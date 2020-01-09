社評：戰爭邊緣遊戲太凶險 美伊臨崖勒馬緩危局

伊朗報復留餘地

美國反應成關鍵

上周美軍在伊拉克暗殺蘇萊曼尼，伊朗不出一周便採取報復行動，向伊拉克兩個駐有美軍的基地發射導彈。伊朗稱有80人喪生，包括美方人員，美方則稱沒有美軍傷亡。伊拉克政府表示，伊朗有通報攻擊目標只限美軍，事件中沒有伊拉克軍人死傷。同日烏克蘭客機在伊朗首都德黑蘭起飛不久墜毁，惹來不少揣測。平情而論，伊朗攻擊駐伊拉克美軍，毋須捨近擇遠，特意從遠離兩伊邊境的德黑蘭發射導彈，意外擊落客機可能性不大，然而際此敏感時刻，即使伊烏兩國同稱事件無關中東局勢，難免仍會有人懐疑。

去年美國退出伊朗核協議，特朗普向伊朗「極限施壓」，只限於經濟制裁和外交攻勢。美軍暗殺蘇萊曼尼，標誌由文攻轉向武鬥；伊朗的導彈攻擊，則有可能開啟「打擊與報復」的惡性循環。兩國大玩戰爭邊緣策略，稍有不慎確有可能弄假成真。

蘇萊曼尼的喪禮萬人空巷引發人踩人，群情洶湧可見一斑，伊朗若不反擊，很難向國民交代，然而伊朗這次報復行動，似乎亦刻意留有迴旋餘地。伊朗攻擊的阿薩德空軍基地，是美軍在伊拉克的重要據點，防衛森嚴。伊朗未有借助區內盟友之力，直接攻擊美軍鐵桶要塞，可以表明復仇決心，惟美軍所受實質損害理應有限。伊朗沒有核震懾能力，貿然跟美國開戰並非上策。伊朗若想一邊示強，一邊試圖將雙方衝突控制在有限範圍，攻擊一個象徵意義巨大、惟美方實際折損有限的目標，是較為保險的做法。伊朗外長強調不尋求局勢升級或戰爭，「已採取並結束了相對應的自衛措施」。局勢會否進一步惡化，要看美方反應。

美國身陷中東戰爭泥沼多年，特朗普上台後一再表示要從中東抽身，與伊朗全面開戰，對美國並無好處，還可能把阿聯酋、以色列等盟友捲進來，一旦石油設施受襲、霍爾木茲海峽航道受阻，更會刺激油價急升，打擊全球經濟。近年美國積極開發頁岩油氣，特朗普亦高談美國「能源獨立」自給自足，然而正如《金融時報》所言，美國其實仍要依賴中東原油，因為美國煉油設施的設計，主要都是針對處理來自沙特等國的重油，而非本地生產的頁岩油。中東亂起來，美國不可能獨善其身。

回顧美國歷史，每逢戰爭危機出現，華府文宣機器發動，美國人往往一面倒支持總統打仗，日後厭戰與否是多年後話。2003年，小布殊政府誣陷伊拉克發展大殺傷力武器，入侵伊拉克，翌年強勢連任，正是典型例子。2011年，特朗普揚言時任總統奧巴馬為求連任，可能攻擊伊朗；9年後的今天，特朗普為求連任，會否用一同邏輯對付伊朗，難免惹人關注。

是戰是和一念之差

特朗普講話緩氣氛

論實力，伊朗比當年的伊拉克強得多，美國貿然開戰，可能付上沉重代價。理論上，特朗普沒理由冒着有損美國股市和經濟的風險，輕啟戰端，在大選年來一場政治豪賭。觀乎伊朗報復後特朗普的反應，也未見他暴跳如雷、揚言反擊，反而強調「一切無事」，淡化事態。可是美國右翼民粹主義和國族主義情緒從來不能低估，特朗普也經常不按常理出牌。

2003年伊戰，美國傳媒淪為官方喉舌，渲染伊拉克「即時威脅」，為開戰造勢。近日華府又再搬出「伊朗威脅迫在眉睫」之說，作為所謂「先發制人」暗殺蘇萊曼尼的口實，部分美國傳媒對此似乎多了一分懷疑，可是在社交媒體當道的後真相時代，顯然有很多美國人聽信白宮一套。美國保守民眾對伊朗政府成見很深，路透社在蘇萊曼尼死後所作的民調顯示，支持「先發制人」攻擊伊朗的美國人急升至27%，增幅逾一成，立場模稜兩可者超過三成；認為伊朗對美國構成「即時威脅」的百分比更彈升近兩成，達到41%。雖然逾五成美國人不滿特朗普處理伊朗的表現，然而必須留意的是，不滿者多為民主黨人和獨立選民，共和黨支持者壓倒性支持特朗普的處理。

中東是戰是和，存乎特朗普一念之差。如果美國認為伊朗只是象徵式報復，但求安撫國內民意，雙方可能保持一定默契，不會過度升級衝突；可是如果特朗普輕舉妄動、孤注一擲，局勢亦有可能一發不可收拾。昨晚特朗普全國講話，只提到加強制裁，又稱伊朗在攻擊美軍後，「似乎有放軟退讓（standing down）」。美伊開戰風險似見下降，唯盼美伊都能克制，停止戰爭邊緣遊戲。

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