社評：港府防疫要果斷 凝聚人心不可缺

武漢「封城」遏疫情

港府應變「慢半拍」

內地新型冠狀病毒肺炎確診病例增至600多宗，累計18人死，幾乎各省均有與武漢相關的確診病例，雖然暫無證據顯示病毒在其他省市落地生根，世衛亦稱未見第三或第四代傳染，惟若不及時阻止疫情擴散，相關風險將愈來愈高。過去兩天，內地採取連串嚴厲措施抗疫，武漢作為疫情源頭，更「全面進入戰時狀態，實行戰時措施」，全市公共交通、地鐵、渡輪、長途客運暫停運營，機場、火車站離城通道暫時關閉，多條通往武漢的高速公路亦被封，當局要求市民若無特殊原因，不要離開武漢。鄰近的黃岡和鄂州市亦宣布，全市鐵路車站暫時關閉，直至另行通知。

武漢九省通衢，人口千萬，今次封城抗疫，可謂前所未見。比起2003年SARS疫潮，世衛和西方專家對中方今次的開放合作態度，普遍予以肯定，例如瑞士公共衛生專家符拉歐（Antoine Flahault）便稱，中國當局在透明度和反應方面比當年積極很多。不過武漢疫情擴散，亦明顯反映當地抗疫工作有誤，有人批評武漢當局掉以輕心，符拉歐等人則關注是否有漏報遲報個案。現在武漢封城亡羊補牢，世衛認為這是「非常、非常強力的措施」，反映中國政府控制疫潮、避免病毒國際擴散的決心，然而能否有效切斷病毒傳播途徑，仍是未知數，港大傳染病專家管軼便頗為悲觀，擔心為時已晚。

內地抗疫戰升級，香港防疫當然也不能被動，必須因應疫情發展，合理合度應對。港府防疫措施到位與否，各方看法不一。有協助當局防疫的專家認為「措施足夠」、已有因應SARS陰影「行前三步」，「守得很穩」；有專家則批評政府防疫「比17年前SARS還不如」，例如當年香港所有出入境口岸都要求旅客填寫健康申報表，以及檢測體溫，反觀今次的健康申報涵蓋範圍卻偏窄。民情方面，不少市民對政府防疫欠缺信心，各式陰謀論四起，質疑當局防疫措施慢幾拍，原因是要看「內地面色」，云云。事態背後折射的，是反修例風暴以來對政府的不信任，以及中港關係的緊繃。

過去數天內地疫情變化急速，港府應變處理確令市民有「慢半拍」之感。舉例說，澳門與香港同日出現確診（或高度懷疑）病例，澳門當局很快便宣布，為免交叉感染，取消所有新春慶祝活動，任何人有發燒徵狀不得離境，倘若疫情惡化，甚至不排除關閉賭場；反觀港府昨晚才宣布取消新春國際匯演及賀歲盃。又例如要求高鐵乘客填寫健康申報表，一些專家已談了數天，政府卻一再以技術原因，遲遲未有行動，直至證實有患者乘坐高鐵抵港，才於今天起執行填表安排。

關於應否向武漢和其他省市發出旅遊警示，港府認為應按世衛建議辦事，做法談不上有錯，不過既然武漢為了抗疫封城，所有往來香港武漢的高鐵車票停售，國泰港龍亦宣布停飛來往航班，昨天港府大可像韓國一樣，因時制宜向武漢發出旅遊警示，呼籲民眾謹慎考慮是否前往，毋須「等埋」世衛開會。政府防疫要以科學為本、措施要合理合度，然而亦要講速度講反應，避免官僚心態作祟、事事墨守成規。

人心渙散缺乏信任

防疫工作事倍功半

2003年SARS疫潮，港府應對不周，疫情持續擴散，導致近300人死亡，官員表現備受詬病，然而批評還批評，全城抗疫確是上下一心，官民專家醫護同心合力，最終擊退SARS這個「共同敵人」。17年過去，香港抗疫能力遠勝當年，然而人心渙散缺乏信任，卻有可能給防疫抗疫拖後腿。部分市民不止質疑官員的辦事能力，而是壓根兒不信政府，認為政府「只懂向內地叩頭」，連協助政府抗疫的專家也受到懷疑，認為他們的說話「偏幫內地」。

政治不信任的氛圍瀰漫社會，加上各種各樣的政治操作，香港要像SARS時齊心抗疫，一點也不容易。若要打好這場防疫抗疫硬仗，政府必須盡力凝聚人心，多聽各方專家意見，確保防疫措施合理合度夠果斷，同時亦要加強溝通，多與專家一起，向公眾解說防疫工作和安排，爭取公眾信任。政府應定期召開記者會，交代本港和內地疫情最新進展，由專家多作解說，同時澄清坊間謠言和假消息，以正視聽。

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