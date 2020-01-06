社評：駱惠寧破格授命 香港臨格局變革

自從香港前途問題談判以來的7任中聯辦主任（包括前身新華社香港分社社長），其中6位有一個共通之處，就是熟悉香港事務。周南與姜恩柱都是外交系統出身，周南經歷香港和澳門的回歸談判；高祀仁和彭清華就任主任前，則分別有3年和6年中聯辦副主任的「實習期」；張曉明從大學畢業之後加入國務院港澳辦直接處理香港問題，王志民則三進中聯辦，之前兩次從基層晉升到副主任凡15年之久。

曾經直接處理香港事務或者熟悉香港，對於出任中聯辦主任，當然是十分有利的條件，但熟悉香港，未必等同於懂得香港，也未必一定懂得帶領香港變革。姜恩柱雖然也有處理香港事務的經驗，但他上任時謙虛地表示，香港是一本深奧的書。熟悉香港加上深厚感情，對於處理香港事務，還會加上幾分溫情色彩。過去7任中聯辦主任，都長時間參與處理香港事務，短則10年，長則幾十年，平均任主任的時間是62個月，他們卸任後仍然關注香港，對香港都有感情。

老辦法不適用

新辦法不會用

然而，香港前途問題談判開始至今，差不多40年，每一個時期都在面對不同的問題甚至困境，中央派駐香港的官員，所具備的處理香港問題經驗，未必足以應對新近發生的事情，更加重大的影響因素是，國際與國內的時局改變所帶來的變化。以目前香港所面對的難題，成因與解決辦法都十分複雜，過去的經驗，甚至加上感情，都未必適用。

國際格局正在發生重大變化，中國已經成為全球第二大經濟體，並且以相對的高速繼續增長，惹來美國猜疑會威脅其霸權地位，處處攔截遏制中國的發展，兩國在未來很長時間內將會針鋒相對，矛盾叢生。國家一方面要避其鋒芒，以免跟美國直接對抗，另一方面又另闢蹊徑，鋪設「一帶一路」尋求新的發展機會。

在中美矛盾問題上，美國被質疑以香港作為橋頭堡，企圖藉着香港的特殊地位，搞亂中國內地，即使未能得逞，也要搞亂香港，牽制內地的發展速度。這次香港出現長時間騷亂，美國在背後的角色，已經昭然若揭。香港究竟是被利用作為美國的棋子，還是選擇守土有責的擔當，保護國家安全，這是格局變化給香港帶來新的任務。

從積極的角度考慮，國家正在推行「一帶一路」倡議，香港究竟是置身事外，還是積極參與，利用香港的國際聯繫，響應一帶一路倡議，同時利用這個機會搭上國家發展戰略的便車，為香港尋求新的經濟增長點。這個表面上看是經濟政策，實則是重大的政治戰略。

香港面臨格局變化

需要具備革新思維

在香港落實一國兩制起碼是50年的任務，但每一個時期都有不同的難題。最近的情况是，香港社會不少人對一國兩制的理解，跟北京的理解，朝相反方向的意味愈來愈明顯。台灣在統一問題上，跟北京也有漸行漸遠的迹象。香港政權已經回歸，民心回歸何時實現，是一國兩制政策成敗的關鍵。而台灣問題關乎國家統一，即使不能一時三刻解決，也不能看到螺旋式向下的發展趨勢。一國兩制是國家的大局，目前出現的變化，需要有新的思維來處理。過去處理香港事務的官員的經驗，有多少仍然適用，需要認真檢視。

在中英兩國就香港前途問題開展談判之際，中央派來一個毫無香港事務經驗的許家屯來任新華社香港分社社長，他的任務是處理香港即將來臨的新格局。而今香港再次面臨一個新格局的變化，中央同樣派遣一個毫無香港事務經驗的駱惠寧來香港，他們兩人的共同特點是封疆大吏，都有管理大省份的經歷。

駱惠寧在山西主政期間，有打擊塌方式腐敗的政績，而且不是單單依靠遏止，還有從制度設置上防止貪污蔓延的方法。山西的腐敗問題，根源在於過度依賴挖煤挖礦，官員在審批和監督這些礦山問題上隨意性很大，導致貪污叢生，而駱惠寧推行經濟轉型，關閉礦山同時發展高科技和服務業，既發展了經濟也杜絕了貪污，這些經驗對於帶領香港走出困境，可能有啟示的作用。

在國際與國家發展格局出現重大變化的情况下，香港的出路是融入國家發展大局，最好的抓手是建設粵港澳大灣區，香港在過去兩年多以來，龜步寸進，需要有創見的新思維才能有所突破。雖然發展經濟並非解決香港問題的萬靈丹，但經濟發展確實可以給予整個社會、特別是年輕人一個曙光和出路。相信駱惠寧主任對此也會加以重視。

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