社評：局部封關成效難料 港須作持久戰準備

盼醫護堅守崗位

政府要加強支援

內地新型冠狀病毒疫情變化急速，香港防疫應對策略亦在不斷調整。防疫抗疫不能脫離知識與科學，避免受政治因素騎劫，港大醫學院長梁卓偉亦再三強調，抗疫要以科學為本，不能有任何政治考慮，然而以當前香港氛圍，要做到亦不是易事。市民不信任政府，是眼前政治現實。有人堅信只有對內地全面封關才能有效抗疫，認為當局出於政治原因、不敢得失內地，所以遲遲不肯這樣做。為了向政府施壓要求全面封關，有醫護組織發起罷工，有暴力分子甚至在長沙灣明愛醫院及深圳灣口岸放置爆炸品。

目前全球向內地「封關」的國家，截至昨午只有朝鮮和蒙古。昨天港府宣布局部封關，比起全球大多數國家及地區算是行得頗前，然而當前香港的民情，也許比疫情更複雜。港府的局部封關新措施，是否足以緩和政治緊張氣氛、團結社會上下一心抗疫，仍是未知之數。前線醫護有壓力亦有牴觸情緒，當局需多予體貼關懷和實質支援；與此同時，醫護們亦宜以大局為重，堅守崗位，萬事好商量。

全面封關除了意味內地人不得來港，港人要從內地回港，也可能遇上困難，「一刀切」是否最合理防疫做法，需要慎重思考。港府最新的措施，諸如暫時關閉高鐵西九站等部分口岸等，旨在大幅減少兩地人員交流，降低疫情輸入風險，惟實際成效仍得走着瞧。近年不少科學文獻均認為，「封關鎖港」對遏阻疫情擴散作用有限，就連內地下令武漢封城，也有權威國際專家提出異議，質疑此舉導致大批武漢人出逃，反而令控疫工作更困難，美國約翰霍普金斯大學的衛生安全中心總監格爾斯比（Tom Inglesby）便稱，若類似疫情在美國發生，他會「強烈反對」封城。香港今次局部封關，歐美日韓等先進國家會否仿效，值得密切留意。

另外，醫管局改變收費安排，對非港人不再豁免收費，理論上可以減少非港人來港求醫的誘因，避免增加公院壓力，回應醫護關切。可是從防疫科學角度，此舉是否明智亦有討論空間，畢竟豁免收費安排的本意，是避免有人感染傳染病後，因為擔心收費高昂而不去求醫，增加疫情擴散風險。有人認為只要配合向內地全面封關，便可解決一切問題，然而除非全球所有國家及地方都向內地封關，否則身在中國大陸的內地人和外國人，仍有機會繞道第三地抵港，當中會否有隱形病人，誰都無法排除。

隔離方法未必奏效

港防疫須兩手準備

內地疫情正處關鍵時刻，根據全國衛健委最新消息，確診病例雖然持續大升，惟新增疑似病例周一首度出現下降，有人認為反映控疫初見成效，內地抗疫專家鍾南山認為，疫情或有機會在一周或 10天後見頂，然而亦有本地和國際專家認為，根據數學模型推算，感染者或數以萬計，疫情可能在5月初才見頂。當年港府採用圍堵策略應付豬流感，成功拖延至40日後才有首宗本地感染，以時間換取空間，等待疫情緩和。觀乎現階段疫情走勢，香港防疫仍應以圍堵為先，然而也要多做兩手準備，為持久戰作準備，不能一本通書讀到老。

美國生物學家貝德福德（Trevor Bedford）表示，暫時無法估計疫情有多嚴重，惟演算模型指向持續擴散，環球疫症（global epidemic）有可能出現。英國傳染病專家弗格森（Neil Ferguson）認為，雖然中國已盡了很大努力圍堵疫情，惟封城和交通停運未必足以制止疫情擴散，各方要考慮無法圍堵今次疫情的可能性，做好其他應對計劃。香港同樣需要思考有關問題。

有別於SARS時的情況，今次疫情存在不少隱形病人，美國《科學美國人》指出，如果新病毒可以在感染後至發病前傳染他人，當年應付SARS的隔離方法未必奏效，新病毒有可能在全球持續傳播，甚至最終可能成為一種恆常存在的呼吸道病毒。封關鎖港作為短期緊急措施，或許可以起到延遲疫情作用，然而並不是防疫萬靈丹，美國疾控中心專家麥臣尼亞（Nancy Messonnier）表示，再激進手段也未必可阻止疫情在美國境內擴散。針對新病毒有可能變成環球疫症，美國傳染病學專家格爾斯比開列了應對清單，包括全球動員加快研製疫苗和抗病毒藥物，同時呼籲各國設法合作，確保全球人流物流持續。倘若疫情發展一如鍾南山估計，當然最好；倘若國際專家不幸言中，今次疫情變成一場持久戰，香港亦需思考局部封關以至全面封關的長期可持續性。

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