社評：防疫上下一心 須防自亂陣腳

全面封關起爭議

外國研究多參考

送豬迎鼠，香港市民出外拜年，除了預備送禮和利市，更加少不了的是口罩。年初一、初二走在街上，隨處可見一家大小人人戴口罩。農曆新年期間，內地和香港採取了一系列行動，加強應對疫潮。中共中央政治局常委會決定，由黨中央成立應對疫情工作領導小組，「內防擴散、外防輸出」，中旅社全國暫停經營旅行團及銷售自由行類旅遊產品，北京、天津等地亦限制省際長途客車和包車進出。香港方面，政府將防疫應變計劃提升至最高的緊急級別，全港學校延遲至2月17日復課，來往武漢的航班及高鐵暫停，健康申報表制度就會擴展至所有口岸。香港馬拉松和著名藝人演唱會均告取消，海洋公園和香港迪士尼樂園亦暫停開放，直至另行通告。

香港正值多事之秋，社運持續暴力不止，年初一晚旺角又見堵路衝突和催淚彈，經濟方面形勢亦不樂觀，零售和旅遊業處境艱難，新病毒威脅驟然而來，無疑雪上加霜，這個鼠年恐怕將是一個荊棘滿途的年頭。今次疫情來勢洶洶，除了兩岸四地，多國均發現確診個案， 香港當然有必要加強防疫把關，只要合理合度合科學，即使對經濟有所影響，要做的始終要做。

近日社會有聲音主張對內地全面「封關」，有議員認為封關是必要措施，質疑政府以「政治理由」拒絕，甚至支持醫護罷工迫使當局封關；港大公共衛生醫學講座教授梁卓偉則表示，世衛日前召開超過兩日緊急會議，認為中國疫情雖然嚴峻，但未到「國際緊急公共衛生事件」，不應發出旅遊警告，背後必有大量科學考慮，「香港封關不是正確策略」。梁卓偉重申，防疫政策只可基於科學，若滲入政治等其他考慮一定「出事」。

全球化年代，每逢爆發大型疫情，各地總有人提倡封關防疫。例如2014年伊波拉疫情，當時特朗普和一些美國政客均主張向西非實施旅遊禁令，惟華府一直沒有這樣做，即使去年伊波拉疫潮復熾，世衛定性為「國際緊急公共衛生事件」，美國也未有向西非封關。大量研究顯示，旅遊禁令無助有效防疫。以愛滋病為例，1984年以來，全球逾60國政府曾對愛滋病帶菌者實施出入境管制，美國更一度禁止對病毒呈陽性反應者入境，多項列根時代限制措施，到奧巴馬時代才解除，惟研究發現，這些管制措施對遏阻愛滋病蔓延「無效果、不可行、成本高、傷害大、含歧視」，病毒在某地擴散的速度和規模，主要取決於當地民眾有否做好風險保護，帶菌旅客反屬其次。

當然，愛滋病傳播方法與呼吸系統疾病有異，可是2006年《美國國家科學院院刊》發表一份有關 H5N1禽流感傳播的研究，根據數學模型演算，旅遊限制不會影響最終感染人數，即使有地方遭封關隔離，人們還是會設法繞道出來；2009年豬流感，一些國家向墨西哥實施旅遊禁令，旅客大減四成，事後《公共科學圖書館》 科學期刊發表的研究亦證實，有關措施效果僅是將出現首宗輸入個案的日子，平均推遲3天。美國九一一恐襲後航空交通銳減，衛生專家利用此一特殊機會，檢視旅客減少與季節性流感爆發的關係，發現人員往來大減，並未防止流感擴散，流感季節僅是遲了開始和結束。

必須科學抗疫

政治抗疫必錯

美國疾控中心前主任弗里登（ Tom Frieden）曾形容，要在一個城市或國家建立一道無形牆，現實根本不可行，此路不通，可以繞道，總有感染者能夠跨境過來。放眼全球，目前因為新型冠狀病毒頒下全面旅遊禁令的國家，只有長期封關鎖國的朝鮮。該國在 2003年SARS和2014年伊波拉疫潮，均曾採取封關措施。內地汕頭市一度提出今天起禁止車、船和人員進入，「自我封城防疫」，未及半天也撤回相關建議。

武漢是疫區，封城有必要。鑑於當地疫情嚴重，內地政府為了切斷傳播鏈，也呼籲武漢等多個湖北省城市的民眾不要出城，港府限制湖北省居民以及任何過去14日到過湖北省的人進入香港，有充分理由；至於現在香港是否有必要率先仿效朝鮮，去到「全面封關」的最盡地步，一刀切封閉所有連接內地的口岸，社會需要多聽專家意見，三思後行。

當前香港面對疫潮威脅，需要沉着冷靜、上下一心，不應拿防疫抗疫來做政治操作。「全面封關」成效存疑，為此鼓吹醫護罷工抗爭，不僅影響醫療服務，更有可能打亂防疫工作，對社會並無好處。市民不信任政府，這是客觀現實，然而防疫政策必須靠專家，做好公共衛生要靠市民，防治疫症要靠醫護，三者不能或缺。疫症大敵當前，需要各方堅守崗位，發揮專業精神服務市民。前線醫護備受壓力，政府應提供充足支援，照顧他們的需要，讓醫護全心全力投入防疫工作。

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