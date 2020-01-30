社評：口罩短缺民心虛怯 安撫民情刻不容緩

口罩封關扯上關係

折射民怨政治警號

本港新型冠狀病毒確診病例再添兩宗，一對來港探親的武漢年長夫婦，對病毒呈陽性反應，可幸暫時仍未有本地感染個案。昨天全國確診病例突破6000宗，累計感染數字已超過當年內地SARS病人的總數。專家對新病毒所知有限，疫情短期會否見頂受控，還是有可能變成「環球疫症」長期存在、一如流感病毒持續傳播，專家意見莫衷一是。何謂疫情「最壞狀况」，誰也說不準，要判斷防疫作為夠與不夠，自然亦難有定論，各地只能因應社會狀况，互相參考做法，一邊期望最好結果，一邊做好最壞打算。

港府對內地局部封關，昨天部分國家亦收緊內地旅客入境限制。鄰國方面，俄羅斯關閉中俄邊境關口，局部封關；越南全面暫停向中國公民發出旅遊簽證，菲律賓等則限於暫停落地簽證。至於美加方面，兩國政府目前未有叫停來往中國航班，只是加強口岸檢疫，當地部分航空公司大幅縮減航班，理由主要是旅客需求銳減。

各地防疫各師各法，嚴厲程度不一，各有憑據考慮，摸着石頭過河，很難說誰的做法最好最妥當。一些外國研究認為「封關鎖港」並非萬靈丹，對遏阻疫情作用有限；香港民情看待今次疫情，則明顯倒向封關。港府選擇局部封關，當局強調大減兩地人員往來之餘，亦要留有通道，讓身在內地的港人可以回港。有本地傳染病專家認為局部封關是「好開始」，可以考慮擴大封關範圍，惟亦要留意如何切實可行。不過社會顯然亦有相當強烈的聲音，認為香港一定要向內地全面封關，始能有效防疫。

新型肺炎喚起港人對SARS的陰影，口罩成為全城頭號搶手貨，供應極度緊張，不少市民收到某商戶有售的消息，紛紛湧至排長龍搶購，有市民則到超級市場掃貨儲糧，急凍食品、潔手液和消毒紙巾搶購一空，凡此種種均顯示民心虛怯。本地傳染病專家袁國勇呼籲全民戴口罩防疫，另一位專家何栢良表示，保守估計全港1個月需要3億個口罩。市民不夠口罩用，唯有多留家中，自然也需要在家中多儲糧食。口罩短缺牽一髮動全身，民生影響巨大，政府有必要盡快增加口罩供應，然而同樣要留意的，是不少人將口罩問題與封關掛鈎，認為政府未有全面封關，「唯有搶購口罩自救」。

「完美風暴」又在醞釀

同舟共濟提防謠言

防疫工作三位一體，政策措施靠政府和專家，做好個人衛生靠市民，防治疫症則靠醫護，上下齊心各盡努力。美國疾控中心前主任弗里登（ Tom Frieden）曾形容，要在一個城市或國家建立一道無形牆防疫，現實根本不可行，就算此路不通，感染者總有可能繞道跨境而來。面對疫情威脅，不管有否全面封關政策，注重個人衛生外出戴口罩，都是最穩妥做法，兩者並沒有必然因果關係。部分市民將兩者掛鈎，背後折射了持續發酵的不滿政府情緒，從這一角度看，口罩搶購潮對政府其實是一個政治警號。

著書探討香港街頭政治的法政匯思成員、澳洲裔律師戴安通（Antony Dapiran） 表示，今次疫情有可能形成另一場引爆民怨的「完美風暴」，「不滿特區政府無能、不相信北京，以及反大陸人的仇外心理（anti-mainlander xenophobia），是過去7個月示威抗議的驅動力，今次疫情正正落在這一怒火漩渦的正中央」。修例風波以來所積累的民怨，從未真正顯著消減，加上疫症當前民心虛怯，別有用心者容易有機可乘。

最近社交媒體湧現不少流言，要麼挑撥內地與香港矛盾，要麼煽動民眾對疫情恐懼。有人訛稱港府要動用本地醫療系統，協助內地分流新型肺炎病人，政府對此強烈否認；近日則有人言之鑿鑿，揚言武漢「萬人死亡」，大批感染者南下來到深圳。後真相年代，謠言難止，各方必須對流言操作更加警惕。當前政府既要做好防疫工作，亦要努力安撫民心，讓市民心裏有底，連口罩供應也搞不好，很難穩住人心。醫護醞釀罷工，背後既有政治因素，亦包含前線人員徬徨憂慮的情緒，政府應該多與前線醫護溝通，多予諒解和支援。何栢良表示理解醫護憂慮，亦希望大家緊守崗位。香港憂患連連，但願各方都能以大局為重，同舟共濟。

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