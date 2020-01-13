社評：春運考驗政府協調應急 部署嚴密切莫掉以輕心

為期40天的春運已經在10號開始，預計今年將會有30億人次，從不同方向使用各種交通工具奔向四面八方。今年春運總旅客數量預計只有輕微上升，但有承接過去幾年前開始演變軌迹的特點，即鐵路和飛機的運客量均將分別提高8%左右，特別是去年高鐵新增鋪設5474公里，能承擔較高票價的旅客將會增加。

春運旅客流向

反映經濟景氣

春運是國家經濟表現的晴雨表，在製造業鼎盛時期，春運的流向是節前勞工從珠三角和長三角前往四川等西部省份，節後返程是湧回沿海城市，但近年回到廣東的愈來愈少，反映勞工市場的走勢。今年春運旅客在前期急升的原因，經濟下行壓力大，生意不景氣氛濃厚，小商店老闆和員工提早回家過年也是一種解釋，從已經售出的火車票流向看，返程回到大城市的車票仍然有售，也可能是很多員工「辭工歸故里」，暫時不準備回城找工作。

雖然經濟有不景氣迹象，但近年外出旅遊特別是出國旅遊的人數不斷增加，反映一部分手中有餘錢的國民愈來愈富足，今年法國示威不斷，中美關係緊張，中東戰雲密佈，相信去歐美的旅客將會減少，周邊國家諸如日本、韓國和東南亞的旅客則大幅增加，國內旅遊的壓力也會很大。特別是國內小汽車保有量突破了2億輛，雖然2019年擴建公路達到33萬公里，但自駕遊還是會將某些公路段變成「大停車場」。

開車出遊還有一個新情况，今年元旦開始取消跨省收費，以及全面實施不停車電子記帳收費卡ETC，這些新猷本來都是利好消息；然而，兩個「德政」還連同貨車按載重收費改為按車種收費一起實施，而複雜的收費系統還有瑕疵，有貨車使用ETC被嚴重多收費，導致ETC這種科技手段的準確度受到懷疑，紛紛拒絕使用，反而使收費站前塞車情况加劇。

好事歷來都會傳千里，但這樣複雜的改變，交通部門在事前的信息發布與推廣，做得十分差，以為利民措施必定會受到歡迎，殊不知發生極其個別的幾個案例，在網上世界廣為流傳後，卻變成推行先進措施的障礙，這是官僚主義罔顧細節、將好事變壞事的典型。春運是汽車出遊高度集中的日子，如果情况未能及時改善，愉快出遊很可能變成怨聲載道，破壞節慶氣氛。

冠狀病毒危機未除

疫情不能等閒視之

魔鬼在細節的道理，無人不懂，今年春運還有一個細節特別容易出事。去年12月8日開始，武漢出現多宗不明原因肺炎疫情，累計41宗病例中，6人已經病癒出院，1人死亡，仍然住院的還有7宗是重症。香港則出現累計67宗患者曾經到過武漢的懷疑病例。經過2003年SARS一役，全球對於不明原因的傳染病仍然杯弓蛇影。

內地衛生部門已經公開了新型冠狀病毒基因序列信息、死者的病史與感染過程，以及763名密切接觸者的情况，並及時更新自1月3日以來沒有發現新發病例。按照香港流行病學專家的意見，目前所知，病毒危害並不如SARS厲害，如果14天內沒有新增個案，疫情應該可以解除，果如是，再過幾天就可以確定今年能夠放心過年。

可是，一則還存在未知之數，即使宣布疫情危險可以解除，但病毒沒有特定疆域，一旦疫情在別處捲土重來，對於人群高度集中和全方位流散的春運，可是一個計時炸彈。雖然有關部門負責人在日前的記者會上紛紛表示，他們高度重視、密切關注，並且對重點交通樞紐消毒和部署了監測防護措施，但防止病毒傳播一個最重要的手段是教育國民，推廣衛生常識，這一點則未見行動。「堅決杜絕疫情傳播」的話，不能流於口號，防患勝於未然，有關部門不能因為害怕影響民心和節日氣氛，而疏於重視細節。

春運牽涉交通、衛生、公安等等系統，任何一個小小的事情都會觸發大事件，各種意外隨時都會發生，2008年在湖南和粵北的一場大雪，公路癱瘓多日，牽一髮而動全身，導致整個華南地區數以萬計旅客滯留，幾乎陷入「緊急狀態」的事件還記憶猶新。春運的管理，全世界都沒有經驗，如何保證安全和暢順，考驗中國人的集體智慧，責任在於官員的協調和應急處理能力，誰也不能掉以輕心。

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