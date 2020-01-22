社評：內地疫情變化急 香港防疫宜偏緊

醫護中招遲揭

武漢亡羊補牢

內地新型冠狀病毒肺炎確診個案飈升，再增逾百宗病例，累計達到320宗，死亡個案則由4人升至6人，與此同時，疫情範圍亦在擴大，除了北京、深圳、上海以及廣東等地之外，昨天浙江、山東、 河南、湖南和台灣等亦出現確診個案。雖然這些病例目前大都能追源溯本，鎖定與武漢有關，若能及時隔離情况仍然可控，然而新病毒一旦在其他地方落地生根，甚至出現「超級傳播人」，抗疫工作將變得更為困難。2003年SARS疫潮，香港近300人喪生，給社會留下極深烙印。眼見武漢疫情擴散，市民感到不安，乃是理所當然。署理行政長官張建宗表示，政府已進入「極之高度」的戒備狀態。

國家衛健委高級別專家組組長鍾南山指出，今次疫情只用兩周時間，就鎖定了新型冠狀病毒，加上良好的監控和隔離制度，有信心不會重蹈SARS覆轍，港大傳染病學專家袁國勇亦指出，現今香港和內地在臨牀感染控制、防疫資訊流通等方面，較10多年前進步很多，惟正如英國傳染病學專家法勒（Jeremy Farrar）所言，即使用了最新科技，要在呼吸道疾病流行季節，追蹤這樣的一種新型冠狀病毒，其實相當困難。舉例說，袁國勇提到，部分確診感染新病毒的病人，入院時已沒有發燒，反而是家人後來出現發燒等徵狀，測試過後始知當事人和家人皆中招，深圳就有這樣的病例，突顯防疫工作的複雜性，很難因為遲了發現，就斷言一定涉及隱瞞。

袁國勇以國家衛健委高級別專家組成員身分，到內地了解疫情。對於新病毒確診個案急增，他表示主因是內地醫院開始廣泛使用新病毒快速測試劑，追查可疑病例，找出中招病人，他不覺得內地隱瞞疫情，亦沒有人要他將疫情輕描淡寫。當年內地隱瞞SARS疫情，惹人詬病，過去兩天中央再三指示各地必須如實通報疫情，政法委更形容，隱瞞疫情者是「千古罪人」，觀乎近日世衛以及法勒等國際權威專家的說法，大抵都對內地表現予以信任和肯定，惟在公眾輿論層面，無論是本港還是國際，對內地信息通報仍有很多懷疑，內地當局需以更多實際行動建立信任。

論醫療科技，武漢相當先進，今次淪為疫區，問題不在醫療硬件，而是防疫意識。武漢疫情持續，然而剛過去的周末，當地一個社區還辦了一場「萬家宴」，對疫情掉以輕心。另外，武漢有14名醫務人員受到感染，遲遲方獲證實，情况亦不理想。為了遏阻疫情擴散，鍾南山等內地專家建議，如非必要應避免進出武漢，當地才急急下令加強人員出入管控，要求旅行社不組團外出等，希望亡羊補牢。

防疫勿與政治掛鈎

港應加強抗疫部署

本港正處流感高峰期，公營醫療系統本已不勝負荷，公立醫院非常擠迫，病牀佔用率經常超過百分百，倘若出現新病毒確診個案，情况不堪設想，當局必須加強防疫把關。近日港府因應內地疫情最新發展，擴大了病例呈報準則，但凡出現發燒、急性呼吸道感染徵狀或肺炎的病人，病發前14天若曾到過湖北省或內地醫院，即使沒有到過武漢，一律要向當局呈報；除了加強口岸體溫檢查，由武漢乘搭飛機抵港的旅客，亦需填寫健康申報表。

政府防疫把關工夫是否足夠，各方莫衷一是，袁國勇認為，現階段相關措施足夠，亦有專家認為港府目前應對落後於形勢，防疫宣傳嚴重不足。有人認為從武漢乘坐高鐵來港，亦應填寫健康申報表，有議員更主張將相關防疫檢疫措施，擴及所有內地來港人士，甚至呼籲市民如非必要不要到內地，云云。現在是疫情發展關鍵時期，港府必須因應內地疫情變化，做好應變部署，適時採取更多防疫措施，不能等到香港出現首宗確診個案才開始行動；與此同時，防疫措施亦要合理合度，不是推到最盡就對社會最好，袁國勇便提到，必須平衡防疫措施與社會需要。

港大醫學院院長梁卓偉指出，沒有措施能做到百分百防疫，抗疫防疫不應與政治掛鈎，若涉及其他考慮一定出事，這是各方必須緊記緊守的前提，在此原則下，當局應加強防疫宣傳和部署，確保真的有足夠配套措施，應付疫症出現，避免醫院爆疫。高鐵來港是否需要填寫申報表，政府認為執行有難度，擔心旅客滯留關口填表，空氣不流通，反而更易散播病毒，惟既然武漢航班來港，乘客也要填表，港府亦應考慮是否有其他方法，諸如讓高鐵旅客先在車上填表並投入收集箱，克服技術困難，而不是一早排除操作可行性。

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