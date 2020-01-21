社評：嚴防出現「超級傳播者」 中央應加強介入力度

深圳出現病例

港須加強把關

武漢除夕通報肺炎疫情，至今已有3周，迄今3人死亡。昨天國家衛健委專家組組長鍾南山證實，新病毒可以人傳人，迄今已知有14名醫護人員感染。武漢周六周日分別新增59宗和77宗病例，即兩日新增136宗病例，累積至198宗相關個案。另外，北京和深圳均出現了確診病例，至於上海、四川、雲南、山東和廣西亦有疑似病例，疫情有蔓延勢頭。香港與武漢交往頻繁，跟深圳更只有一河之隔，病毒現已逼近家門，港府必須密切緊盯情况，加強各口岸防疫把關，若有需要更應擴大監控範圍。

昨天央視新聞聯播提到，習近平對新型冠狀病毒肺炎疫情作出重要指示，要求各級政府及相關部門要把人命放在第一位，制定周密方案，採取切實有效措施，堅決遏制疫情蔓延勢頭；國務院總理李克強亦批示要全力做好防控工作，落實早發現、早報告、早隔離、早治療和集中救治措施。習、李開腔下達指示，反映中央認為疫情威脅正在擴大，有必要加強抗疫動員，阻止疫情惡化。

內地確診個案數天內急增兩倍，有本港病毒專家提到，原因之一是內地早前破解了新病毒基因圖譜，快速測試方法這幾天交到武漢外圍以至其他省市的醫院，結果一下子發現了更多個案，世衛亦表示，對患有呼吸系統疾病人士加強追查和檢驗，是導致確診數字上升的原因。然而值得留意的是，武漢初期錄得的確診個案，發病日期都是在去年12月8日至2020年1月2日之間，相比之下，武漢當局最新說法，卻是新確診個案發病時間在本月13日前，意味部分個案是新近才出現。

新病毒的毒性，目前似乎未如SARS般強，然而這亦可能為阻止疫情擴散增添難度。部分人受病毒感染，由於最初病徵不嚴重，未有一早警覺主動求醫，成為社區內的「隱形病人」，增加散播病毒風險。根據日本、泰國和韓國所通報的境外確診病例，患者均沒到過華南海鮮城，顯示傳播源頭已不止一個。倫敦帝國學院全球傳染病分析中心，根據境外確診個案數字、武漢機場國際航班旅客數字，以及病毒潛伏期等資料，利用已有的演算模型，推測武漢市內新病毒感染人數逾1700。雖然演算不能作準，惟感染病毒的實際人數，確有可能遠比已知人數為多。

武漢新冠狀病毒疫情仍有很多疑問，例如不清楚動物源頭、傳播途徑和潛伏期等，本港病毒專家許樹昌為醫學期刊撰文，亦提到臨牀資料相當缺乏。一日未能準確掌握相關資料，防疫抗疫必然事倍功半。2003年SARS疫潮，內地官員隱瞞病例，惹人詬病；今次疫情，內地當局處理是否恰當，自然是各方焦點。

迄今世衛對內地交代疫情進展表示滿意，英國傳染病學專家法勒（Jeremy Farrar）亦提到，SARS後內地大幅改革了防疫機制，「人們需要明白，即便使用了最新科技，在呼吸道疾病流行季節，追蹤這樣一種新型病毒，其實相當困難」。不知道、不肯定當然不等於隱瞞，不過內地當局應對今次疫情，以及資訊透明度方面，顯然亦有不足之處。鍾南山有關醫護感染病毒的最新說法，跟之前武漢當局的說法明顯有異，箇中原因外界不得而知，既有可能是病毒人傳人能力有所加強，也可能是有了快速測試而掌握的最新發現，亦有可能涉及其他因素干擾，有待當局更多資料說明。

新病毒蔓延關鍵期

中央介入統籌抗疫

港大傳染病專家管軼提到，當年SARS疫情，首例發病時間是2002年11月中，到翌年1月底出現第一個「超級傳播者」，現在新病毒的傳播和適應能力軌迹，會否類似當年SARS，必須密切留意。當前抗疫工作，首務是防止出現「超級傳播者」，現時是關鍵時期，本港必須提高防備，內地亦須加強病例監測，以及加強疫情通報工作，絕對不能容許有地方人員淡化疫情。當年SARS疫潮，中央為了加強防控工作，由副總理吳儀出馬統籌應對，確保措施命令雷厲風行，在各地得到貫徹執行。倘若新病毒疫情惡化，中央應考慮仿效當年做法，加強介入力度。

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