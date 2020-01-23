社評：新型冠狀病毒殺到 抗疫更須沉着冷靜

港現「高度懷疑個案」

隔離安排宜再檢視

新型冠狀病毒肺炎個案持續上升，內地確診個案增至546宗；在美國，一名到過武漢的人，亦證實中招。澳洲傳染病學專家Adam Kamradt-Scott亦指出，確診個案近日驟升，當然不是什麼好消息，惟亦非出人意料，隨着人們對新病毒有更多認識，病人求醫的警覺性，以及醫療人員對可疑病例的敏感度均愈來愈高，加上有了快速測試工具，「結果就是大家見到（近日）確診個案驟增」，眼前關鍵是這一趨勢會否在下周持續，倘若屆時仍是天天近百宗新症，疫情便叫人相當憂心。

疫情發展至今，兩岸四地無一倖免，可幸目前未有證據，顯示病毒在其他大城市落地生根。繼台灣之後，昨天澳門亦出現首宗確診個案。至於香港的「高度懷疑」個案，儘管政府尚未百分百肯定，相信亦屬八九不離十。根據現有資料，其中一名涉事病人居於武漢，與家人一起由深圳北站乘坐高鐵來港，在西九站港口衛生處被發現有發燒徵狀，送院檢查後初步證實對新病毒呈陽性反應，需要隔離。港鐵表示，已按衛生防護中心指引，在西九站清潔消毒。

香港周邊城市相繼出現確診個案，獨善其身可能性微乎其微。日前港大所作的數學模型推演便顯示，估計內地有1700宗病例，香港可能出現數宗確診個案。新病毒在過年前率先「犯境」，難免令這個農曆新年蒙上陰影，市民拜年過節多了顧慮，不過正如港大感染及傳染病中心總監何栢良所言，香港出現首宗確診個案是預期之內，市民毋須恐慌，平日用酒精搓手液，在人多擠迫地方戴口罩，均可減低感染風險。另外，市民對社交媒體上的流言蜚語，亦應多加警惕，不要輕信一些動機不純的「疫情內幕」，也不要聽信所謂「偏方」，諸如飲板藍根可以預防新型肺炎等。

今次在高鐵西九站發現的「高度懷疑個案」，衛生人員能夠在口岸及早發現，反映防疫措施見效，然而一些細節安排似乎亦有商榷空間。舉例說，涉事病人現正在港接受隔離，惟同行家人未有隔離，在本港酒店過夜後，昨天已前往馬尼拉。政府解釋，港口衛生人員未見同行家人有病徵，當院方初步相信涉事男子感染新病毒時，其家人已經離港。從防疫角度而言，有關情况難言理想，當局應該檢討是否有更佳處理方法。

「封關鎖港」非萬靈丹

防疫勿滲政治好惡

當然，世上沒有滴水不漏的防疫措施，本港傳染病專家袁國勇指出，必須平衡防疫措施與社會需要，港大醫學院院長梁卓偉亦指出，正如疫苗效用並非百分之百，防疫工作亦難免有漏網之魚，以體溫篩查為例，假如病人在過關時未發燒，又或服了退燒藥才過關，當局也可能檢測不到這些病人。防疫把關並非做到「零確診」才算成功，最重要是時刻提高警覺，盡可能及早鎖定疑似病人和緊密接觸者，加以隔離監察和治療，避免出現二度、三度傳播甚或社區爆發。香港一旦出現確診病例，政府應進一步加強防疫措施，再三檢視所有隔離設施是否準備就緒、應變流程會否「甩轆」，同時亦應確保本港口罩供應充足，避免出現炒賣搶貨。

新病毒死亡率較SARS為低，然而部分病人初期病徵輕微，與一般傷風感冒相似，社區容易出現「隱形病人」，增加控疫難度。鑑於新病毒與SARS特點有異，防疫亦要因時制宜，當局應視乎疫情發展，適時擴大監測範圍，加強健康申報安排，以及考慮開放「發燒診所」，分流處理懷疑個案。至於是否採取更嚴格措施，諸如全面停課、向武漢實施旅遊限制，則應參考世衛和專家建議。

防疫措施不是推到最盡就對社會最好，理論上，當局確可「封關鎖港」，封鎖所有與內地接壤的口岸，直至疫情受控。然而《美國科學雜誌》指出，封關絕非遏制疫情蔓延的靈丹；香港作為國際大都會，也不可能斷絕所有對外往來，只要有出入孔道，帶病者若要來港，一樣可以繞道而來。當前香港泛政治化，部分人考慮事情，往往滲入大量政治好惡，連一些專業人士亦不例外，然而正如梁卓偉所言，抗疫講求科學，不可以與政治掛鈎，如果加入其他考慮，一定出事。香港應對疫情，需要沉着冷靜，堅持科學防疫、合理合度的原則。

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