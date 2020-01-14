社評：海洋公園陷財政危機 救亡改革須痛定思痛

過度依賴內地客

海洋公園須調整

海洋公園1977年1月10日開幕，剛剛過了「生日」，然而當前海洋公園的處境，實在難以叫人心感興奮笑嘻嘻。由於虧損嚴重，早前園方宣布全體職員下年度凍薪，又呼籲員工提早退休。政府最新披露的數據和資料，更是觸目驚心。政府文件顯示，受反修例風暴影響，海洋公園7月至12月入場人次暴跌，僅得190萬， 較2018年同期下跌超過三成，跌幅前所未有。海洋公園面臨嚴峻的營運及財務困難，2019/20財政年度公園營運活動產生的現金赤字，估計將超過6億元，另外還要應付數以十億元計的借貸還款，按目前園方財政狀况，若不獲注資，根本無力償還。

海洋公園眼前面對的，已不止是「中年危機」，而是生死存亡之秋。政府建議一次過撥出106億元資助救亡，支持海洋公園的全新定位策略發展計劃，同時推遲兩筆政府貸款的還款期、豁免相關利息。政府希望協助海洋公園克服眼前財政困難，以及在中長期提升競爭力，應付區內一眾主題公園的激烈競爭。

回顧歷史，海洋公園盛衰變化，某程度也是香港發展的寫照。海洋公園的出現，標誌香港逐步走向富裕，市民追求更優質的合家歡休閒娛樂設施，然而隨着設施老化，上世紀末海洋公園漸漸褪色。亞洲金融風暴以及2003年SARS疫潮後，香港經濟再上路，內地開放自由行，海洋公園亦於2005年展開大型重建擴張計劃，入場人次穩步上升，2012/13財政年度達到770萬的高峰，惟亦惹來過度依賴內地遊客的批評。香港與內地矛盾日積月累，反修例風暴將所有問題都翻了出來，零售、旅遊等行業依賴內地客的經營模式，已變得不可持續。無論海洋公園還是香港，都要因應新形勢新需要，設法調整轉型。

根據政府文件，海洋公園的新定位，是以歷險為主題、以自然保育為本的度假勝地，核心策略包括善用公園的海岸線、每個新景點都融入歷險和探索自然元素、為訪客締造新奇好玩的遊樂體驗，公園未來7年將新增20個景點，包括海邊棧道、觀光船、全新的過山車，以及加設特色「小屋」供遊人住宿等。由於新計劃很多只屬概念，未有實際內容，這些新猷「吸客力」如何、是否新瓶舊酒，現階段難以判斷，何况本港民情和旅遊業生態，已因反修例風暴驟變，即使社會能夠回復「相對穩定」，內地客訪港數字亦難復舊觀。以往海洋公園的經營模式，太過倚重內地團客，倘若園方沒有一套有效策略「刺激內需」和開拓其他客源，前路仍將荊棘滿途。

海洋公園生意因反修例風暴一落千丈，然而公園連續4年虧蝕，年年蝕過2億元，反映園方經營管理早有問題。近年訪港旅客數字屢創新高，可是入園人次不升反跌，自2013年起持續緩緩下降。園方未能有效開源，節流也不理想。2018/19年度，海洋公園虧蝕擴大至5.5億元，園方辯稱是超強颱風「山竹」破壞，導致設施維修及保養開支大增，惟值得留意的是，近年園方交代虧損，次次都說營運成本增加，園方有否做好成本控制，有需要深入檢討。

百億撥款非小數目

從長計議確保效益

海洋公園陪伴港人數十個年頭，盛載了不少人的美好童年回憶，與此同時，它亦是香港旅遊業的重要品牌，雖然絕非「大到不能倒」，可是在未作改革救亡之前，亦不宜輕言放棄一個建立多年的品牌。撥款百億元不是小數目，撥款與否須從長計議，當局必須確保公帑用得其所，帶來理想經濟效應。海洋公園方面必須痛定思痛，在經營管理等方面大刀闊斧改革，政府有責任密切監察公園發展狀况，定出一些中期指標，作為檢視公園營運狀况的標準。此外，政府亦應全盤思考長遠旅遊發展策略，如何令景點多元化、客源多元化；過度依賴內地旅客和一兩個主題公園，對於本港旅遊業可持續發展，並不是健康現象。

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