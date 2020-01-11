社評：深圳高速發展經濟 香港傳統優勢合作

深圳過去幾十年的經濟增長都是雙位數，直到2015年才降為單位數，但經濟規模已經爬升至全國城市中前三位，媲美省級的直轄市北京和上海。2018年GDP超過香港的規模，2019年受中美貿易戰及全國經濟放緩影響，但仍然有7%增長；反觀香港，將會錄得負增長，此消彼長，今後兩地經濟差距將會進一步拉大，勢成趨勢。

5G基建領先全國

人工智能如虎添翼

深圳實際人口達到2200萬，由於是一個年輕城市，各種社會福利的開支壓力相對不高，然而，過去的教育經費長期不足，也常遭詬病，今年市政府承諾，要補齊經費欠缺並增加學額，以及增建醫院和提供廉租房等。

深圳近年銳意發展高科技和創新科技，吸引了多家世界級的大企業在深圳設立總部，經濟發展速度快和規模逐漸增大。政府在高科技研發投放龐大資源，2018年研發（R&D）比重達到GDP的4.2%，看齊一向處於高水平的以色列。今年深圳政府工作報告提出，要在全市範圍興建4.5萬個5G基站，在全國率先實現5G設施全覆蓋，有了高速通訊設備，為人工智能科技發展，奠定堅實的基礎，相信在這方面領先全國，也將可期。

深圳與香港的發展軌迹不一樣，當前的內部和外部條件也各異，唯一肯定的是各有優勢，如果能夠優勢互補，定能相得益彰。香港是國際金融中心，資金充盈，也有世界百強的大學和科研機構，惟兩者並未產生協同效應，同時也缺乏製造業的生產基地，所以這些有利因素沒有對經濟增長發揮應有的作用。這樣的深層次缺陷，有待政府與業界和學界尋求解決方案，但時不我待，不能坐等時機成熟而不動。

粵港澳大灣區是中央訂定的國家戰略定位，深圳被冠以「先行示範區」而成為龍頭，在今年的規劃中，也有設置與香港合作的範疇。香港特區政府應該深入研究，哪些是屬於市場驅動的，哪些是市場驅動但香港缺乏競爭力的，哪些是屬於香港獨特的優勢，加以區分並據此制定政策導向。

屬於市場驅動的行業，毋須政府鼓勵政策，投資者也會聞風先動，但特區政府也應該在人才培訓方面下工夫，為香港人力資源轉型提供條件。至於市場驅動行業中，香港缺乏競爭力的方面，在香港融資原本就享有低息條件，但中小企業特別是微企的借貸條件差，政府雖有扶持基金協助，但力度還可再提高。

香港法律與會計特殊優勢

可在深圳河兩岸發揮作用

香港與深圳爭奪國際仲裁中心地位，香港的法律制度與普通法國家一致，會計制度與國際市場接軌，這些都是有利因素，但只有這些傳統的優勢「今時今日已經不夠」，因為內地的人才也可以出國研修普通法以及會計專業，而成為搶手的競爭力，為何香港的人力資源不去修讀內地的法律與會計專業，成為熟悉兩種制度的人才呢？香港的大學，在開辦這些課程又是否做得足夠呢？

深圳發展5G的通訊設備和研發人工智能產品與服務，香港難望其項背，但大數據存在數據收集與儲存問題，全球對於個人資料的保存與應用，都有十分嚴格的要求。無論是西方國家出於「冷戰思維」要遏制中國的發展速度，還是實際上內地對於個人資料的處理規定與監管，確未能符合國際慣例，這方面香港應該可以大有作為，因為香港對於保護個人信息和對行業的監管，都能夠令國際社會放心。香港與深圳只有一河之隔，理論上可以在物理空間和虛擬空間實施「一國兩制」的辦法，既能獲得來自內地和香港經過加密的個人資料大數據，又能區別對待存儲和對應用實施有效監管，這是深圳無法取代的。

高科技與創新科技，香港在研發方面還是有相當豐實的基礎，關鍵是跟內地的市場需求脫節，特區政府也可以為內地的企業與香港的科研單位籌辦「相親大會」，如果香港的金融機構能夠發展風險投資的業務，令三方面產生協同效應，既能發揮各自所長，也能夠為大灣區的融合創造有機的聯繫，這些都端賴香港與深圳政府加強合作，才能有所成。

香港已經漸次演變成行業較為單一的經濟模式，深圳則在全方位發展，深圳如何面向全國扮演「先行示範」的作用，這是深圳市政府的責任，而香港可以做的，是借深圳的東風，向高科技與創新科技進軍，為香港經濟引入新的增長點，也為香港的資金與人才提供多一條出路。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com