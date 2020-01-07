社評：修補中港政治紐帶 盡力團結多數港人

盼望香港可重回正軌

中央看重駱惠寧經驗

中央派駱惠寧出任中聯辦主任，不少人將這一決定，與當年許家屯來港出任新華社香港分社社長相提並論，突顯了這次人事調動的意義非比尋常。1980年代初的香港，跟2020年代的香港，內外環境當然有很多差別，未必事事可以直接比較，然而無可否認的是，駱惠寧和許家屯的仕途背景及來港任務，確有共同之處。駱惠寧和許家屯皆有管理地方大省的政治經驗，兩人奉命來港，都是為了處理香港面臨的新格局。1980年代初許家屯踏足香港，形容自己是「為祖國統一而來」；駱惠寧來港就任首天則說，「期盼香港能重回正軌」。

65歲的駱惠寧，在內地官場已屆退休之年，不久前才卸下地方第一把手職位，轉任第十三屆全國人大財政經濟委員會副主任委員。有別於以往中聯辦主任多由技術官僚擔任，駱惠寧是政治型幹部，先後擔任青海和山西省委書記，若說技術官僚常見缺點，是政治手腕不足、囿於既有框框，駱惠寧的背景，正好可以針對這方面的問題。駱惠寧在山西的最大政績，是從制度等方面入手，整治貪腐亂象，重塑當地官場生態、處理經濟轉型，去年11月他在交接班會議上形容，在山西3年半，主要工作就是「推動政治生態由亂轉治、發展由疲轉興」。對中央而言，這亦是當前香港最需要處理的事情，駱惠寧來港的最大任務，正是協助香港「重回正軌」。

這次中聯辦換人，捨棄技術官僚、重用政治老將，反映中央認為有必要以新思維新視角審視香港情况，至於具體帶來什麼變化，還須拭目以待，不宜過度解讀昨天駱惠寧的簡短講話。舉例說，駱惠寧未有提及「止暴制亂」，若因此認為中央對香港局勢研判出現重大變化，未免一廂情願，正如駱惠寧沒有談及港獨，可不代表中央在這一關鍵問題上會作絲毫退讓。當下香港與內地關係緊張，駱惠寧新官上任，展示溫和親民一面，避免一開腔即擺出強硬姿態，也屬情理之中。

上周國家主席習近平向全國發表新年賀辭，談及香港局勢「牽動着大家的心」，「真誠希望香港好、香港同胞好」。昨天駱惠寧的談話，很大程度也是以此為基調。駱惠寧形容近半年香港形勢令人揪心，同時引述習近平新年賀辭有關香港的內容，重申「沒有和諧穩定的環境，怎會有安居樂業的家園」，他會帶着對香港的「真誠和真情」做好工作。中央一再提及「真誠」，相信是針對香港民情對內地的不信任。駱惠寧的說法，除了有懷柔示好之意，亦有奉命來港貫徹習近平講話精神之意。

過去半年，香港內部和外部形勢，均出現結構性的變化。反修例風暴不僅令社會嚴重撕裂，同時也對香港與中央關係帶來前所未有衝擊，中聯辦作為中央與香港之間的重要紐帶，若能發揮積極作用，有助緩和緊張關係。香港形勢複雜，沒有政治手腕，不過是紙上談兵。內地官員長駐香港，不代表懂得處理香港變局。駱惠寧以「局外人」姿態領導中聯辦，最大好處是不受傳統成規和人事關係束縛，亦不會受本港各方政治勢力及利益集團影響；與此同時，準確掌握港情，對於重建中央與香港的紐帶，亦相當重要。

拋開官僚成規束縛

力求準確掌握港情

港情與國情差異巨大，內地行得通的一套，在香港未必奏效。當前香港社會撕裂，看待內地的態度愈益走向兩極，若要確保一國兩制行穩致遠，必須準確掌握港情、有效梳理中港矛盾、盡力團結多數港人。這對駱惠寧和中央來說，都是眼前要務。新人事新作風，未來中聯辦應多去接觸不同社會階層市民，多聽不同類型意見，設法重建中央與香港社會之間的信任橋樑，避免偏聽利益集團又或某家某派之言。

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