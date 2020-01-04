社評：美伊惡鬥白熱化 擦槍走火風險增

美軍空襲殺伊朗大將

冒進行動恐火上加油

過去40年，中東形勢風雲幻變，然而美國敵視伊朗的方針卻鮮有改變，近7位美國總統，只有奧巴馬切實試過改善兩國關係，2015年多國合力斡旋達成伊朗核協議，是一次重大突破，亦證明美伊並非不可能改善關係，然而特朗普上台後，對伊政策又走回頭路。

2018年美國單方面退出伊朗核協議以來，美伊關係不斷惡化，華府一邊重啟制裁，一邊加強軍事威懾，伊拉克成為了兩國主要角力場。曾幾何時，伊拉克前總統薩達姆是美國牽制伊朗的重要棋子，可是2003年美軍入侵伊拉克推翻薩達姆，伊朗卻成了最大得益者。佔伊拉克人口多數的什葉派，戰後成為國內主導力量，並與同以什葉派為主的伊朗愈走愈近。今次特朗普下令派出無人機，在巴格達暗殺伊朗革命衛隊高級指揮官蘇萊曼尼，正是在這一複雜背景下發生。

上月底，伊拉克一軍事基地遭火箭炮襲擊，一名美國承包商死亡，多名美軍受傷，美方指襲擊是伊拉克一個親伊朗什葉派民兵組織所為，空襲民兵據點報復，導致百人死傷，事件激起很多什葉派民眾不滿，伊拉克政府譴責美軍空襲侵犯主權，大批民眾衝擊美國大使館。美方認定一切是伊朗背後搞鬼，遂有今次暗殺行動。

蘇萊曼尼是伊朗重要人物，被視為未來國家領導人。他領導的特種部隊「聖城軍」，直接聽命於伊朗最高精神領袖哈梅內伊，亦是打擊極端組織「伊斯蘭國」的主力。美方以伊朗「密謀襲擊」作為「先發制人」暗殺口實，有何證據無從得知，唯一肯定是伊朗勢必報復。伊朗軍力難與美國正面硬撼，然而亦有很多反擊手段。由黎巴嫩、巴勒斯坦、敘利亞到伊拉克，親伊朗的武裝力量眾多，伊朗要打擊美國區內利益，根本毋須親自動手，何况今次美軍「使橫手」暗殺，談不上有何道德高地，伊朗以其人之道還治其身，並不叫人意外。

今年是美國大選年，這次特朗普下令擊殺伊朗大將，背後是否涉及選舉考慮，難免惹人揣測。2016年美國大選，特朗普不時批評希拉里出任國務卿期間辦事不力，導致美國駐利比亞班加西領事館受襲；上月伊拉克民眾衝擊美國駐伊大使館的畫面，確有可能令特朗普覺得要強硬起來，以免成為政敵話柄。打仗變數太多，容易左右選情，特朗普但求展示強人一面，相信也不想貿然開戰，可是美伊鬥爭白熱化，任何軍事冒進行動，都有可能令局勢急轉直下。中東局勢緊張、石油設施受襲、運油航道受阻，都有可能對國際社會帶來震盪，打擊全球經濟。

特朗普上台後，再三表示想從中東抽身，然而諷刺是美伊關係惡化，卻令華府又要增兵中東。特朗普原本的如意算盤，是借助沙特和以色列等區內盟友壓制伊朗，令美軍可以從中東多個戰場抽身，同時又可維持美國在區內的影響力，魚與熊掌兼得，惟現實卻是另一回事。

俄羅斯、伊朗、土耳其都趁着美國退出中東，急速擴張區內影響力。「伊斯蘭國」崩潰後，俄伊合力協助敘利亞巴沙爾政府收復失地。早前美國從敘利亞撤軍，俄軍乘勢進佔美軍原來的基地；土耳其則趁着美國再度背棄庫爾德人這枚棋子，追擊庫族民兵，最近更想插手利比亞內戰，在地中海擴張勢力。

美國中東政策混亂

背棄盟友反陷孤立

沙特向來以為有美國撐腰，可以在區內大舉擴張勢力，未料在也門陷入戰爭泥沼，與卡塔爾的明爭暗鬥也不見得帶來很多好處。過去沙特政府一直相信，他們與華府有共識，襲擊沙特石油設施是「紅線」，倘若有人踰越，美國將動武相助。然而去年9月沙特石油設施受襲，證據顯示伊朗有份支持也門叛軍施襲，可是美國並未出手，特朗普最後一刻叫停空襲伊朗行動。沙特感到被美國出賣，近月開始調整外交策略，嘗試與伊朗和卡塔爾等接觸對話。

沙特視伊朗為競爭對手，現在美國對伊朗轉趨強硬，沙特盤算會否有變，還須拭目以待，然而沙特難免擔心再被美國出賣。美國在中東影響力今非昔比，與歐洲在伊朗問題上分歧顯著，華府想借助區內其他國家壓制伊朗，卻又一再背信棄義，得失盟友。特朗普認為「極限施壓」可逼伊朗屈服，然而觀乎局勢發展，也許美國處境比伊朗更孤立。

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