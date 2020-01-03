社評：武漢肺炎未知底蘊 增透明度堵塞流言

武漢爆不明肺炎

喚起SARS記憶

12月30日，武漢市衛生健康委員會發出緊急通知書，提及當地一個海鮮市場發現不明原因肺炎個案，指示相關醫療機構立即清查有否發現可疑病例，有關消息晚上開始在內地微信流傳，有人懷疑會否是致命率高、可以人傳人的SARS。翌日上午，國家衛健委專家組抵達武漢展開核實工作，武漢健委會同日下午通報，初步檢測顯示病例屬於病毒性肺炎，已知有27宗病，其中7宗病情嚴重，其餘病情穩定可控。當局表示現正調查病原及感染原因，涉事海鮮市場已封閉清潔消毒。

2003年SARS疫潮重挫香港，造成299人死亡，在社會烙下極深印記。今次武漢出現的肺炎病例，暫時未有證據顯示是由類似SARS的冠狀病毒所致，惟具體病原、感染途徑、會否人傳人等尚待查明。雖然迄今本港暫未發現與武漢相關的不明原因肺炎個案，然而不少港人心底深處仍然留有SARS陰影，香港與武漢交通頻繁，港人對不明原因肺炎感到不安，完全可以理解，港府應密切留意最新情况，加強防疫工作。

平情而論，過去數天港府的反應，算是相當迅速，武漢肺炎消息在除夕確認後，港府同日召開了專家會議，決定全面加強防控策略，醫管局則提醒前線醫護，若發現懷疑個案須即時隔離治療。昨天政府宣布每天公布監測數字，對於回應社會關注，亦有一定幫助。不過話說回來，今次爆出病例的武漢，才是焦點所在，港府必須與內地當局緊密溝通，確保通報及時，以便準確掌握最新疫情。

SARS一役內地有地方官員隱瞞疫情，是導致疫潮一發不可收拾的重要原因。汲取SARS慘痛教訓，過去10多年內地在防疫方面下了不少工夫，除了投入大量資源改善醫療系統，亦推出不少法規，加強防疫抗疫監督、打擊隱瞞漏報。十年人事幾番新，港大醫學院傳染病學講座教授袁國勇表示，目前內地和香港的傳染病防控機制，均較2003年時大有改善，再度發生SARS般嚴重疫潮的風險很微，另一位港大病毒專家管軼亦指出，武漢醫療科技發達，不明原因肺炎大爆發風險較低，然而無可否認的是，外界對內地疫情通報，仍然存在信心信任問題，擔心內地未必如實公開疫情。

內地應提高透明度

免因流言過度反應

回顧10多年往績，由2009年的豬流感到數年前的中東呼吸綜合症（MERS），內地當局處理人類致命疫症，在防疫把關和通報監察方面的表面均算理想，然而非洲豬瘟肆虐卻顯示，在農村地區，隱瞞漏報疫情的情况仍然存在。外界至今仍有一個不良印象，覺得內地官方為了安撫人心，往往對疫情輕描淡寫，甚或對外封鎖消息，今次武漢爆疫，倘若內地當局處理得宜，有助外界建立信心信任。內地迄今仍未就疫情召開過記者會，只靠官方媒體發放消息。內地當局應該提高透明度，更頻密交代疫情和更新資訊，以示開誠布公。

現今香港和內地的防疫能力，比起17年前無疑強得多，然而必須指出，2003年世上還沒有社交媒體，流言蜚語散播速度遠比現在為慢；相比之下，現在假消息的傳播能力，可能比病毒更強，網上不時充斥煽惑人心的流言，當局需要積極闢謠，公眾在關注疫症之餘，亦要保持清醒，避免太易相信一些半真半假消息，過度反應。

舉例說，近日社交媒體廣泛流傳香港郵政暫停武漢特快專遞服務，說得彷彿與武漢爆疫有關，惟香港郵政以「航空運輸安排」為由，在平安夜宣布有關決定時，內地還未有爆疫消息；如果當局真的因為爆疫而叫停服務，也沒理由只停特快專遞。武漢疫情發展，需要密切留意，與此同時，香港各界亦應記取當年豬流感「反應過度」的教訓，防疫把關工作需要視乎疫情走勢，確保合理合度合比例，否則會不必要地妨礙兩地民眾正常往來。

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