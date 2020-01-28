社評：港金融中心地位仍穩 難招攬人才長期隱憂

阿里來港上市股價飈

港仍是中企集資重地

阿里2014年因為港交所未能配合，決定到美國上市，其估值長期較競爭對手、在港上市的騰訊為低。始終在美國上市對大中華及亞洲區投資者來說買賣不方便，因而估值持續折讓。自從阿里在去年11月26日在港第二上市後，估值立即飈升。以阿里在美國的預託證券（ADR）價格計算，由去年11月25日收市至今年1月13日高位，足足升了21%，大幅跑贏納斯達克指數同期7%的升幅，足見這家中資巨企的股票，來港上市即洛陽紙貴，股民爭相追捧。

阿里的好表現立即引來其他在美國上市的中資企業關注，至今外國媒體報道有意來港第二上市的企業包括百度、攜程、網易及百勝中國。另外，阿里巴巴的姊妹公司、估值以千億美元計的螞蟻金服，亦正準備短期內以A+H股的形式，在中港兩地同時上市……這些消息雖然都未獲官方證實，但從阿里在港上市後估值大升來看，中資科網股有意來港上市，是很合理的發展。

股市之外，在香港上市的內地房地產公司，今年以來亦趁市場信心恢復，大舉發行美元債券集資。據統計，在香港上市的內地房地產公司，單是今年頭兩個星期已經有14家發行了美元債券，集資金額448億港元。這批債券不一定在香港掛牌上市，但內房公司發美元債，香港市場都擔當了重要角色，它們很多都是透過投資銀行在香港的公司配售。可見香港仍然是中資企業的集資中心。

最近甚至有兩家業務主要在新加坡的建築公司也選擇來香港招股上市。雖然集資額不多，但反映香港股市比新加坡股市活躍，能吸引更多投資者，即使以上市公司「殼價」計算，也高於新加坡，才有可能吸引區內企業放棄當地的股票市場，來港上市集資。所以正如港交所行政總裁李小加1月初一篇網誌所說，香港仍然是連接中國與世界的最重要紐帶，特別是在金融方面。短期內香港作為亞洲區最重要集資中心的地位看不到會改變。香港人不應該因為經濟規模較中國內地的比例顯得愈來愈小而妄自菲薄。

中外專才顧慮止步

一國兩制平衡為要

話雖如此，香港作為中國的國際金融中心，仍要面對很多挑戰。過去大半年因為修訂《逃犯條例》而掀起的社會動盪，最直接的影響是令到境外人才來港工作多了一重顧慮。有消息指多家金融機構在招攬境外人才時都遇上困難。只要大家走在中環，都知道香港得以成為國際金融中心，不是單靠750多萬香港人，過去30年香港先後成為外資走進內地，及內地資金走出去的跳板，由最初大量外籍人才來港，到過去10多年大量內地人才來港，對締造香港這個堪與倫敦及紐約相比的金融中心起着關鍵作用。香港若要繼續成為中西方相接及資金融通的平台，熟悉中國內地，以及具國際視野的人才，都不可少。

當然香港的大學每年都在培訓這方面的人才，但單憑香港人本身未足以應付國際金融中心所需，何况反修例運動之後，不少港人父母都在計劃送子女到外國升學，能否留住及吸引人才，成為香港刻下面對的重要挑戰。

近年港府及金管局致力向外爭取全球重要的機構投資者來港開設分部，包括全球最大的教師退休金。對這些機構投資者來說，日後若想增加在大中華地區的投資，香港是自然的設點選擇。過去大半年的社會動盪，對已設點的機構未必會帶來很大影響，但未設點的始終會有猶豫，包括旗下員工是否願意來港。所以香港若要保持中長線競爭力，回復社會秩序十分重要。踏入庚子鼠年，希望中央、港府及抗爭者都有新思維，尋找方法化解社會矛盾，令香港能重新出發，才是港人之福。

李小加在網誌中提到：「一國兩制是香港成功的保證，『一國』與『兩制』相輔相成、缺一不可。香港人若不清醒認知，就會自暴自棄、走入末路；內地朋友若不清醒認知，就有可能感情用事，將孩子與洗澡水一起潑掉。」這的確點出了香港社會矛盾的核心，怎樣平衡「一國」與「兩制」，不單止關乎社會安寧，香港國際金融中心的角色能否再上一層樓，亦端賴於此。

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