社評：貿易協議折射攻防戰 美獲甜頭中國守得住

中美貿易戰開打以來，特朗普再三表示「很易打贏」，現在中美簽署協議，誰勝誰負當然是焦點所在。有人認為協議反映的絕大部分是美方要求，中方答應未來兩年購買2000億美元美國貨，換來的不過是美國撤去部分關稅，當然是中方「跪低」；可是在美國，不少分析認為特朗普所得不多，倒是美國人蒙受不少損失，民主黨甚至批評特朗普「跪低」，未能迫使中方改變國家補貼、政策扶持等發展模式，習近平才是大笑的一方。

貿易戰是「殺敵一千自傷八百」的策略，雙方利益必然受損。《金融時報》指出，兩年前美方對進口中國貨的關稅平均為3%，中方則是8%，現在簽署停火協議，可是雙方的關稅水平仍高企在20%，中美經濟增長均受打擊，從經貿利益角度而言，雙方都是輸家。

貿易協議各有得着

中國被動未吃大虧

細看協議文本，逾80處提到「中國應」做什麼，「美國應」僅得數處，反映中方在談判中是較為被動的一方，然而卻又不能僅僅因此斷言中方吃大虧。

首先，中美貿易戰本質是一場「攻防戰」，若要判定勝負，應該看攻方得到什麼、目的是否達到，至於守方，則是要守的東西是否守得住。特朗普發起貿易戰，原因是中美貿易逆差巨大，以及認為中方在技術轉移、政策補貼等方面不公平，鷹派更想藉着貿易戰，逼中方簽城下之盟，改變現有經濟發展模式，從而遏阻中國在科技和經濟方面超趕美國的勢頭。對於中國來說，現在是經濟轉型關鍵時期，發展質比量重要，更多倚重消費拉動經濟增長，乃是大勢所趨，擴大進口符合大方向。

從攻防戰角度看，特朗普作為攻方，在短期縮窄逆差方面，拿到一些甜頭，可是中方在發展模式等核心利益方面也守得很穩，美方久攻不下。中方從不承認有所謂「強制技術轉移」，強調全是「你情我願合作」。內地苦心經營多年，已為高科技發展奠下穩固基礎，貿易協議規定加強知識產權保護、不得「強制技術轉移」等，對華影響不大，甚至有利自身需要，可以促使內地企業加快科技發展步伐、致力提高競爭力。若說1980年代美日《廣場協議》，是美方逼日本締訂的城下之盟，將日本逼上泡沫經濟和崩壞之路，今次中美協議，顯然不是《廣場協議》翻版。

其次，協議文本反映中方處於守勢，惟談不上是「不平等條約」。雖然「中國應」三字在協議文本經常出現，不過文本內亦經常有美方確認「美國現行措施與本條款規定義務相一致」、「同等待遇」一類表述，突顯中方要確保協議關係對等。更關鍵是協議執行若起爭端，處理機制並非美國單方面說了算。之前中美貿易談判一個膠着點，是美方堅持要有機制，「監督」中方履行協議情况，北京認為有損主權，現在協議提出的解決爭端機制，是雙方均有權提出問題，透過磋商解決。

協議執行有難度

中美隨時再攤牌

中方願意購買2000億美元美國貨，對於尋求連任的特朗普，乃是一大喜訊。劉鶴以國務院副總理而非習近平特使身分赴美，特朗普仍然「紆尊降貴」親自出席簽署儀式，不派與劉鶴同級的貿易談判代表萊特希澤簽約，反映他希望向選民邀功。然而如何落實執行協議，其實存在不少困難，成為未來一大變數。

舉例說，中方同意未來兩年額外採購逾300億美元美國農產品，惟同時強調要按市場規律處理，美方農產品要有價格競爭力，也要符合中國國內需求。不少人關注，中方的市場需求，是否真的大到可以支持購買那麼多美國農產品；就算可以，美國農民也未必能夠供應這麼多。倘若現在美國農民斥資擴大產能，兩年後一旦中國不再額外採購，美國農業可能要面對生產過剩問題。

根據協議條款，任何一方要單方面退出協議並不困難。說到底，這份首階段貿易協議，只是中美雙方權宜之計，現時特朗普最關心的是爭取連任，未來大半年或許仍可相安無事，然而美方仍希望在第二階段談判，逼中方更多讓步，若美方認為有需要，日後總有法子找藉口撕毁協議，再度對華加徵關稅，至於北京則必然堅持中國發展模式，不會向美國屈服。中美簽署首階段協議只是暫時停戰，角力好戲還在後頭。

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