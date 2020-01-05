社評：國際商業奇才鑽國際司法漏洞

卡魯斯‧戈恩在保釋期間，於年末最後3天，秘密逃離日本寓所，以假身分登上私人飛機，途徑土耳其抵達家鄉黎巴嫩，轟動國際。由於其身分特殊以及過程詭秘，媒體繪影繪聲地敘述潛逃經過，猶如電影橋段，說其妻子遙控策劃，將戈恩匿藏在音響器材箱內偷運離開。戈恩抵達貝魯特後否認其家人參與，是否避免捲入家人不得而知，但日本警方聲稱，閉路電視錄得戈恩走出家門的視頻。無論如何，戈恩在嚴密監視下能夠逃脫，已經使日本警方十分尷尬。

棄保逃離日本

反控踐踏人權

更大的尷尬是戈恩可能因此而逍遙法外，雖然國際刑警已經將戈恩列入紅色通緝令名單，但因為日本與黎巴嫩沒有引渡協議，所以戈恩將不會回到日本應訴。黎巴嫩警方將於本月8日傳訊戈恩，相信也只是例行手續，戈恩表示將會在當日親自會見記者，一場國際訴訟可能屆時便會落幕。戈恩發表聲明，指控日本司法制度是有罪推定，歧視充斥，以及踐踏基本人權。被告變成原告，置國際司法界於難堪局面，可謂諷刺之極。

戈恩作為日本汽車巨擘日產的董事長，被指隱瞞巨額收入，挪用公款在世界各地購置房產，以及將公司財產轉移到私人帳戶，2018年11月被捕，並被關押長達108天，其間有被加控罪名和拒絕保釋，成為戈恩反噬一口的理由。控罪沒有經過法庭審訊，不能斷定誰是誰非，但日本的法律體系是大陸法，有罪推定不能被說成是不公平。戈恩成功挽救了日產集團，被捧為舉國英雄，以他為主角的漫畫書風行一時，起訴過程未必臻善，但也沒有確鑿證據說明日本政府出於政治考慮對戈恩不公。

大起大落的戈恩，相信在未來一段時間還會成為話題。他出生在巴西一個黎巴嫩裔企業家的家庭，6歲隨母親回家鄉讀書，大學在法國讀書，成為工程師後加入汽車輪胎廠工作，僅僅7年，由車間主任、研究部門主管，再獲晉升為南美洲首席營運官，這可能跟他在巴西出生的因素有關，而他的確以接受多元文化的管理哲學而成功把業務扭虧為盈，從此平步青雲。

戈恩1996年轉投私有化之後的雷諾汽車公司，成為副總裁，真正令他蜚聲國際的是，他推動雷諾汽車與日產汽車組成聯盟，及後兼任日產汽車集團的首腦，並且在倡議及執行「日產復興計劃」的第一年，就將這間危機四伏的老字號，從虧損64.6億美元變成27億美元盈利，化腐朽為神奇的招數，除了傳統關廠房炒工人等大幅削減成本方法外，戈恩將矛頭直指因循苟且的人事制度，他雖然不是第一個主管一間日本汽車製造廠的外國人，但敢於大刀闊斧向論資排輩晉升制度下手，戈恩肯定是首創，此舉為戈恩贏得了年輕員工的積極性，也讓這個企業文化變得生機勃勃。

事業攀上巔峰

同時違規操作

2005年戈恩被任命為雷諾汽車集團的總裁及首席執行官，一人兼任兩間世界500強企業首腦，戈恩是第一人，而且，他也成為教科書的個案。他的商業眼光獨到，很早就投入大量經費研究電動車，領先全行，2016年通過收購三菱汽車，雷諾日產聯盟添加新成員，戈恩也加上三菱汽車主席的帽子，聯盟的年產量達到全球汽車銷售的10%，同時將戈恩的事業推上頂峰。

在戈恩事業如日方中之際，各種被指控的違法行徑也同時發生，傳聞說日產集團早就開始調查並着手處理，戈恩先被罷免首席執行官職務，後被起訴，這也是戈恩指控日產集團發生「宮廷政變」的原因。

姑勿論戈恩被起訴的罪名是否成立，他事業成功的因素都值得研究，其中包括他的多元文化背景以及他利用這個背景在歐洲、南北美洲及亞洲，都能運籌帷幄，在今後全球化將會進一步發展的情况下，外來的和尚好念經可能只是客觀後果，而互相包容、文化撞擊帶來的活力等等因素，將會成為跨國公司致勝因素。

當然，對一個能夠將企業力挽狂瀾於既倒的靈魂人物，企業一定要有平常心，一樣要有健康公平的監督機制，否則，戈恩的惡例將會重現。

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