社評：廣東經濟規模破萬億 引領大灣區加速發展

廣東地區生產總值在2009年才3.95萬億元，10年內連年上升，迅速成長的原因有國家實施改革開放的大環境，也有自身的因素。廣東從承接香港工業北移開始發展加工業，珠三角廠房遍地開花，一躍而成世界工廠，現任全國政協主席的汪洋2007年主政廣東，提出「騰籠換鳥」的經濟轉型策略，鼓勵發展高科技，投放資金做研發，加強協調各縣市的發展模式，而今初見成效，新經濟的標誌電子信息業產值去年達到 4.31萬億元，相當於總產值的四成，服務業佔總產值的55.5%，均高於全國水平。地區產值去年佔全國總產值的10.8%，從1989年開始一直領先第一位，對國家經濟舉足輕重。

廣東人口也排在全國首位，2018年繼續增加了177萬人，今年預計新增就業職位120萬個，而且由於高科技產業進一步發展，新增人口中的高消費能力群體，已經取代過去只能吸引勞工的增長模式，預計今年消費品零售總額上升7.5%，高於經濟增長的6%，廣東這個巨大的市場還有進一步發展的空間。

廣東市場潛力巨大

容納粵港共謀發展

雖然廣東經濟發展取得驕人成績，但民生方面尚有很多「欠債」，地區產值最高的深圳市，基礎教育的學額不足，廉租房供應鳳毛麟角，整個廣東的高等教育投入不足，全國一百強的大學只有6所，醫療設施也未符理想。環境保護方面也面臨很大的挑戰。令人難以理解的是廣東還有貧困縣，其中一個更是位於距離廣州僅170公里的清遠市陽山縣，東西兩側的經濟規模還處於十分落後的水平，難怪有評論認為，廣東有第一世界的珠三角城市群，也有第三世界的欠發達地區，即使是廣州和深圳，對待外來務工人員的福利水平，仍然遠低於當地的戶籍人口。

廣東過去採用粗放式的自由發展模式，各個城市都做同質化產品，甚至出現惡性競爭，基本上處於無序及欠協調的發展方式，之所以成功是全球市場不斷擴大，廣東面向全球供應低廉的製造業產品所致，可是而今國際貿易市場放緩，中美貿易戰也嚴重影響出口，不無隱憂。這種發展模式只會強化靠近出海口珠三角地區的地理優勢，珠三角產值佔全省的八成，廣東不均衡發展的弊端，亟待改善。

廣東省長馬興瑞在剛結束的省人大會議上闡述今年的十大重點工作時，排在首位的是，「深入推進大灣區建設」。這個影響全國區域發展新格局的戰略部署，不但支配廣東省的發展模式，還對香港產生深遠的影響。

香港科研力量參與

粵港明珠串珠成鏈

大灣區具有充盈的資金和風投金融機構，以及完整產業鏈的工業體系，惟欠高科技的集群。大灣區規劃提出要形成廣州、東莞、深圳和香港的科技廊，目前以深圳和廣州為龍頭的高科技研發和生產體系已逐步形成，吸引了國際級的大企業設總部，帶動科研機構的興起，晶片製造業的上下游企業正在不斷壯大，從而進一步吸引人才和投資的聚集。位處廣州與深圳之間的東莞也在銳意佈局，提供土地和政策，吸引國家級的實驗室落戶，科技走廊將快速連成一線，剩下來就看香港的「最後一公里」。

香港的科研力量十分豐厚，大灣區內世界一百強的4所大學都在香港，浸會大學和中文大學分別在珠海和深圳設立分校，科技大學南沙分校也開始動工，各間大學在珠三角地區都有研究基地，近年還積極參與跟內地科研機構合作，並取得國家科研經費，招納科研人才共謀發展。

可是，目前粵港科研的合作水平還處於初級階段，並且是零散的局面，更大的問題是未能跟企業的需求形成緊密的合作關係。這些都有待各方協調，將資金、科研力量和生產企業形成有機的聯合，發揮協同效應；將整個高科技產業凝聚成集群，吸引更多的投資和人才，發揮集群效應。

珠三角的城市，是一顆顆璀璨的明珠，香港更有東方之珠的美譽，但如何串珠成鏈，形成一條艷麗發光的大灣區珠鏈，考驗粵港澳領導層的合作精神。廣東經濟近幾十年高速發展，雖不至於「富可敵國」，但市場前景十分誘人，香港要加快融入大灣區的發展大局，高科技研發與創新是一條可循的路線，而且在製造業管理和市場營銷方面，也有經驗可以貢獻。廣東與香港合作發展的機會，不容有失。

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