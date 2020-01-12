社評：蔡英文賣「芒果乾」連任 兩岸緊張牽扯港局勢

港成蔡營「政治提款機」

操作「亡國感」影響深遠

兩年前的台灣「九合一」選舉，掀起一股「韓風」，國民黨的韓國瑜當上高雄市長，震動台灣政壇；就在一年前，多項民調仍顯示韓國瑜有力挑戰蔡英文。然而政治一天都嫌長，何况是一年。昨天台灣大選，外界普遍看好蔡英文，最終蔡英文取得破紀錄的逾800萬票，擊敗得票近550萬的韓國瑜。回看上屆大選，蔡英文與國民黨朱立倫和親民黨宋楚瑜的得票率，分別約為五成半、三成二和一成三，今次韓國瑜把好一部分深藍選票，從宋楚瑜手上搶了過來，得票率近四成，然而蔡英文保持約五成半得票率，成功連任總統。立委選舉方面，民進黨亦取得過半數議席，意味第二度完全執政。

平情而論，蔡英文得勝並不是因為過去一年政績特別驕人，而是外部形勢太有利。蔡英文成功利用香港反修例風暴的「橫流」，消解了「韓流」；中美角力升級亦幫了蔡英文一把。華府加緊借助台灣制華，再三出手支持台灣，國會更通過《台北法案》，為台北當局對外關係撐腰；與此同時，大陸一些台商亦因為中美貿易戰，選擇將部分生產工序搬回台灣。凡此種種，均對蔡英文有利。

韓國瑜懂得以庶民語言爭取支持，經濟民生牌是其強項，支持者認為他「接地氣」，綠營則認為他靠經濟民粹主義上位。不過民進黨多年來其實亦是靠民粹主義成長茁壯。民進黨擅長的是政治民粹，藉着操弄兩岸和族群議題動員支持。為了對抗韓國瑜的經濟民粹，綠營將政治民粹操作，提升至前所未有的高度，香港修例風暴，成為了蔡英文用之不竭的政治提款機。

蔡英文執政以來，台灣民生未見太大改善，韓營問台灣人「過去4年生活有否變好」，蔡營談的則是「想不想台灣未來像香港」。綠營將香港反修例風暴所激起的「中共威脅論」不斷放大，除了強調絕不接受「一國兩制」，還大賣「亡國感」，彷彿不投蔡英文一票，就是剝奪台灣下一代自由民主、令台灣人以後再也不能投票的「幫兇」。從選舉結果來看，綠營的策略無疑成功。很多年輕人都投了蔡英文一票，蔡英文發表勝利宣言，亦特別稱讚台灣年輕人。可是綠營這樣激烈操作「亡國感」，必然帶來深遠後遺症。

「亡國感」在選舉中塑造出來，卻不會因為選舉結束而消逝。蔡英文政府將「亡國危機」說得如此深重，看不到未來有可能忽然對北京放軟態度。上月民進黨以維護國家安全為名，強行通過《反滲透法》，當中存在大量灰色地帶，該法對大陸台商等猶如懸在頭上的利刀，早前蔡英文辦公室發言人一句「支持統一恐構成叛國」，已是一石激起千重浪。《反滲透法》帶來寒蟬效應，亦必然影響兩岸各方面交流。過去4年，民進黨利用「完全執政」優勢，強推多項備受爭議的政策，未年4年蔡英文再無競選包袱，在內政和兩岸問題上會否有更激烈大膽的舉措，必須密切留意。

若說上屆大選，藍綠陣營還會爭辯「九二共識」等具體兩岸政策議題，今次大選，蔡英文政府已將台灣直接定位為「抵抗（中共）威權政府最前線」，樂意充當美國制華馬前卒。過去一年，華府已在加緊操作台灣牌和香港牌，作為遏制中國手段。台灣島內島外因素均預示，未來4年兩岸關係恐怕只有轉壞的可能，甚至可能陷入1996年台海危機以來最緊張的狀態。

港人關心台灣大選

認清利害免淪棋子

反修例風暴以來，港台官方關係空前緊繃，兩地政府就陳同佳殺人案屢起齟齬。出於不同原因，很多港人都非常關注今次台灣大選。有人視台灣為「爭取民主自由的伙伴」，認為兩地「同氣連枝」，亦有人質疑蔡英文政府在反修例風暴的角色和所作所為。蔡英文當選後發表講話，形容選舉結果反映台灣人拒絕「一國兩制」，又說「很多香港朋友都會為台灣人民決定感到高興」，然而說到底，蔡英文政府最關心的只是台灣利益，不是香港的前途。早前蔡英文政府表示，認為毋須制訂《難民法》處理赴台尋求政治庇護的港人，在香港民間惹來不少迴響，甚至出現「吃人血饅頭」的質疑。港人爭取權利，要靠自己的力量，對外部力量寄予不切實際的期望，最終有可能發現，自己變成別人的棋子。

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