社評：貫徹按機制辦事原則 盡早公布監警會報告

司法覆核為由延公布

監警會公信力成死穴

反修例風暴持續多月，警方執法成為爭議焦點之一，「警暴」指控不絕。去年7月，監警會主動成立專案小組，審視警方在反修例風暴中的行動。近日監警會主席梁定邦表示，專案小組已寫起數百頁報告，正做核實工作，下月初可提交首階段報告，未料事件發展突生枝節。本周中，監警會召開特別會議，以高院批准一宗審視監警會工作權力的司法覆核申請為由，決定延後公布報告，直至案件有結果後，再討論發布日期。

監警會所提及的司法覆核案件，於去年10月提出，入稟者質疑，監警會「主動介入調查社會騷亂事件」，是越權做法，違反《監警條例》，因為條例並沒有賦予會方主動調查權。高院認為有值得爭辯之處，上月底批出司法覆核許可。司法覆核案件可以纏訟多年，監警會若要「等埋裁決」，報告隨時長期束諸高閣，即使未有胎死腹中，估計也要拖延多年才有機會公開，相信很多市民都不希望見到這樣的情况。

監警會公信力受質疑，根源在於權力不足、不夠獨立，今次延後發表報告引起爭議，正正突出這兩個死結。放眼英國和加拿大等地的監警機構，均有獨立調查權，甚至有蒐證等權力。相比之下，本港《監警條例》表明，監警會沒有主動調查權。監警會表示，他們就反修例風暴所做的主動審視，只是「找出事實」（fact-finding），沒有違反《監警條例》，惟高院認為確有需要釐清監警會有否越權，倘若法院裁定會方一些資料蒐集工作，性質屬於調查，報告有可能受到法律挑戰。不過話說回來，若非本港監警會權力這麼有限，也不會有這宗司法覆核官司。

監警會表示，明白及早發布報告符合公眾利益，惟法律顧問認為，案件已進入司法程序，監警會考慮到裁決的可能影響，作出今次決定，會方對此深表遺憾。香港是法治社會，當然需要尊重法院，問題是監警會獨立性受質疑，不管會方如何強調延遲公布是要「尊重法庭」，難免有人懷疑決定背後「另有所圖」。

針對反修例風暴警方執法問題，政府一直強調按機制辦事，交由監警會處理。一些人期望，監警會報告出爐後，政府可以視乎社會反應，重新考慮成立獨立調查委員會，現在報告發表遙遙無期，無疑是迎頭潑了一盆冷水。對於今次監警會的決定，有人認為監警會主席梁定邦是資深大律師，沒有理由後知後覺；有人則指出，高院上月底已批准司法覆核申請，質疑監警會為何拖了這麼久，才在報告快將發表前煞停。外界懷疑監警會不過是在配合政府和警方，「司法覆核」僅為藉口，監警會不夠獨立，公信力不足，當局要爭取信任，確是談何容易。

現今香港政治鬥爭至上，「玩程序」成為常態，由議會拉布到濫用司法程序，為求達到政治目的，各方鬥鑽空子。制度機制的存在，本是用來解決問題，現在卻是不斷製造問題，拖社會後腿，令香港寸步難行。監警會延後發表報告，除了尊重法庭法治，背後是否有其他政治考慮，各方說法莫衷一是，難有定論，不過法庭也沒有就司法覆核案件，頒布禁制令，阻止監警會公開報告。既然當局強調按機制辦事，由監警會處理警方執法問題，便應該早日完成工作，讓事情乾脆有個了斷，而不是拖泥帶水。

鬥爭至上人人鑽空子

扭曲制度港寸步難行

只要法院不反對，監警會報告應該盡早公開，給公眾一個交代；倘若法庭日後真的裁定監警會越權，大不了只是宣告報告無效。反修例風暴以來，我們一直呼籲成立具有法定調查權力的獨立委員會，徹查風暴成因始末、從中汲取教訓，警方執法、示威暴力、外部勢力介入等議題，均應包羅其中。設若監警會報告公布無期，政府更應成立獨立調查委員會。為了重建公眾信任減少揣測，當局亦應全面檢討和改革監警機制。

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