社評：先進科技變成改革倒退的錯誤示範

3項重大改革的第一項是取消全國高速公路487個省界收費站，此舉是為司機在跨過兩省之間時，要下高速繳費再上高速計費的費時失事做法，理應是受司機歡迎的德政。然而，由於內地的管理制度，高速公路是以各省為財政單位，興建高速公路與收費不會因為科技手段提升而改變，車輛在高速公路跨省通行，仍舊需要由不同省份來計算通行費用。

新辦法令司機在跨省高速公路上通行無阻，但到終點出口繳費時，卻不能顯示路費總額，改成用手機短訊通知車主不同省段的各自路費金額，本來此舉不會導致全程收費提高的問題，但車主在延時接獲通知的情况，有所懷疑也是十分自然。

第二項改革是貨車收費標準，由過去按重量收費，改為按車軸長短收費，官方解釋稱不會因此令車主負擔增加。但新舊標準之間，變化萬千，必然令過去因為車軸長但載重輕的車，在新辦法單一以車軸長短來計算下多付路費，雖然這些車的數量不多，但因改革措施複雜，即使極少司機在網上抱怨，也會令不熟悉新舊措施的眾多車主產生誤會。

兩項改革最大的問題是，有關部門在事前完全未有對改革細節作充分說明，遑論對特定群體做推廣工作，幾乎是「閉門造車」。新辦法實施後，一些極端的例子是，某名司機在網上公布，新辦法的收費比舊辦法多收了1000元，有關部門仍舊是「置之不理」，並未及時開記者會解釋，繼續做官老爺在辦公室發布官方聲明。

未經測試軟件匆上馬

高速公路成司機畏途

另一項改革是擴大採用不停車電子記帳收費卡（ETC），此舉並非新猷，用了多年的車主都稱方便，但由於前兩項改革措施的失誤，導致司機特別是新採用ETC的司機，因未能在終點出口即時獲知總收費，懷疑被多收費用，繼而猜測有關部門是為提高收費才推出這項改革，甚至懷疑是為推廣ETC的銀行「官商勾結」。

改革所引起嚴重的混亂，高速公路上司機紛紛棄用ETC，改行人工收費通道，導致人工通道大排長龍，而有關部門為推行改革，將原來多條人工通道改為ETC通道，更加劇了塞車狀况，後果甚至令臨近高速公路入口的普通公路也被堵塞，亂上加亂。

交通運輸部終於在本月17日的例行記者會上，澄清所有改革措施原意與實際上沒有提高收費標準，但承認有關收費軟件「技術不穩定」以及「收費金額異常」。從事電腦科技的人都知道，影響重大的軟件推出前，都應由開發商先自行測試（alpha test），從中發現軟件的漏洞加以修補，繼而讓用家測試（beta test），從使用方便的角度對軟件提出意見，待軟件成熟完備才推出使用。

交通運輸部官員承認技術不穩定，間接承認在推出新軟件前，沒有做必要的完整測試，也就印證了廣大司機的指摘，「技術不穩定為何匆匆推出，是拿司機當白老鼠嗎？」電腦科技界行之有效的標準規程，交通運輸部官員卻棄如敝履。到了事態嚴重才推出App，教司機查詢正確收費標準以對比是否被多收費，並承諾要求下屬單位必須對每一宗投訴「逐條核實、逐條處理、逐條回覆」。最後在記者一再追問下，才吐出正在「組織力量研究制定費用顯示方案」之言。

交通運輸部落實改革的措施出現失誤，難辭其咎。事前準備不足，事後補救不善，所造成的混亂，有關官員應該取消春節休假，及早將問題處理好，還高速公路的便捷予使用者。這次改革失誤最大的教訓是，設計改革措施的官員，以為用意良好的改革一定會受到歡迎，忽視了使用者的「獲得感」，如果使用者未能感受到改革帶來的好處，先進的高科技，會因為使用者抗拒而變成落後的科技。改革帶來實惠的初衷，會使本應的受惠者因落實措施不到位，而懷疑改革的原意。

忽視改革對象獲得感

改革實惠會付諸東流

高速公路是春運大軍的回家路，是國民趁假期出外旅遊的高興路，由於塞車而令歸心似箭的回家乘客覺得高速公路是生悶氣和生怨氣的路，讓興高采烈出門旅遊的乘客，還沒有到達目的地就敗興而歸，甚至乾脆不出門而影響旅遊經濟，交通運輸部官員有不可推卸的責任，為政者都應該引以為鑑，切莫以為發自初心為民眾好，就疏於對改革的細節，否則結果只會適得其反，讓改革的好意付諸東流，更嚴重的後果是讓國民對改革失去信心。

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