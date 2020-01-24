2020年明報元旦獻辭：應對內外挑戰 首要辦好自家事 ／世界華文媒體董事局主席張翼卿醫生

保守黨勝選，強有力主導「脫歐」大局，英國政治經濟不致付出更大代價，歐洲不致被牽動而混亂，國際經濟環境可免受衝擊，對國際社會是好消息。不過，英國「脫歐」進展之於世界的重要性，遠不及美國和中國達成首階段貿易協議。

中美貿易協議 全球舒一口氣

中美貿易首階段協議是當今頭等大事，兩國貿易戰一年半以來，各自承受着不同程度損失，全球經濟倒退，貿易戰繼續打下去，各方皆輸。首階段協議，關鍵不在關稅增減安排，在於兩國透過協議，向全球宣示中美仍然朝着合作方向發展，這個十分重要。因為第一大、第二大經濟體互鬥互損，對美國、中國以至全世界，沒有絲毫好處。

貿易紛爭只是中美角力其中一個領域，兩國在環球政治、經濟、科技、文化等競爭，未來將會日趨尖銳，不確定性顯而易見，因此，沒有人認為中美達成首階段貿易協議之後就萬事大吉，日後兩國競爭還會翻起多大風浪，各方密切關注。但是一年多以來，國際氛圍繃得太緊了，中美達成首階段協議之後，各個主要股票市場反應正面，反映國際社會、投資者對於中美合作的熱切期望。

中美力量對比，美國仍有優勢，特別是軍事、科技、金融等領域，美國明顯領先。中國在力量不相稱的情况下，在首階段貿易協議體現了對等、相互尊重等原則，並未出現美國碾壓中國的結果，相信與中國做好自己的事直接有關。

做好自己的事 中國底氣所在

中國堅持改革開放，首階段貿易戰期間，舉辦了兩屆進口博覽會，讓各國認知中國市場龐大、商機無限。事實上，美國、中國互徵關稅之後，兩國貿易總額下跌，中國對歐盟和東盟出口則以雙位數字增長，增幅不單抵消了對美貿易減少的數額，中國總體貿易額仍有增長。中國主要出口市場，美國已被歐盟和東盟取代，由首位退居至第三位。即是中國出口減低了對美國市場的倚賴。

中國除了對外貿易靈活調節，做到「西方不亮東方亮」，並勤修內功，推動經濟轉型，由高速增長轉向高質量增長，主導並扶助高科技等新經濟發展；民生方面則全面減貧、整治污染等，取得一定成果。內外兼收，形成應對外部壓力的底氣。就美國掀起的貿易戰，中國一直表示不想打、但是不怕打，設若不能不打，中國會奉陪到底。這股底氣既在言詞之間，卻也真實體現，歸根究柢，「做好自己的事」就是底氣的源泉。未來中美競逐，相信做好自家事，仍然是中國應對的底氣所在。

過去半年，「修例風波」重創香港，社會撕裂、經濟下滑，香港處於回歸22年以來最嚴峻情况，能否復元，是擺在香港市民面前的待答考卷。修例風波暴露香港的深層次矛盾，涉及政治、經濟、民生諸多領域，複雜交纏，整治難度極大。就這些問題，立場不同，有不同認知取態，無論怎樣言人人殊，莫衷一是，總的而言就是香港並未做好自己的事，以至陷身險峻局面。

消解險峻局面 港人待答考卷

香港這份待答考卷，千頭萬緒，就修例風波一些現象所見，有三方面情况，需要香港社會調整甚至匡正。

首先，香港人必須強化國家認同。不少人借修例風波，表露「反華、抗中、拒共」取態，甚至見諸行動，例如公開要求外國介入香港事務等，情况值得憂慮，設若未能煞止，香港與內地難有良性互動，這樣對於香港將百害而無一利。

其次，香港必須堅持「一國兩制」。從歷史和現實審視，一國兩制是最佳安排，使香港得以保存獨特地位，與實施社會主義的中國大陸並存。不過，一國兩制對於內地和香港都有所規限，設若任何一方或兩方都試圖踰越，都會破壞一國兩制，引發不安和對抗。正確處理一國兩制，是香港維持繁榮穩定之所繫。

第三，香港必須堅持法治。修例風波，一些人取態極端，破壞公共設施，打砸港鐵、商舖，群毆不同意見人士等，連高等法院和終審法院也被擲汽油彈，暴力暴烈程度，使香港人一直引以為傲的法治社會，蒙上很大陰影。法治確保了香港的獨特地位，也是賴以穩定繁榮的根基。若香港未能讓人對法治恢復信心，社會未能恢復秩序，市民不再享有免於恐懼的自由，則香港不可能回歸正軌。

今日是新的一年，期待香港市民顯示智慧和勇氣，齊心協力克服困難，讓香港重拾發展動力。