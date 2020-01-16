社評：緊盯「有限人傳人」風險 肺炎防疫須更透明

病毒傳染力未算強

防疫工作不能鬆懈

武漢肺炎疫情，勾起香港以至國際社會對2003年SARS的可怕回憶。今次內地合共有41宗確診病例報告，出現日期在去年12月8日至2020年1月2日之間，七成患者經常出入武漢華南海鮮市場，小部分患者否認去過該市場。過去10多天，內地未再傳出新感染病例。根據內地公布的基因圖譜，新病毒基因排序與SARS有七八成相似。有份協助世衛應對新病毒的德國權威專家德羅斯滕（Christian Drosten）認為，它與SARS屬同一種病毒，只是形態不一。可幸的是，國際專家普遍認為，根據現有資料，疫情未算很嚴重。

病毒傳染力高低，醫護感染情况是一個參考指標，當年SARS在本港醫院爆發，多名醫護中招，港人記憶猶新。相比之下，這次武漢出現新冠狀病毒肺炎，至今沒有醫護感染報告，德羅斯滕認為這顯示新病毒不易人傳人，由於病徵主要是發燒和肺炎，未有波及上呼吸道，沒有噴嚏流涕等徵狀，傳染難度自然較大。英國愛丁堡大學的伍爾豪斯教授亦認為，武漢肺炎較一般感冒嚴重，惟病徵未如SARS般嚴重。武漢肺炎現時致命率遠較SARS低，迄今只有1名病人死亡。

比起SARS時的情况，現在各方專家在短短兩周內，已能掌握病毒基因排序資料，無疑大大方便了抗疫防疫工作。當然，這不代表各方可以鬆懈，畢竟病毒變種可以很快，無論毒性和傳播能力都可驟然提高；不少專家亦提到，正因為不少確診病例的病徵相對溫和，不排除有些人感染了病毒後，未有顯著病徵，因而沒有求診，成為社區內的帶菌者。

武漢當局透露，確診病例有兩人為夫婦，丈夫在涉事華南海鮮批發市場工作，然而妻子否認有在市場出入。世衛指出，由於病毒傳播方式尚未確定，無法判定兩人是因為暴露於同一感染源頭而患病，還是有人將病毒傳染給另一人，可是相關病例始終令人擔心人傳人的問題。同樣值得留意是，有來自武漢的旅客，在泰國確認感染病毒。該名旅客表示從未到過華南海鮮市場，但有去過武漢其他街市。這宗病例說明，病毒有可能在武漢以外的其他地方出現，同時亦令人關注，除了華南海鮮市場，會否還有其他病毒源頭。世衛認為病毒或可「有限度人傳人」，「目前很清楚沒有持續的人際傳播」，惟較大規模爆發的可能性仍然存在，世衛會做好準備。香港與武漢交通頻繁，防疫當然更不能有絲毫鬆懈。政府官員日前到武漢了解肺炎疫情，溝通工作應持續加強。

2003年SARS疫潮，內地官員隱瞞疫情，備受詬病，即使之後內地官方制定法規，要求各級醫療衛生機構建立信息交換渠道，並按規定權限，及時公布事件信息，然而17年後的今天，外界對於內地信息發布，仍然存有懷疑。有人質疑武漢當局是否早已知道爆疫，拖至除夕當天才通報；有人懷疑內地有否隱瞞個案數目和感染情况。上周五，英國傳染病學專家法拉爾（Jeremy Farrar）在社交媒體提到，有「傳言」指中國政府未有分享「關鍵公共衛生資料」，原因是中方研究員希望可以率先在權威醫療期刊發表研究報告結果。不過世衛則對內地應對疫情及定期分享信息，特別是分享基因排序結果，公開表示滿意和肯定。

世衛滿意信息分享

內地資訊可更透明

科學既要大膽推論，亦要小心求證。傳染病人命關天，任何不夠準確的說法，都有可能誤導研究方向，甚至引起公眾恐慌，世衛未敢斷言武漢夫婦是人傳人，反映的也是這種態度。德羅斯滕提到，對於病毒傳播途徑，也許中方專家已有基本猜測，然而「只有在確定無疑下，才會正式通報」。有新加坡傳染病學專家亦提到，今次疫情科學家發放資訊較為審慎，是汲取了SARS教訓，皆因當年一些中方專家過早宣稱那是衣原體肺炎，誤導研究方向，延誤疫情控制。

中方專家上周初據報破解了新病毒，初步病毒基因排序資料則於周六公開，中間數天的時差，是否可以縮減，還是因為需要反覆再核實，外界無從得知，然而無可否認，內地資訊透明度仍嫌不足，諸如遲遲未有詳細交代每宗病例的病人背景資料等。有外國專家亦提到，1月8日《華爾街日報》搶先報道中方專家發現新型冠狀病毒，比官方公布早了數小時，這種情况並不理想。內地在交代疫情上，仍應進一步提高透明度。

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