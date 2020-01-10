社評：加劇財赤難紓民怨 全民派錢不切實際

利民紓困要精準

大水猛灌非良方

香港經濟衰退，政府預計2019年本地生產總值（GDP）收縮1.3%，是10年來首次錄得年度負增長。雖然中美下周有望正式簽署首階段貿易協議，英國脫歐亦有望本月底落實，外圍不明朗因素減少，然而未來一年本港經濟前景仍難樂觀。外部方面，中美貿易衝突仍然左右環球經濟，第一階段協議具體執行情况，以及更複雜的第二階段貿易談判，隨時橫生枝節；內部方面，香港仍然持續受到較低烈度的暴力抗爭困擾，旅遊、零售和飲食等行業並未雨過天青，春節過後會否出現結業潮，導致失業惡化，需要密切留意。

香港稅基狹窄，政府依賴賣地收入，經濟一旦陷困，庫房進帳必受嚴重影響。財政司長陳茂波早前已預告，今個財政年度將錄得赤字，是15年來首次，展望未來一年，由於政府收入減少，社會服務開支卻不能減，預計下個財政年度也會出現赤字。

經濟周期總有起伏，即使政府收支連續兩年「見紅」，亦不代表出現「結構性赤字」；《基本法》規定特區政府必須量入為出，也不等於不許短期有赤字。根據當局估算，預計本財年赤字不會多於800億元，仍然低於GDP的3%，從國際標準來看是可以接受的水平。香港沒有貨幣政策工具去刺激經濟，只能運用財政政策工具，應付經濟逆周期。面對經濟逆風，過去數年香港累積了上萬億元財政儲備，現在確是善加利用之時，適度的赤字預算有其必要，然而不代表可以亂花錢。全民派錢經濟效益低，政治效用微，只會加劇財赤，實為下下之策，政府不應考慮。

反修例風暴以來，不少政黨政客呼籲全民派錢或派消費券。財政預算案籌備工作如火如荼，要求全民派錢「撐經濟紓民怨」的聲音，更是愈來愈多。有人主張成年市民「人人派1萬元」，亦有人認為政府派多派少不重要，最緊要有得派，否則難得民心，云云。

理論上，全民派錢可以刺激消費市道，惟論成本效益絕非明智之舉。不少市民口袋多了1萬元，第一件事想做的，可能是離港旅遊，在外地花錢，又或購買新手機，讓蘋果等跨國公司有更多進帳；即使是派消費券，也不能確保對本地消費市道有顯著刺激作用。2009年，台灣政府曾向全民派消費券，惟事後研究證明對振興市道效用不大，很多台灣人並沒有額外消費，僅是將消費券代替原本要用的現金，應付日常開支，省下來的錢，不少被儲起來以備不時之需。

每年財政預算案「派糖」，總有人不滿這邊派得多、那邊派得少。全民派錢表面上人人等額，可以確保「人人有份永不落空」，然而真正合理的公共財政政策，應該是視乎不同階層和不同行業需要，提供所需支援，港府與其「大水猛灌」全民派錢，任由部分肥水流到別人田，還不如推出更到位的行業振興措施，以及更精準的利民紓困扶貧支援。現時社會最不滿政府的一群，並非生計朝不保夕的基層市民，而是中產背景的市民和年輕人。政府全民派錢1萬元，不會改變他們的看法，甚至只會換來「亂花錢收買人心」的質疑。

善用財政儲備

化解深層矛盾

香港社會深層次矛盾糾纏交織，由土地房屋到貧富懸殊等問題，在在需要巨額投入，政府應該善用儲備拆解這些問題，全民派錢效益不彰，徒然浪費銀彈。近日陳茂波表示，面對經濟逆周期，政府不會縮減基礎設施及公共服務支出，也會積極加碼「撐經濟保就業」，惟亦提到國際評級機構正密切關注香港情况，政府有必要確保財政穩健。人人派錢1萬元，涉及開支隨時高達600億至700億元，連同原有政府支出估算，財赤隨時超過1000億元，莫說普羅大眾未必贊同，恐怕國際評級機構也會有反應。政黨政客為了備戰選舉，當然樂意慷納稅人之慨呼籲派錢，然而當局必須放眼香港長遠利益，向民粹壓力說不。

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