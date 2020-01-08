社評：強制隔離堵塞漏洞 合理合度應對肺炎

防疫工作求平衡

應對拿揑要準確

武漢除夕通報不明肺炎，迄今一周有多，已知病例升至59宗。武漢當局表示，病原鑑定和病因溯源工作仍在進行，尚未發現明確人傳人證據，病原檢測已排除是流感、禽流感、SARS和中東呼吸綜合症（MERS）的可能，當局已採取隔離治療等防疫措施，並對密切接觸者實施醫學追蹤觀察。

究竟武漢疫情如何，目前仍難斷言。武漢當局表示，擴大對現有肺炎病例的回顧檢視，是患者數量增加的主因，隨着相關調查愈益深入，病例數量還會有所增加。中大呼吸系統學專家許樹昌亦同意，內地正追蹤調查舊病例，公布新個案不足為奇，不代表疫情擴散，觀乎嚴重個案比例仍維持在四分之一，未有人死亡，若與2003年SARS時威院接收一名病人後，兩周內醫院有逾百人感染的情况比較，初步觀察武漢肺炎傳播不算特別厲害。然而由於內地未有詳細公布確診者背景、有否家庭或醫護群組感染個案等，本港防疫專家亦很難準確評估人傳人和社區爆發的風險。

武漢是內地新一線城市，港大微生物學系專家管軼形容，當地醫療科技相當發達。2013年，內地當局用了兩至三周找到新的禽流感H7N9病毒，武漢不明肺炎確認至今一周多，需要更多時間分析，也是可以理解，然而無可否認，由於當年SARS經驗，不少港人至今仍對內地防疫工作缺乏信心，懷疑有否淡化甚至隱瞞疫情。SARS疫潮距今接近17年，港人記憶猶新，過去數天街上明顯多了市民因為防疫原因戴口罩，反映不少人對武漢出現不明肺炎有疑懼和憂慮。比起社會科技發展速度，人心變化總是慢得多。信心信任建立需時，只能透過提高資訊透明度，一點一滴累積。港府應要求內地當局提供更多病例資料、每日公布最新數字，同時本着合理合度原則，做好防疫把關工作。

防疫工作必須求取平衡，不能後知後覺歎慢板，也要避免過度反應，2003年SARS疫潮處理失當，導致疫症社區擴散，以及2009年豬流感防疫措施過猛，隔離安排過度嚴苛，都是必須汲取的教訓。儘管本港迄今未有發現不明肺炎個案，但是過去一周港府和醫管局加強了防疫措施，包括每日公布懷疑個案數字、上周六起將傳染病應變級別由「戒備」提升至「嚴重」等。當局防疫應變速度和力度，有人滿意，有人覺得可以改善，看法不一而足，唯一肯定的是強制隔離安排存在漏洞，有到過武漢的內地婦人發燒到公院求醫，院方建議留院觀察，惟婦人堅持出院。由於武漢肺炎未知病原，不在《預防及控制疾病條例》特定傳染病名單之列，當局沒有法律基礎下令強制隔離。

世衛指毋須限旅行

防疫不應泛政治化

政府今天刊憲，將「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入法定須呈報傳染病，有助堵塞現有法律漏洞，提防中招病人在社區游走「播毒」。有人關注「嚴重」等定義不明，擔心賦予衛生署太大權力，有損人權，然而誠如港大微生學專家袁國勇所言，若不在疫症爆發初期及早隔離病人，很難有效控制疫情。

強制隔離的先決條件十分清晰，包括有發燒、呼吸道感染及曾前往疫區，實際執行隔離時，醫生也會因應病人臨牀情况，若病人很快不再發燒，不再有傳染性，便可停止隔離，很難想像這會變相成為「濫扣濫留」工具。世衛前年提出將病原不明的新型傳染病統稱為「疾病X」，加入優先處理疾病名單之中，以提高應變彈性。港府是否需要參考有關做法，在防控疾病法例加入「疾病X」這一項目，可以從長計議，現在最重要仍是聚焦眼前威脅。

反修例風暴之下的香港，泛政治化情况嚴重，事情一旦涉及內地，尤其容易攙雜各式定見乃至政治操作，然而防疫工作必須以科學理性為本，不應受政治影響。港人憂慮出現疫情，當局除了在機場和高鐵西九站加強監測和測量體溫，亦可視乎情况，考慮是否要求從武漢抵港人士簽署健康申報表，然而既然世衛表示目前毋須因應武漢肺炎，實施任何旅行或貿易限制，看不到當局有必要下此重手，妨礙兩地人員往來。近日網上有很多謠言，揚言香港已爆疫情，企圖煽動民情，製造恐慌，當局有責任積極闢謠，市民亦應多加警惕。

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