社評：政府管治力今非昔比 小事「甩轆」大事更難成

節日暴力一再發生

農曆新年難言平安

繼平安夜聖誕節之後，這個除夕元旦，戾氣又再籠罩香港，「賀」新年的不是煙花，而是汽油彈、催淚彈和水炮車。民陣元旦遊行，數以萬計市民參與，未料遊行未完，便因為灣仔一帶出現暴力事件，被迫腰斬。數天前民陣曾呼籲讓元旦遊行和平順利舉行，促請不要破壞商戶和機構，結果還是避不了發生亂事， 除了有中資機構和所謂「藍店」被攻擊縱火，匯豐銀行設施亦遭破壞，高等法院外牆更被塗污，警方與暴力分子和違法堵路者再在街頭激鬥，場面混亂。

香港社會嚴重撕裂，對於暴力衝突的起因和責任，不同立場人士的認知和看法，往往南轅北轍，唯一可以肯定的是，政治僵局一日未見突破、政府拿不出解決良方，未來一段日子，類似場面還將不時出現。近期暴力抗爭的規模和烈度，雖然不及11月高峰期，可是觀乎聖誕新年情况，小撮暴力分子為求「經濟攬炒」向政府施壓，以及宣示暴力抗爭不會罷休，顯然無意在節日「停火」。元旦過去，農曆新年大約3周後便到來，香港能否有一個祥和安寧的春節，情况並不樂觀。

反修例風暴持續近7個月，不知何時方休，突顯政府無力化解政治矛盾，對社會的整體管治能力顯著削弱；與此同時，政府的具體辦事能力，亦備受質疑。旅發局除夕倒數大抽獎混亂「甩轆」，可說是最新例子。

香港暴力陰霾未散，旅發局基於公眾安全考慮，取消今年除夕維港煙花倒數，改為舉行「加強版」幻彩詠香江配合大廈煙火倒數，並首次舉辦除夕倒數大抽獎，全港市民和旅客均可參與，只要除夕夜在網上登記，便有機會得獎。過去半年香港社會積累了太多悶氣，不少人憂慮除夕夜像平安夜般又有亂事，失去外出迎新年意欲，旅發局舉辦全民大抽獎與民同樂，即使中獎者很有限，然而至少可以給普羅大眾一個小小的「中獎夢」，也可以在旅客間製造話題，本是一個不錯的點子，可是當局思慮不周安排失當，抽獎登記混亂，反而在除夕夜給很多市民加添悶氣怨氣。

早在旅發局宣布舉辦大抽獎之初，不少市民已懷疑，除夕夜短短數小時內，數以百萬計市民嘗試登入抽獎網站，局方的系統是否應付得來。旅發局就此再三強調，局方已全面測試過抽獎遊戲設計和電腦系統的負荷能力，未料到頭來還是給市民和旅客留下極差體驗，不少市民未能收到驗證碼，多番嘗試都無法完成登記，即使後來成功登記，又收不到抽獎券編號，令人滿腹狐疑，至於「即玩即贏抽獎」，則經常顯示「由於人數眾多，請稍後再試」的畫面，同樣叫人氣結。

除夕抽獎「甩轆」淪笑話

辦事不力增添「離地感」

事後局方向市民致歉，表示局方有跟大型電郵商聯絡，確認能夠發出驗證碼，又說電腦系統沒有超出負荷，然而究竟問題出在哪兒，仍是說得不清不楚。雖然抽獎遊戲只是小事一樁，然而處理這樣的小事竟也出亂子，難怪市民會質疑當局的辦事能力。以驗證碼問題為例，既然旅發局可以臨時決定簡化抽獎登記程序，省去驗證碼一關，市民難免會反問，最初加入驗證碼手續，是否多此一舉？尤其是局方事後也強調，刪去這一程序，不會影響抽獎的公正性；另外，既然局方可以將抽獎登記時間延長，改在昨晚才抽獎，為何不一早預留多些時間，避免市民一窩蜂登記鬧出意外狀况。

近年政府一再表示要建設智慧城市，然而當局在科技應用方面的表現卻相當不濟，經常出洋相。部分政府部門迄今仍要求市民用傳真機交表，本身已是一個笑話；去年政府執行「關愛共享計劃」派錢4000元，不設網上申請，需要人手處理，同樣招人詬病。雖然政府解釋，不設網上交表，是因為系統設計和招標需時，一拖隨時超過一年半，可是當局的做法，對市民確實太過不便，工作人員機械式處理海量申請，更是怨聲載道。

政府要有效管治，既要貼近民情，懂得疏導民怨，也要與時並進、不斷提升執行能力。事實擺在眼前，政府管治能力今非昔比，既與民情脫節，辦事執行能力也不高，情况持續下去，市民的不滿只會愈來愈深，政府有必要多做實事，改善管治，重建信心和信任。

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