，有人凌晨2時已開始排隊，有市民說若像SARS般持續數月，要買24盒才夠；亦有向隅市民不滿口罩售罄，向店員和店舖泄憤。一些市民則到超市搶購糧油日用品，反映恐慌情緒在社會蔓延。港府表示醫管局口罩存量維持3個月，鑑於近兩周醫院口罩使用量急升5至6倍，當局已接觸10多個國家逾百間口罩供應商，加強採購。另外政府亦與內地部門聯絡，短期內將有2400萬個口罩運來香港，供給私人市場。

口罩問題的複雜性，在於它同時包含實質防疫和民情心理兩個層面，現在情况是不少市民不信政府，認為一定要全面封關才能防疫，不滿政府僅僅「局部封關」，於是更加急於搶購口罩「自救」，其他人見到搶購畫面，也擔心起來，加入搶購，掀起滾雪球效應。

防疫措施「沒有最盡只有更盡」，惟正如早前本港專家所言，防疫之餘亦要兼顧社會運作需要；此外，現實局限也不得不面對。不少外國專家認為，封城未必能遏阻疫情。香港向內地全面封關，除影響身在內地港人，其實亦難保沒有在內地感染新病毒的外國人繞道第三地來港。理論上，香港為了防疫，可以將隔離措施推向極致，全面斷絕對外聯繫，然而這肯定不是合理合度。至於全民戴口罩，在很多歐美衛生專家眼中，其實也是「去得很盡」的防疫做法，並非人人認同。

一般而言，使用醫療口罩不是為保護自己，而是保護旁人。病人戴口罩，一大作用是防止體內細菌經由飛沫等傳播。醫護與病人有密切接觸，研究證實戴口罩對保護醫護很重要，至於社區內原本健康的人，歐美一些專家認為戴口罩保護作用其實有限。在出現兩宗確診病例的加拿大，政府首席醫療官威廉斯（David Williams） 說，知道有些地方習慣戴口罩防疫，但加拿大不會建議民眾這樣做，若要預防感染，最重要還是勤洗手、少摸臉。美國疾控中心也只建議病人、懷疑自己中招者，以及與他們一起生活的人和照顧者戴口罩，疾控中心資深顧問 William Schaffner解釋，這是因為沒有堅實科學證據，支持一般社區民眾如此使用口罩防疫。

當然，防疫措施沒有「國際標準」，香港可以按自己一套辦事，然而口罩短缺情况，卻反映「全民戴口罩」存在可行性的操作問題。目前全球口罩供應緊張，除了內地和香港，新加坡、美國、加拿大等地，幾乎凡有華人的地方，都有人搶購口罩。中國大陸是全球口罩主要生產地，內地疫情嚴重，對口罩需求殷切，有內地口罩廠表示，一天24小時開工，日產量也只是40萬個，可是客戶每日的口罩需求，卻是每日數以千萬計。經營淘寶的阿里巴巴在春節前表示，他們正與92家口罩生產商攜手加強口罩供應，惟以這麼大型的生產網絡，當時估算亦只有4200萬個口罩庫存。醫療口罩本來是供給醫護和病人使用，現有產能規模能否滿足普羅大眾每天大量使用，存在很大疑問。

新加坡農曆新年前發現確診個案，目前與香港一樣，停止讓湖北省居民入境。過去一周，新加坡也出現口罩搶購潮，昨天政府宣布全民派口罩，全國百多萬家庭，每戶派4個，合計500萬個。對公眾而言，有得派當然勝過無得派，相信一些港人頗感羡慕，惟平情而論，如果以目前香港迹近全民戴口罩的使用模式，區區4個口罩捱不了兩三天。

星洲派口罩每戶4個

恐慌搶購可影響醫護

新加坡政府表示，派口罩是要確保每個星洲市民「有需要」時都有口罩用，當局明白民眾關注獅城是否有足夠口罩存貨，足夠與否取決於3個因素，包括庫存有多少、實際使用速度，以及補給情况，「如果我們恰當管理好這3個因素，我們就有足夠口罩」。星洲當局表示，最近口罩實際使用速度遠高於「合理預期」，呼籲民眾不要因為恐慌情緒瘋搶囤積，若不管理好個人口罩使用，整個醫療系統可能出事，影響最需要口罩的醫護和病人。在有5宗確診病例的美國，一些公共衛生專家亦關注「恐慌搶購」情况對醫護病人的影響。這些忠告和呼籲，同樣值得香港參考。今次疫情有可能是一場持久戰，全球口罩供應有限，港府和本地專家除了加緊採購，也要思考如何因時制宜，隨時調整防疫策略。

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