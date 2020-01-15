社評：改善民生誠好事 財政紀律須留意

政治盤算揣測多

回歸基本論政策

今次民生政策新措施，主題是「着力基層，為民解困」。10項民生新措施，大抵可以分為3類，包括增加恒常津貼援助、改善勞工福利，以及涉及基層住屋租務的政策改動。新措施重點向低下階層市民及年滿60歲「銀齡人士」傾斜，受惠對象不包括中產人士。政府以「協助弱勢群體改善生活」作為決策理念解釋，強調「沒有其他意圖」，若非社會動盪持續，措施可能更早推出；有人則懷疑當局背後有政治盤算，企圖以民生福利措施，紓緩修例風波所引爆的民怨。

反修例風暴中，以年輕人和中產市民對政府最為不滿，「五大訴求」全是政治議題，民生福利措施難以消減他們的不滿，惟同樣無可否認的是，不少基層市民和長者傾向安穩安定，對他們來說，民生議題比政治議題往往更重要更切身。政策背後有否政治動機，無法客觀求證，信者恒信，不信者恒不信。回歸基本，政策是否公平公道、合理合適，始終是最核心問題。

香港社會深層次矛盾糾纏交織，土地房屋和貧富懸殊是兩大死結。若說去年施政報告重點在土地房屋，今次「施政報告下集」主要聚焦貧窮問題。上月政府發表貧窮報告，提到長者貧窮率回升，基層年輕人貧窮問題惡化，政府有責任加強扶貧，關鍵在於措施是否周全。

10項民生新措施，全都在社會討論了一段長時間，諸如租金津貼、研究租管、勞工假與銀行假看齊等，更是泛民、建制兩派部分政黨提倡多時的主張，只是政府以往對不少措施有所保留。這次政府「聆聽民意」、「突破傳統思維」，今天的我打倒昨天的我，相關建制派政黨當然求之不得，一些泛民政黨也不容易說「不」。可是反過來看，相關措施爭議多時，一直沒有付諸實行，必然有其原因；泛民建制兩派皆有政黨支持，亦不代表倡議本身沒有問題。

以租金津貼和租務管制為例，過去常有論者質疑措施成效，認為這類民粹主張容易吸引公眾支持，卻無法有效幫到基層家庭，政府提供租金津貼，只會刺激租金上升，實際是益了劏房業主；至於租管，表面上是解決租金上漲的簡單方法，實際只會遏抑市場供應，基層租戶選擇減少，要麼接受業主巧立名目的額外款項，要麼接受更差的居住選擇甚至露宿。支持租管和租津的人認為，以上說法是既得利益者危言聳聽。現在政府以試行方式，為輪候公屋逾3年的住戶提供現金津貼，同時提出研究租管，某程度是一場實驗，當局必須密切留意政策成效及副作用。

對於打工仔來說，將勞工假與銀行假看齊當然是好消息，問題是有關安排知易行難，需要勞資雙方取得共識，觀乎取消強積金對冲談了這麼多年，至今還無着落，勞工假與銀行假看齊，就算最終辦得到，恐怕也要等待多年。相比之下，政府多項津貼措施，諸如改革長者生活津貼計劃增加援助，以及放寬兩元乘車優惠津貼至60歲，有望較快落實。放寬乘車優惠津貼，對於一些仍然有意工作的60歲以上基層銀髮族，理論上確可增加就業誘因，然而一系列津貼導致恒常公共開支顯著增加，亦是不爭事實。

社福開支可增加

量力而為慎理財

香港社會安全網千瘡百孔，增加社福開支有其需要，過去數年政府亦有持續加強這方面的投入。政府手握萬億元財政儲備，應該多去投資未來改善民生，然而確保長遠財政穩健，也相當重要。本港稅基狹窄，政府收入很受經濟波動影響。本財政年度和下個財年，庫房預料都會出現至少數百億元財赤。雖然現在談結構性財赤，也許為時尚早，可是財政紀律亦要多加留意。

今次的民生津貼新措施，將令政府每年的經常開支增加約百億元，金額相當於政府整體開支約2%。政府強調要對香港經濟有信心，只要暴力止息，經濟可望很快反彈，相信走出困局後，香港的財政狀况仍很穩健，然而現實發展會否如此理想，仍是疑問。雖然暴力事件近期有所減少，可是香港整體情况仍是外弛內張，暴力抗爭似乎已在社會扎根，隨時可以捲土重來，相對低烈度的暴力事件，仍有可能長期持續，這對香港有何影響，仍是未知之數。政府評估未來收支情况，要有兩手準備，不能過度樂觀。

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